Grid SetKa

Обычная трейдец-сетка, но не имеет явного диапазона. Вместо диапазона, в настройках устанавливаются стоп-лоссы. Закрытие происходит по тейк-профиту, так же устанавливаются в настройках.

Робот может торговать в любом направлении, как вверх или вниз, так и в обоих направлениях.

Робот не проверяет баланс счета, а потому имеет очень высокий риск.

По умолчанию стоят настройки для EURUSD пары (не самые лучшие). Рекомендуемый минимальный депозит $200.

Имеется вторая версия в которой добавлены дополнительные функции - следовать за ценной, выставлять позиции только по тренду и прочее. 

