SnR Bitcoin
- Experten
- Mandeep Khadka
- Version: 1.3
🤖 LHN Bitcoin Mining: Client-Übersicht
LHN Bitcoin Mining ist ein spezialisierter MQL5 Expert Advisor (EA), der für hochpräzises Bitcoin-Scalping auf dem 5-Minuten (M5) Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu "lauten" Bots, die jede kleine Bewegung handeln, ist LHN ein Level Breaker - er jagt nach spezifischen strukturellen Ausbrüchen in Support und Resistance.
🛡️ Richtiges Risikomanagement
Der Bot ist mit einer "Safety-First"-Architektur aufgebaut, um Ihr Kapital zu schützen:
-
Harter Stop Loss und Take Profit: Jeder Handel wird sofort beim Einstieg geschützt.
-
Visuelles SL/TP-Ziehen: Sie können Ihre Risikoniveaus direkt auf dem Chart mit der Maus manuell anpassen.
-
24H PnL-Tracker: Echtzeitüberwachung auf dem Dashboard, die Ihre tägliche Gesamtperformance berechnet, um Over-Trading zu verhindern.
-
Lot-Kontrolle: Standardmäßig werden Mikro-Lots verwendet, um die hohe Volatilität von Bitcoin zu berücksichtigen.
📊 Die "Deep Hunter" Strategie
LHN verwendet einen 20-Bar-Lookback, um die wahre "Range" des Marktes zu identifizieren. Sie wartet auf den Moment, in dem Bitcoin genug Druck aufbaut, um über ein Niveau hinaus zu explodieren.
-
Der Mining-Status: Wenn das Dashboard ⛏️ MINING... anzeigt. steht, analysiert der Bot die Preiszyklen.
-
Der Ausbruch: Erst wenn ein Level definitiv durchbrochen wird, schlägt der Bot mit einem 🚀 TO THE MOON (Long) oder 📉 DRILLING (Short) Signal zu.
⚠️ Hinweis für den Anleger
Geduld ist die Strategie: Sie werden nicht innerhalb von 1 oder 2 Trades Fortschritte sehen. Es kann sogar sein, dass Sie einen ganzen Tag oder sogar eine Woche lang keinen Handel sehen, wenn der Markt "flach" ist. LHN ist so konzipiert, dass es während "falscher" Bewegungen auf der Seite bleibt.
Das Ergebnis: Wenn sich der Markt endlich bewegt, löst LHN mit großer Überzeugung aus. Sobald die Volatilität zurückkehrt , werden Sie von der Präzision der Eingaben schockiert sein. Vertrauen Sie dem Prozess; der Bot sucht nach Qualität, nicht nach Quantität.