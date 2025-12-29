Zone Fatigue Fractal Matrix

Titel: ZoneFatigue: Der erste "lebende" Unterstützungs- und Widerstandsmonitor

Untertitel: Zeichnen Sie nicht nur Linien. Messen Sie ihre Gesundheit. Wissen Sie genau, wann ein Level kurz vor dem Durchbruch steht.

Das häufige Problem vieler Trader: Sind Sie es leid, mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu handeln, die ohne Vorwarnung durchbrechen? Das Problem ist nicht Ihre Strategie, sondern der Zustand des Levels. Standardindikatoren zeichnen statische Linien, die für immer auf Ihrem Chart bleiben. Aber auf dem realen Markt wird die Wand jedes Mal schwächer, wenn der Kurs auf eine Wand trifft. Ein Unterstützungsniveau, das bereits 5 Mal erreicht wurde, ist nicht dasselbe wie ein neues Niveau!

Die Lösung: ZoneFatigue ist der erste Indikator, der die Physik der realen Welt auf die Preisbewegung anwendet. Er zeigt Ihnen nicht nur an, wo sich die Zone befindet, sondern er berechnet auch genau, wie "müde" sie geworden ist.

Er weist jeder Zone einen Health Score (0% bis 100%) zu, der auf folgenden Faktoren basiert:

Aufprall-Schaden: Jedes Mal, wenn der Preis auf eine Zone trifft, verliert sie an Lebenspunkten. Zeitverfall: Je länger Price in einer Zone mahlt, desto schwächer wird die Struktur. Regeneration: Wenn der Preis sich schnell zurückzieht, kann die Zone "heilen" und ihre Stärke beweisen.

Hauptmerkmale:

4-Zeitrahmen-Matrix: Überwachen Sie die Gesundheit der H1-, H4-, Tages- und Wochenzonen gleichzeitig auf EINEM Chart.

Visuelle Heatmap: Zonen ändern automatisch die Farbe, wenn sie sterben.

Grün: Gesund (>70%). Sicher für Umkehrungen.

Orange: Ermüdet. Vorsicht ist geboten.

Rot: Kritisch (<30%). NICHT KAUFEN! Hohe Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs.

Daten-Dashboard: Klartextbeschriftungen zeigen den exakten Health % und Zeitrahmen an (z.B. "H4: 85,0%").

Multi-Asset-optimiert: Funktioniert mit Forex, Gold (XAUUSD), Indizes und Kryptowährungen.

Wie kann man damit handeln?

Der Reversal Trader: Gehen Sie nur bei grünen Zonen (>80% Gesundheit) ein. Dies sind frische Mauern, die von Smart Money verteidigt werden.

Der Breakout Trader: Jagen Sie nach roten Zonen (<30% Gesundheit) . Diese Niveaus sind "erschöpft". Wenn sich der Kurs einer roten Zone nähert, lassen Sie ihn nicht fallen, sondern warten Sie auf den unvermeidlichen Ausbruch!

Der Confluence Trader: Verwenden Sie die MTF-Funktion. Befindet sich der Preis an einem schwachen H1-Widerstand, aber einem starken H4-Widerstand? Die starke H4-Zone wird wahrscheinlich halten.

Parameter:

Fraktal-Konfiguration: Passen Sie die Empfindlichkeit an, um größere oder kleinere Strukturen zu erfassen.

Physik-Engine: Sie steuern die "Beschädigung". Machen Sie die Zonen härter für volatile Werte wie Gold oder weicher für wichtige Paare.

Visuelles: Vollständig anpassbare Farben, Zonenbreite und Beschriftungen.

Warum kaufen? Hören Sie auf zu raten, ob ein Level hält. Messen Sie es. ZoneFatigue gibt Ihnen den Röntgenblick, um zu sehen, welche Wände aus Beton und welche aus Glas sind.

