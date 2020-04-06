Breakout golden ea
- Experten
- Mohanad Layth Muslim Radhi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Breakout Golden EA ist ein leistungsstarkes automatisiertes Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die tägliche Ausbruchschancen mit maximaler Präzision, Risikokontrolle und intelligenter Filterung nutzen möchten.
Es kombiniert eine institutionelle Ausbruchslogik mit Volumenbestätigung, ATR-basiertem Risikomanagement, Trendstärke-Validierung, Breakeven-Automatisierung und optionaler Partial-Close-Mechanik.
Perfekt für Trader, die einen intelligenten, sicheren und hochgradig anpassbaren Breakout EA für alle Marktbedingungen suchen.Hauptmerkmale
🔥 1. Tägliche Breakout-Strategie
Der EA erkennt automatisch:
-
Vortageshoch
-
Vortagstief
Dann wendet er einen anpassbaren Ausbruchspuffer an, um falsche Ausbrüche und Störungen zu vermeiden. Trades werden nur dann ausgelöst, wenn der Preis wirklich aus diesen Schlüsselniveaus ausbricht.
2. ATR-basierte Volatilität und dynamische SL/TP
Optionales ATR-System:
-
ATR-basierter Stop Loss
-
ATR-basierter Take Profit
-
ATR-basierter Breakeven-Trigger
Passt sich automatisch der Marktvolatilität an - keine festen SL/TP mehr, die bei hoher Volatilität versagen.
3) ADX-Trendstärke-Filter
Vermeiden Sie flache oder unruhige Märkte:
-
ADX-Schwellenwertfilter
-
Anpassbare ADX-Periode
Handeln Sie nur, wenn der Markt ein klares, starkes Richtungsmomentum aufweist.
4. zeitbasierte Filter
Steuern Sie, wann der EA handelt:
-
Tägliches Handelsfenster (Start-/Endzeit)
-
Option zum Überspringen des Freitagnachmittags
-
Maximale Trades pro Tag
-
End-of-Breakout-Schlusszeit
Ideal, um Zeiten mit geringer Liquidität oder Sitzungen mit hoher Streuung zu vermeiden.5. risiko- und geldmanagement
✔ Intelligente Positionsgröße
Wählen Sie zwischen:
-
Fester Lot-Modus
-
Geldmanagement mit Risikoprozent pro Handel
Automatische Losgrößenberechnung basierend auf:
-
Stop-Loss-Abstand
-
Kontostand
-
ATR, falls aktiviert
Eingaben werden bestätigt durch:
-
Multi-Bar-Breakout-Bestätigung
-
Filterung von Schlusskursen und Dochtausbrüchen
-
Optionaler zweiter Einstieg bei Fortsetzung des Ausbruchs
Sie können zwischen aggressivem und konservativem Ausbruchsverhalten wählen.