MT5 Higher TimeFrame indicator

Der Kerzen-Tracker für den höheren Zeitrahmen wird verwendet, um einen Einblick in die Kerze des ausgewählten höheren Zeitrahmens zu erhalten.





Er stellt die Kerze nach dem aktuellen Kurs dar.





Dies kann für Daytrader und kurzfristige Trader sehr nützlich sein, die sich oft Gedanken darüber machen, wie die aktuelle Kerze im höheren Zeitrahmen aussehen könnte.





Sie können den höheren oder niedrigeren Zeitrahmen aus den angebotenen Optionen auswählen:





Standardmäßig ist die Farbe für Bären rot und für Bullen grün.



