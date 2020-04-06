Breakout golden ea

BreakoutEA - Fortgeschrittenes tägliches Ausbruchssystem mit ATR, Volumen, ADX & Breakeven-Schutz

Breakout Golden EA ist ein leistungsstarkes automatisiertes Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die tägliche Ausbruchschancen mit maximaler Präzision, Risikokontrolle und intelligenter Filterung nutzen möchten.
Es kombiniert eine institutionelle Ausbruchslogik mit Volumenbestätigung, ATR-basiertem Risikomanagement, Trendstärke-Validierung, Breakeven-Automatisierung und optionaler Partial-Close-Mechanik.

Perfekt für Trader, die einen intelligenten, sicheren und hochgradig anpassbaren Breakout EA für alle Marktbedingungen suchen.

Hauptmerkmale

🔥 1. Tägliche Breakout-Strategie

Der EA erkennt automatisch:

  • Vortageshoch

  • Vortagstief

Dann wendet er einen anpassbaren Ausbruchspuffer an, um falsche Ausbrüche und Störungen zu vermeiden. Trades werden nur dann ausgelöst, wenn der Preis wirklich aus diesen Schlüsselniveaus ausbricht.

2. ATR-basierte Volatilität und dynamische SL/TP

Optionales ATR-System:

  • ATR-basierter Stop Loss

  • ATR-basierter Take Profit

  • ATR-basierter Breakeven-Trigger

Passt sich automatisch der Marktvolatilität an - keine festen SL/TP mehr, die bei hoher Volatilität versagen.

3) ADX-Trendstärke-Filter

Vermeiden Sie flache oder unruhige Märkte:

  • ADX-Schwellenwertfilter

  • Anpassbare ADX-Periode

Handeln Sie nur, wenn der Markt ein klares, starkes Richtungsmomentum aufweist.

4. zeitbasierte Filter

Steuern Sie, wann der EA handelt:

  • Tägliches Handelsfenster (Start-/Endzeit)

  • Option zum Überspringen des Freitagnachmittags

  • Maximale Trades pro Tag

  • End-of-Breakout-Schlusszeit

Ideal, um Zeiten mit geringer Liquidität oder Sitzungen mit hoher Streuung zu vermeiden.

5. risiko- und geldmanagement

✔ Intelligente Positionsgröße

Wählen Sie zwischen:

  • Fester Lot-Modus

  • Geldmanagement mit Risikoprozent pro Handel

Automatische Losgrößenberechnung basierend auf:

  • Stop-Loss-Abstand

  • Kontostand

  • ATR, falls aktiviert

6.Präzisions-Eingabe-Logik

Eingaben werden bestätigt durch:

  • Multi-Bar-Breakout-Bestätigung

  • Filterung von Schlusskursen und Dochtausbrüchen

  • Optionaler zweiter Einstieg bei Fortsetzung des Ausbruchs

Sie können zwischen aggressivem und konservativem Ausbruchsverhalten wählen.


