GoldyBot
- Asesores Expertos
- Eggy Ahmad Fahrezi
- Versión: 2.27
- Actualizado: 20 diciembre 2025
Bienvenido a GOLDYBOT 📈🤖
Goldy Bot es un asistente de trading automatizado de alto rendimiento para MetaTrader 5 (MT5), diseñado para maximizar los beneficios a la vez que filtra las malas condiciones del mercado.
Por qué elegir Goldy Bot?
✅ Estrategia de Filtrado: Impulsado por EMA 200 para la dirección de la tendencia, y ADX para evitar automáticamente los mercados planos / laterales. Sólo comercia cuando el impulso es correcto.
✅ Gestión inteligente del dinero:
-
Recuperación automática: Sistema Martingale integrado para recuperar pérdidas de forma eficiente.
-
Trailing Stop: Bloquea automáticamente sus ganancias cuando el precio se mueve a su favor.
✅ Control en tiempo real:
-
Tablero en Vivo: Estado visual del mercado (alcista/bajista) directamente en su gráfico.
-
Alertas Instantáneas: Recibe informes de Entrada, Salida y Ganancia Diaria directamente en este chat de Telegram.
Licencia Segura: Tu cuenta está protegida por un sistema de Clave de Licencia única ligada a tu ID de MT5.
Objetivo de Rendimiento: Optimizado para un crecimiento diario consistente con un objetivo de ganancia potencial de hasta $60/día (dependiendo del capital y las condiciones del mercado).
🚀 Haga clic en START para comenzar su viaje de comercio automatizado!
ADMIN t.me/flixpediaa
Para la actualización de chat admin