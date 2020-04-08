Sunny Path Indicator

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

Sunny Path es una herramienta de seguimiento de tendencias de ingeniería de precisión diseñada exclusivamente para la plataforma MetaTrader 5. Toma el concepto clásico del SAR Parabólico (Stop and Reverse) y lo mejora con un disciplinado sistema de filtrado de señales y un completo panel visual.

Diseñado para los traders que valoran la claridad sobre el ruido, Sunny Path le ayuda a identificar potenciales cambios de tendencia, filtrando al mismo tiempo el picado del mercado que a menudo conduce a señales falsas. Tanto si es un scalper como un swing trader, este indicador le proporciona los datos que necesita directamente en su gráfico.