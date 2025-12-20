Willkommen bei GOLDYBOT 📈🤖

Goldy Bot ist ein leistungsstarker automatischer Handelsassistent für MetaTrader 5 (MT5), der entwickelt wurde, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig schlechte Marktbedingungen herauszufiltern.

Warum Goldy Bot wählen?

✅ Filterstrategie: Basierend auf EMA 200 für die Trendrichtung und ADX zur automatischen Vermeidung von flachen/seitwärts gerichteten Märkten. Es wird nur gehandelt, wenn das Momentum richtig ist.

✅ Intelligentes Geldmanagement:

Automatische Wiederherstellung: Integriertes Martingale-System zum effizienten Ausgleich von Verlusten.

Trailing Stop: Sichert automatisch Ihre Gewinne, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt.

✅ Kontrolle in Echtzeit:

Live-Dashboard: Visueller Status des Marktes (Bullish/Bearish) direkt auf Ihrem Chart.

Sofortige Warnungen: Erhalten Sie Einstiegs-, Ausstiegs- und tägliche Gewinnberichte direkt in diesem Telegram-Chat.

✅ Sichere Lizenzierung: Ihr Konto ist durch ein einzigartiges Lizenzschlüssel-System geschützt, das an Ihre MT5-ID gebunden ist.

Performance-Ziel: Optimiert für beständiges tägliches Wachstum mit einem potenziellen Gewinnziel von bis zu $60/Tag (abhängig von Kapital und Marktbedingungen).

🚀 Klicken Sie auf START, um Ihre automatisierte Handelsreise zu beginnen!



ADMIN t.me/flixpediaa



Für Update-Chat admin

