Sunny Path Indicator

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

- Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.

- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.





Sunny Path ist ein präzises Trendfolge-Tool, das ausschließlich für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es nutzt das klassische Konzept des Parabolic SAR (Stop and Reverse) und erweitert es um ein diszipliniertes System zur Signalfilterung und ein umfassendes visuelles Dashboard.

Sunny Path wurde für Händler entwickelt, die mehr Wert auf Klarheit als auf Rauschen legen, und hilft Ihnen dabei, potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen und gleichzeitig die Marktschwankungen herauszufiltern, die häufig zu falschen Signalen führen. Egal, ob Sie ein Scalper oder ein Swing-Trader sind, dieser Indikator liefert Ihnen die Daten, die Sie brauchen, direkt auf Ihrem Chart.