SnR Bitcoin

🤖 LHN Bitcoin Mining: Client-Übersicht

LHN Bitcoin Mining ist ein spezialisierter MQL5 Expert Advisor (EA), der für hochpräzises Bitcoin-Scalping auf dem 5-Minuten (M5) Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu "lauten" Bots, die jede kleine Bewegung handeln, ist LHN ein Level Breaker - er jagt nach spezifischen strukturellen Ausbrüchen in Support und Resistance.

🛡️ Richtiges Risikomanagement

Der Bot ist mit einer "Safety-First"-Architektur aufgebaut, um Ihr Kapital zu schützen:

Harter Stop Loss und Take Profit: Jeder Handel wird sofort beim Einstieg geschützt.

Visuelles SL/TP-Ziehen: Sie können Ihre Risikoniveaus direkt auf dem Chart mit der Maus manuell anpassen.

24H PnL-Tracker: Echtzeitüberwachung auf dem Dashboard, die Ihre tägliche Gesamtperformance berechnet, um Over-Trading zu verhindern.

Lot-Kontrolle: Standardmäßig werden Mikro-Lots verwendet, um die hohe Volatilität von Bitcoin zu berücksichtigen.

📊 Die "Deep Hunter" Strategie

LHN verwendet einen 20-Bar-Lookback, um die wahre "Range" des Marktes zu identifizieren. Sie wartet auf den Moment, in dem Bitcoin genug Druck aufbaut, um über ein Niveau hinaus zu explodieren.

Der Mining-Status: Wenn das Dashboard ⛏️ MINING... anzeigt. steht, analysiert der Bot die Preiszyklen.

Der Ausbruch: Erst wenn ein Level definitiv durchbrochen wird, schlägt der Bot mit einem 🚀 TO THE MOON (Long) oder 📉 DRILLING (Short) Signal zu.

⚠️ Hinweis für den Anleger