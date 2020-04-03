The golden price tick

FollowAndReverse EA ist ein fortschrittlicher Handelsroboter, der für den automatischen Handel mit der Follow-and-Reverse-Strategie entwickelt wurde. Er eröffnet Kauf- oder Verkaufsaufträge und kehrt Positionen um, wenn der Preis einen bestimmten Abstand erreicht, mit anpassbarem Take Profit und Lot-Management.

Merkmale:

Intelligentes Lot-Management: Unterstützt Multiplikation oder lineare Lot-Erhöhung nach jedem Handel.

Eigenkapital-Gewinnziel: Setzt die Losgröße automatisch zurück, wenn der angegebene Gewinn erreicht ist.

Flexible Symbolunterstützung: Funktioniert mit Forex, Gold, US30 und anderen Indizes.

Anpassbare Einstellungen: TP-Punkte, Umkehrdistanz, maximal offene Aufträge, ausführliche Protokollierung.

Sicherheitsprüfungen: Vergewissert sich vor dem Eröffnen von Geschäften, dass genügend Geldmittel und gültige Losgrößen vorhanden sind.

Hinweis: Beim US30 kann der EA bei einem 500 $-Konto sicher mit Lot-Multiplikatoren bis zu 5,12 umgehen, um die Leistung zu optimieren.