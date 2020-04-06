SnR Bitcoin

🤖 LHN Minería de Bitcoin: Visión general del cliente

LHN Bitcoin Mining es un Asesor Experto (EA) MQL5 especializado diseñado para la especulación de Bitcoin de alta precisión en el marco temporal de 5 minutos (M5). A diferencia de los bots "ruidosos" que operan cada pequeño movimiento, LHN es un Level Breaker - busca rupturas estructurales específicas en Soporte y Resistencia.

🛡️ Gestión adecuada del riesgo

El bot está construido con una arquitectura "Safety-First" para proteger su capital:

Hard Stop Loss y Take Profit: Cada operación está protegida inmediatamente después de su entrada.

Arrastre visual de SL/TP: Puede ajustar manualmente sus niveles de riesgo directamente en el gráfico con el ratón.

Seguimiento de PnL 24H: Seguimiento en tiempo real que calcula su rendimiento diario total para evitar el exceso de operaciones.

Control de lotes: Por defecto en microlotes para respetar la alta volatilidad de Bitcoin.

📊 La estrategia "Deep Hunter

LHN utiliza un lookback de 20 barras para identificar el verdadero "Rango" del mercado. Espera el momento en que Bitcoin acumula suficiente presión para explotar más allá de un nivel.

El Estado de la Minería: Cuando el tablero dice ⛏️ MINING... el bot está analizando ciclos de precios.

La ruptura: Sólo cuando un nivel se rompe definitivamente el bot ataca con una señal 🚀 TO THE MOON (Largo) o 📉 DRILLING (Corto).

⚠️ Nota para el inversor