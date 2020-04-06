SnR Bitcoin
- Asesores Expertos
- Mandeep Khadka
- Versión: 1.3
🤖 LHN Minería de Bitcoin: Visión general del cliente
LHN Bitcoin Mining es un Asesor Experto (EA) MQL5 especializado diseñado para la especulación de Bitcoin de alta precisión en el marco temporal de 5 minutos (M5). A diferencia de los bots "ruidosos" que operan cada pequeño movimiento, LHN es un Level Breaker - busca rupturas estructurales específicas en Soporte y Resistencia.
🛡️ Gestión adecuada del riesgo
El bot está construido con una arquitectura "Safety-First" para proteger su capital:
-
Hard Stop Loss y Take Profit: Cada operación está protegida inmediatamente después de su entrada.
-
Arrastre visual de SL/TP: Puede ajustar manualmente sus niveles de riesgo directamente en el gráfico con el ratón.
-
Seguimiento de PnL 24H: Seguimiento en tiempo real que calcula su rendimiento diario total para evitar el exceso de operaciones.
-
Control de lotes: Por defecto en microlotes para respetar la alta volatilidad de Bitcoin.
📊 La estrategia "Deep Hunter
LHN utiliza un lookback de 20 barras para identificar el verdadero "Rango" del mercado. Espera el momento en que Bitcoin acumula suficiente presión para explotar más allá de un nivel.
-
El Estado de la Minería: Cuando el tablero dice ⛏️ MINING... el bot está analizando ciclos de precios.
-
La ruptura: Sólo cuando un nivel se rompe definitivamente el bot ataca con una señal 🚀 TO THE MOON (Largo) o 📉 DRILLING (Corto).
⚠️ Nota para el inversor
La paciencia es la estrategia: No verás progresos en 1 o 2 operaciones. De hecho, es posible que no vea una operación durante todo un día o incluso una semana si el mercado está "plano". LHN está diseñado para mantenerse al margen durante los movimientos "falsos".
El resultado: Cuando el mercado finalmente se mueve, LHN se activa con gran convicción. Le sorprenderá la precisión de las entradas una vez que vuelva la volatilidad. Confíe en el proceso; el bot busca calidad, no cantidad.