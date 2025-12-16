Fwd chart to telegram

Este EA está diseñado para transmitir gráficos a Telegram, como se ilustra en la imagen de ejemplo. Proporciona la capacidad de enviar gráficos según el marco temporal seleccionado directamente a Telegram. Se incluye un canal de ejemplo para fines de demostración. Después de la instalación, por favor seleccione su propio canal o cualquier otra opción preferida.

Tenga en cuenta que este canal de muestra puede ser eliminado sin previo aviso.





El indicador mostrado en la imagen es sólo para fines de demostración.

