DAX40 Frankfurt Open

📌 DAX40 – Frankfurt Open Breakout (MT5)

Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar el DAX40 (GERMANY40) durante la apertura europea, cuando el índice presenta su mayor liquidez y volatilidad estructurada.

El EA ejecuta operaciones de alta probabilidad, con gestión de riesgo estricta y múltiples sistemas de protección para preservar el capital.

✅ Características principales

✔ Optimizado exclusivamente para GERMANY40 / DAX40

✔ Trading por ventana horaria (Frankfurt / EU Open)

No Martingale – No Grid – No Hedging


✔ Riesgo fijo por operación (%)


✔ Stop diario por pérdida máxima


✔ Control de pérdidas consecutivas


✔ Filtro de volatilidad (ATR)


✔ BreakEven automático


✔ Trailing Stop dinámico


✔ Cierre forzado por horario (Time Exit)

📊 Rendimiento (Backtest MT5)

  • Periodo probado: 2023 - 2025 (35 Meses)

  • Drawdown máximo: <6%

  • Win Rate: ~65%

  • Profit Factor: >2.95

  • Gestión conservadora y estable

(Resultados históricos no garantizan resultados futuros)

⚙️ Recomendaciones

  • Timeframe: M1

  • Capital mínimo sugerido: 10,000 USD

  • Riesgo recomendado: 1% por trade

  • Cuenta ECN / baja latencia


