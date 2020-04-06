The golden price tick
- Asesores Expertos
- Yahia Hellal
- Versión: 1.3
FollowAndReverse EA es un robot de trading avanzado diseñado para operar automáticamente utilizando la estrategia Follow and Reverse. Abre órdenes de compra o venta e invierte posiciones cuando el precio alcanza una distancia especificada, con Take Profit y gestión de lotes personalizables.
Características:
Gestión inteligente de lotes: Soporta multiplicación o incremento lineal del lote después de cada operación.
Objetivo de Beneficio de Equidad: Reajusta el tamaño del lote automáticamente después de alcanzar el beneficio especificado.
Soporte flexible de símbolos: Funciona en Forex, Oro, US30 y otros índices.
Ajustes personalizables: Puntos TP, distancia inversa, máximo de órdenes abiertas, registro detallado.
Comprobaciones de seguridad: Asegura fondos suficientes y tamaños de lote válidos antes de abrir operaciones.
Nota: En US30, con una cuenta de $500, el EA puede manejar con seguridad multiplicadores de lote de hasta 5,12 para un rendimiento optimizado.