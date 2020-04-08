MT5 Higher TimeFrame indicator

El rastreador de velas de marco de tiempo superior se utiliza para obtener una visión de cómo es la vela de marco de tiempo superior seleccionada.





Traza la vela después del precio actual.





Puede ser útil para los traders diarios y los traders a corto plazo que a menudo se preocupan por el aspecto de la vela del marco de tiempo superior actual.





Puede seleccionar el marco de tiempo superior o inferior de las opciones proporcionadas:





Por defecto, el color para los osos es rojo y para los toros es verde.



