XAU Präzisionsmaschine

XAU Precision Engine wurde für Händler entwickelt, die den Kapitalerhalt über alles andere stellen. Dieser Expert Advisor stützt sich auf die Säulen der institutionellen Marktstruktur und der Price Action, wobei risikoreiche oder aggressive Handelsmethoden strikt vermieden werden.

Dieser EA erzwingt nicht jeden Tag Trades. Stattdessen arbeitet er mit hoher Selektivität, indem er nur dann handelt, wenn die Marktbedingungen perfekt mit seinen vordefinierten institutionellen Regeln übereinstimmen. Das Ziel von XAU Precision Engine ist klar: mit Präzision handeln, das Risiko diszipliniert verwalten und langfristige Beständigkeit erreichen.

🔍 Handelsphilosophie

Strategie: Analyse der Preisentwicklung und der institutionellen Marktstruktur.

Sicherheitsprotokoll: Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging.

Positionsmanagement: Nur eine offene Position zur Zeit, um das Marktengagement zu minimieren.

Schutz: Jeder Handel ist mit einem festen Stop Loss und Take Profit abgesichert.

Disziplin: Konzipiert für stetiges Wachstum, nicht für die Jagd nach Marktgeräuschen.

🛠 Technische Konfiguration & Einrichtung

Die Standardwerte entsprechen den Einstellungen aus meinen Backtests mit der besten Performance. Wir empfehlen Ihnen jedoch, diese Parameter auf der Grundlage Ihres Eigenkapitals und Ihrer persönlichen Risikobereitschaft anzupassen:

Parameter Standardwert Beschreibung Eingang_RisikoProzentsatz 0.5 % Risiko des Eigenkapitals pro Handel Inp_MinLot / MaxLot 0.01 / 0.5 Erlaubter Bereich für die Positionsgröße Inp_MaxDD_Daily 3 % Maximal zulässiger Verlust pro Tag (Daily Equity Guard) Inp_BelohnungVerhältnis 2.5 Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis (RR) Inp_IdentityID 79797979 EA Magische Zahl Inp_ShieldOn wahr Aktivieren/Deaktivieren des Trailing-Stop-Schutzes Eingang_TriggerP 1500 Gewinnniveau zur Aktivierung des Trailing (1500 Pips ~ $15 XAUUSD) Eingabe_AufsatzP 1000 Trailing-Abstand (bewegt SL 1000 Pips ~ $10 XAUUSD) Inp_StartH / EndH 2 / 2 Zeitfenster für die Eröffnung neuer Positionen isSwap wahr Aktivieren/Deaktivieren des Haltens von Geschäften über Nacht Inp_ExitH : ExitM 22 : 50 Erzwungene Schließungszeit, wenn isSwap auf false gesetzt ist





🛡️ Fortgeschrittenes Risikomanagement (Kernkompetenz)

Daily Equity Guard: Wenn das tägliche Risikolimit erreicht wird (einschließlich Floating PnL), stellt der EA sofort alle Handelsaktivitäten für den Rest des Tages ein.

Selektiver Handel: Arbeitet streng innerhalb der vom Benutzer definierten Zeitfenster und Risikoparameter.

Kapitalpriorität: Bei ungünstigen Marktbedingungen priorisiert das System den Schutz durch strenge Disziplin.

📊 Intelligentes Lot-Management

Der EA unterstützt eine dynamische Losgröße, die auf Ihrem Kontostand basiert, wodurch er sowohl für Privatkunden als auch für institutionelle Konten geeignet ist:

500-Dollar-Konto: Empfohlenes Lot 0.01 - 0.03 (ca. 2% Risiko)

10.000 $-Konto: Empfohlenes Lot 0,05 - 0,10 (ca. 1% Risiko)

📌 Wichtige Empfehlungen

Bevor Sie den EA auf einem Live-Konto einsetzen, sollten Sie ihn immer 2-4 Wochen lang auf einem Demo-Konto laufen lassen. So können Sie beobachten, wie die Engine das Risiko während der Drawdown-Perioden verwaltet und die Logik hinter der selektiven Handelsausführung verstehen.

⚠️ Risikowarnung

Der Handel auf den Finanzmärkten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die XAU Precision Engine ist ein Instrument zur Unterstützung eines disziplinierten Handels; sie garantiert keine Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie zu verlieren bereit sind.