GoldyBot
- Experten
- Eggy Ahmad Fahrezi
- Version: 2.27
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
Willkommen bei GOLDYBOT 📈🤖
Goldy Bot ist ein leistungsstarker automatischer Handelsassistent für MetaTrader 5 (MT5), der entwickelt wurde, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig schlechte Marktbedingungen herauszufiltern.
Warum Goldy Bot wählen?
✅ Filterstrategie: Basierend auf EMA 200 für die Trendrichtung und ADX zur automatischen Vermeidung von flachen/seitwärts gerichteten Märkten. Es wird nur gehandelt, wenn das Momentum richtig ist.
✅ Intelligentes Geldmanagement:
-
Automatische Wiederherstellung: Integriertes Martingale-System zum effizienten Ausgleich von Verlusten.
-
Trailing Stop: Sichert automatisch Ihre Gewinne, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt.
✅ Kontrolle in Echtzeit:
-
Live-Dashboard: Visueller Status des Marktes (Bullish/Bearish) direkt auf Ihrem Chart.
-
Sofortige Warnungen: Erhalten Sie Einstiegs-, Ausstiegs- und tägliche Gewinnberichte direkt in diesem Telegram-Chat.
✅ Sichere Lizenzierung: Ihr Konto ist durch ein einzigartiges Lizenzschlüssel-System geschützt, das an Ihre MT5-ID gebunden ist.
Performance-Ziel: Optimiert für beständiges tägliches Wachstum mit einem potenziellen Gewinnziel von bis zu $60/Tag (abhängig von Kapital und Marktbedingungen).
🚀 Klicken Sie auf START, um Ihre automatisierte Handelsreise zu beginnen!
