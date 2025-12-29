Motor de precisión XAU

XAU Precision Engine está diseñado para los operadores que priorizan la preservación del capital por encima de todo. Este Asesor Experto está construido sobre los pilares de la Estructura Institucional de Mercado y la Acción del Precio, evitando estrictamente metodologías de trading agresivas o de alto riesgo.

Este EA no fuerza operaciones todos los días. En su lugar, opera con alta selectividad, ejecutando sólo cuando las condiciones del mercado se alinean perfectamente con sus reglas institucionales predefinidas. El objetivo de XAU Precision Engine es claro: operar con precisión, gestionar el riesgo con disciplina y lograr consistencia a largo plazo.

Filosofía de negociación

Estrategia: Analiza la acción del precio y los niveles de la estructura institucional del mercado.

Protocolo de Seguridad: No Martingale - No Grid - No Hedging.

Gestión de posiciones: Sólo una posición abierta a la vez para minimizar la exposición al mercado.

Protección: Cada operación está asegurada con un Stop Loss y un Take Profit.

Disciplina: Diseñado para un crecimiento constante, no para perseguir el ruido del mercado.

🛠 Configuración técnica

Los valores por defecto representan la configuración de mis backtests de mayor rendimiento. Sin embargo, se le anima a ajustar estos parámetros en función de su patrimonio y el apetito de riesgo personal:

Parámetro Valor por defecto Descripción Inp_RiskPercent 0.5 Riesgo de capital por operación Inp_MinLot / MaxLot 0.01 / 0.5 Rango permitido para el tamaño de la posición Inp_MaxDD_diario 3 % Pérdida máxima permitida por día (Daily Equity Guard) Inp_RewardRatio 2.5 Objetivo de la relación riesgo-recompensa (RR) Inp_IdentityID 79797979 Número mágico de EA Inp_ShieldOn true Activar/Desactivar protección Trailing Stop Inp_TriggerP 1500 Nivel de beneficio para activar el Trailing (1500 pips ~ $15 XAUUSD) Inp_OffsetP 1000 Distancia de Trailing (mueve SL 1000 pips ~ $10 XAUUSD) Inp_StartH / EndH 2 / 2 Ventana de tiempo para permitir la apertura de nuevas posiciones isSwap true Habilitar/Deshabilitar el mantenimiento de operaciones durante la noche Inp_ExitH : ExitM 22 : 50 Hora de cierre forzado si isSwap es falso





🛡️ Gestión Avanzada de Riesgos (Core Strength)

Vigilancia diaria de la renta variable: Si se alcanza el límite de riesgo diario (incluido el PnL flotante), el EA interrumpe inmediatamente todas las actividades de negociación durante el resto del día.

Negociación selectiva: Opera estrictamente dentro de las ventanas temporales y los parámetros de riesgo definidos por el usuario.

Prioridad de capital: En condiciones de mercado desfavorables, el sistema prioriza la protección mediante una disciplina estricta.

📊 Gestión inteligente de lotes

El EA admite el dimensionamiento dinámico de lotes en función del saldo de su cuenta, por lo que es adecuado tanto para cuentas minoristas como para cuentas de tamaño institucional:

Cuenta de 500 $: Lote recomendado 0,01 - 0,03 (Aprox. 2% de riesgo)

Cuenta de 10.000 $: Lote recomendado 0.05 - 0.10 (Aprox. 1% Riesgo)

Recomendaciones importantes

Antes de implementar en una cuenta real, siempre ejecute el EA en una cuenta Demo durante 2-4 semanas. Esto le permite observar cómo el motor gestiona el riesgo durante los períodos de drawdown y entender la lógica detrás de su ejecución selectiva de operaciones.

⚠️ Advertencia de riesgo

Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo de pérdida. XAU Precision Engine es una herramienta de ayuda a la negociación disciplinada; no garantiza beneficios. Las rentabilidades pasadas no son un indicador de resultados futuros. Opere sólo con el capital que esté dispuesto a perder.