Breakout Golden EA ist ein leistungsstarkes automatisiertes Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die tägliche Ausbruchschancen mit maximaler Präzision, Risikokontrolle und intelligenter Filterung nutzen möchten.

Es kombiniert eine institutionelle Ausbruchslogik mit Volumenbestätigung, ATR-basiertem Risikomanagement, Trendstärke-Validierung, Breakeven-Automatisierung und optionaler Partial-Close-Mechanik.

Perfekt für Trader, die einen intelligenten, sicheren und hochgradig anpassbaren Breakout EA für alle Marktbedingungen suchen.

🔥 1. Tägliche Breakout-Strategie

Der EA erkennt automatisch:

Vortageshoch

Vortagstief

Dann wendet er einen anpassbaren Ausbruchspuffer an, um falsche Ausbrüche und Störungen zu vermeiden. Trades werden nur dann ausgelöst, wenn der Preis wirklich aus diesen Schlüsselniveaus ausbricht.

2. ATR-basierte Volatilität und dynamische SL/TP

Optionales ATR-System:

ATR-basierter Stop Loss

ATR-basierter Take Profit

ATR-basierter Breakeven-Trigger

Passt sich automatisch der Marktvolatilität an - keine festen SL/TP mehr, die bei hoher Volatilität versagen.

3) ADX-Trendstärke-Filter

Vermeiden Sie flache oder unruhige Märkte:

ADX-Schwellenwertfilter

Anpassbare ADX-Periode

Handeln Sie nur, wenn der Markt ein klares, starkes Richtungsmomentum aufweist.

4. zeitbasierte Filter

Steuern Sie, wann der EA handelt:

Tägliches Handelsfenster (Start-/Endzeit)

Option zum Überspringen des Freitagnachmittags

Maximale Trades pro Tag

End-of-Breakout-Schlusszeit

Ideal, um Zeiten mit geringer Liquidität oder Sitzungen mit hoher Streuung zu vermeiden.

✔ Intelligente Positionsgröße

Wählen Sie zwischen:

Fester Lot-Modus

Geldmanagement mit Risikoprozent pro Handel

Automatische Losgrößenberechnung basierend auf:

Stop-Loss-Abstand

Kontostand

ATR, falls aktiviert

Eingaben werden bestätigt durch:

Multi-Bar-Breakout-Bestätigung

Filterung von Schlusskursen und Dochtausbrüchen

Optionaler zweiter Einstieg bei Fortsetzung des Ausbruchs

Sie können zwischen aggressivem und konservativem Ausbruchsverhalten wählen.