RSI MultiTimeframe

  1. Análisis RSI: Calcula el RSI(14) en 4 plazos personalizables

  2. Confirmación de señal: Requiere al menos 3 plazos para mostrarse:

    • Señal de Compra: RSI ≤ 20 (condición de sobreventa)

    • Señal de venta: RSI ≥ 80 (condición de sobrecompra)

  3. Comprobación de spread: Sólo opera cuando el spread ≤ 20 puntos (ajustable)

Gestión de posiciones

  1. Primera posición: Se abre con el Lote1 (0,01) cuando se confirma la señal

    Posiciones: Añade nuevas posiciones a intervalos de 200 puntos (ajustables) si el precio se mueve en contra de la posición inicial.

  3. Tamaño de lote progresivo: Aumenta el tamaño del lote sistemáticamente a través de 10 posiciones posibles

Estrategia de salida

  1. Objetivo de beneficio: Cierra todas las posiciones cuando el beneficio total alcanza $5 (ajustable)

  2. Reinicio limpio: Restablece automáticamente la dirección y el recuento de posiciones después del cierre

Parámetros de entrada (totalmente personalizables)

Ajustes RSI

  • RSI_Period : Periodo de cálculo del RSI (por defecto: 14)

  • BuyLevel : Nivel de sobreventa para señales de compra (por defecto: 20)

  • SellLevel : Nivel de sobrecompra para señales de venta (por defecto: 80)

Configuración del marco temporal

  • TF1 a TF4 : 4 marcos temporales independientes para el análisis (por defecto: M5, M15, M30, H1)

Gestión de posiciones

  • Lote1 a Lote10 : Tamaños de lote progresivos para 10 posiciones posibles

  • DistanciaPuntos : Distancia entre posiciones en puntos (por defecto: 200)

  • ProfitTarget : Objetivo de beneficio total para cerrar todas las posiciones (por defecto: 5.0)

Gestión del riesgo

  • MaxSpreadPoints : Máximo spread permitido (por defecto: 20)

  • MagicNumber : Identificador único para posiciones EA

  • Verbose : Registro detallado para monitorización y optimización

🛠️ Fácil instalación y configuración

  1. Adjuntar al gráfico: Simplemente adjunte el EA a cualquier gráfico M5

  2. Configure los parámetros: Ajuste los parámetros según su tolerancia al riesgo

  3. Activar AutoTrading: Permita que el EA ejecute operaciones automáticamente

  4. Supervisar el rendimiento: Utilice un registro detallado para realizar un seguimiento de cada decisión

⚠️ Aviso de gestión de riesgos

Importante: Este EA utiliza una estrategia de martingala que implica aumentar el tamaño de las posiciones después de las pérdidas. Si bien esto puede recuperarse de las caídas, también aumenta el riesgo. Recomendamos:

  • Comience con Pruebas Demo: Pruebe a fondo en la cuenta demo en primer lugar

  • Utilice tamaños de lote adecuados: Asegúrese de que los lotes son apropiados para el tamaño de su cuenta

  • Supervise el rendimiento: Revise regularmente el rendimiento del EA y ajuste los parámetros según sea necesario

  • Comprenda la estrategia: Asegúrese de que comprende cómo funciona el sistema de martingala

Requisitos técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Depósito mínimo: $500 recomendado (varía en función del tamaño de los lotes)

  • Tipo de cuenta: Cualquiera, pero se recomiendan cuentas ECN/RAW para diferenciales más bajos

  • Símbolos: Mejores resultados en los principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, etc.)

  • VPS Recomendado: Para operar 24/7 sin interrupción

📈 ¿Por qué elegir nuestro EA?

Estrategia probada: Combina señales RSI fiables con una gestión inteligente de las posiciones

Confianza Multi-Timeframe: Operaciones de mayor probabilidad a través de la confirmación timeframe

Totalmente Automatizado: Funcionamiento manos libres una vez configurado

Lógica transparente: Código fuente completo proporcionado para su verificación

Personalizable: Cada aspecto se puede adaptar a su estilo de negociación

So porte profesional: Actualizaciones periódicas y soporte al cliente incluido

💰 Lleva tus operaciones al siguiente nivel

No pierdas esta oportunidad de automatizar tu trading con un sistema diseñado profesionalmente que hace el trabajo duro por ti. Tanto si eres un trader experimentado que busca añadir automatización o un principiante que quiere un sistema probado, este EA proporciona las herramientas para un rendimiento consistente.

Precio Especial de Lanzamiento: ¡Obtenga este avanzado sistema de trading ahora y comience a automatizar su éxito!

Nota: Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Operar en Forex y CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. La estrategia martingala puede conducir a pérdidas significativas si no se gestiona adecuadamente.



