Diseñado para sobrevivir a la latencia del mundo real y a las evaluaciones de las empresas de capital riesgo

Muchos Asesores Expertos parecen impresionantes en las pruebas retrospectivas, pero fracasan en las operaciones reales porque dependen de una latencia de ejecución cercana a cero.

Capital Steps Algorithm es diferente.

Fue diseñado, probado y validado en condiciones reales de mercado a 500ms de retardo de ejecución usando ticks reales , para asegurar la robustez donde muchos sistemas fallan.

¿Por qué Capital Steps Algorithm?

Estabilidad

- Un comportamiento suave de la renta variable impulsado por un estricto control del riesgo

- Un elevado Sharpe Ratio observado en back-testing debido al bajo drawdown y a la exposición controlada

Gestión del riesgo de nivel institucional

- Reducción máxima limitada a aproximadamente el 6,6%

- Factor de recuperación superior al 5,10

Verificación de ticks reales

- Probado con 44 millones de ticks reales

- 100% de calidad histórica

- Sin datos sintéticos, sin interpolación, sin trucos de ajuste de curvas

Lógica independiente de la latencia

- Mantiene un factor de beneficio de 5,46 incluso con un retraso de ejecución de 500 ms

- No depende de servidores de latencia ultrabaja ni de la ejecución del lado de la bolsa

Escala de riesgo totalmente adaptativa

- Ajusta automáticamente el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta

- Diseñado para mantener un riesgo porcentual constante

- Funciona con saldos de entre 500 y 1.000.000 $.

Especificaciones técnicas

Símbolo: XAUUSD.r only (Oro)

Timeframe: M1

Uso recomendado

- Diseñado y optimizado para la preparación de Prop Firm, fases de evaluación y crecimiento del capital

- Tamaño de cuenta ideal: 100.000 $ (cuentas Prop-style)

Requisitos de la cuenta

- Tipo de cuenta: Raw Spread

- Apalancamiento: 1:500

- Entorno típico de comisiones RAW: ~$6 por 1.0 lote XAUUSD (vuelta redonda)

Este sistema NO es adecuado para

- Usuarios que busquen operaciones diarias o de alta frecuencia

- Estrategias de martingala, cuadrícula o promediación

- Cuentas pequeñas que esperen una capitalización agresiva

- Operadores que no estén dispuestos a tolerar periodos de renta variable plana o inactiva

- Cualquiera que espere rendimientos garantizados o beneficios mensuales fijos

Disponibilidad limitada

Para proteger el alfa de la estrategia y mantener la calidad de ejecución:

Sólo se venderán 20 licencias en todo el mundo

Una vez asignadas, no se pondrán a la venta licencias adicionales.

AVISO LEGAL IMPORTANTE

Capital Steps Algorithm es únicamente una herramienta de automatización de software.

No proporciona asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni garantías de beneficios.

Operar con instrumentos apalancados (Forex, Oro, CFDs) implica un riesgo sustancial, incluyendo la pérdida total del capital. Los resultados pasados, las pruebas retrospectivas, las estadísticas o las simulaciones (incluidas las pruebas de tensión de latencia y ticks reales) no son indicativos de resultados futuros.

El promotor:

- No garantiza la rentabilidad ni el éxito de Prop Firm challenge

- No se hace responsable de las pérdidas, detracciones, deslizamientos, problemas de ejecución, condiciones del broker o inhabilitación de la cuenta

- No se hace responsable de la configuración del usuario, de los ajustes de riesgo ni de las decisiones de trading.

Este producto tiene licencia por cuenta, no es transferible ni reembolsable.

La ingeniería inversa, la redistribución, la reventa o el uso comercial están estrictamente prohibidos.



Aunque el algoritmo se centra en las normas y el crecimiento de las empresas de capital riesgo, las normas de las empresas de capital riesgo de

varían y pueden cambiar sin previo aviso.

El algoritmo no está diseñado para cumplir con las normas, límites o modelos de riesgo de ninguna empresa específica.

Al comprar, instalar o utilizar este software, usted acepta la plena responsabilidad de todos los resultados de las operaciones y está de acuerdo con estos términos.