Bienvenido a GOLDYBOT 📈🤖

Goldy Bot es un asistente de trading automatizado de alto rendimiento para MetaTrader 5 (MT5), diseñado para maximizar los beneficios a la vez que filtra las malas condiciones del mercado.

Por qué elegir Goldy Bot?

✅ Estrategia de Filtrado: Impulsado por EMA 200 para la dirección de la tendencia, y ADX para evitar automáticamente los mercados planos / laterales. Sólo comercia cuando el impulso es correcto.

✅ Gestión inteligente del dinero:

Recuperación automática: Sistema Martingale integrado para recuperar pérdidas de forma eficiente.

Trailing Stop: Bloquea automáticamente sus ganancias cuando el precio se mueve a su favor.

✅ Control en tiempo real:

Tablero en Vivo: Estado visual del mercado (alcista/bajista) directamente en su gráfico.

Alertas Instantáneas: Recibe informes de Entrada, Salida y Ganancia Diaria directamente en este chat de Telegram.

Licencia Segura: Tu cuenta está protegida por un sistema de Clave de Licencia única ligada a tu ID de MT5.

Objetivo de Rendimiento: Optimizado para un crecimiento diario consistente con un objetivo de ganancia potencial de hasta $60/día (dependiendo del capital y las condiciones del mercado).

