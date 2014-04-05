Zone Fatigue Fractal Matrix

Título: ZoneFatigue: El primer monitor "vivo" de soportes y resistencias

Subtítulo: No se limite a trazar líneas. Mida su salud. Sepa exactamente cuándo un nivel está a punto de romperse.

El problema común al que se enfrentan muchos operadores: ¿Está cansado de operar con niveles de soporte y resistencia que fallan sin previo aviso? El problema no es su estrategia, sino la salud del nivel. Los indicadores estándar dibujan líneas estáticas que permanecen en su gráfico para siempre. Pero en el mercado real, cada vez que el precio choca contra un muro, ese muro se debilita. Un nivel de soporte que se ha alcanzado 5 veces no es lo mismo que un nivel nuevo.

La Solución: ZoneFatigue es el primer indicador que aplica la Física del Mundo Real a la acción del precio. No sólo le muestra dónde está la zona, sino que calcula exactamente lo "fatigada" que está.

Asigna una Puntuación de Salud (0% a 100%) a cada zona basada en:

  1. Daño por impacto: Cada vez que el precio choca contra una zona, ésta pierde salud.

  2. Tiempo de deterioro: Cuanto más tiempo pasa Price dentro de una zona, más débil se vuelve la estructura.

  3. Regeneración: Si price rechaza rápidamente, la zona puede "curarse" y demostrar su fuerza.

Características principales:

Matriz de 4 marcos temporales: Supervise la salud de las zonas H1, H4, diaria y semanal simultáneamente en UN gráfico.

Mapa de calor visual: Las zonas cambian de color automáticamente a medida que mueren.

  • Verde: Sanas (>70%). Seguro para Reversiones.

  • Naranja: Fatigado. Se recomienda precaución.

  • Rojo: Crítico (<30%). ¡NO COMPRAR! Alta probabilidad de ruptura.

  • Panel de datos: Las etiquetas de texto claro muestran el % exacto de Salud y el Plazo (por ejemplo, "H4: 85,0%").

  • Optimizado para múltiples activos: Funciona en Forex, Oro (XAUUSD), Índices y Cripto.

¿Cómo operar con él?

  • El Trader de Reversión: Sólo tome entradas en las zonas verdes (>80% de salud). Estas son paredes frescas donde el Dinero Inteligente está defendiendo.

  • El operador de ruptura: Busque las zonas rojas (<30% de salud). Estos niveles están "agotados". Cuando el precio se acerque a una zona roja, no se desvanezca, ¡espere a la inevitable ruptura!

  • El operador de confluencia: Utilice la función MTF. ¿Está el precio en una Resistencia H1 Débil pero en una Resistencia H4 Fuerte? La zona fuerte H4 probablemente se mantendrá.

Parámetros:

  • Fractal Config: Ajusta la sensibilidad para captar estructuras mayores o menores.

  • Physics Engine: Usted controla el "Daño". Haga zonas más duras para activos volátiles como el Oro, o más suaves para pares mayores.

  • Efectos visuales: Colores, anchura de zona y etiquetas totalmente personalizables.

¿Por qué comprar? Deje de adivinar si un nivel se mantendrá. Mídalo. ZoneFatigue le ofrece la visión de Rayos X para ver qué paredes son de hormigón y cuáles de cristal.

Especial de lanzamiento: ¡El precio actual es promocional y aumentará pronto!


