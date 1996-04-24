TrailingCaddy: Ein auf manuellem Handel basierender Trailing Stop EA

TrailingCaddy ist der ultimative Trailing-Stop-EA, der als reiner Scalping- und Stop-Loss-Manager konzipiert ist - ein leichtgewichtiger Utility-EA, der intelligentes Trailing und Pip-basiertes Trailing bietet, um Gewinne zu sichern und mühelos zu schützen.

-Dieser EA ist sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger geeignet.

Perfekt für Risikomanagement und Geldmanagement, aktiviert dieses Profit-Trailing-Tool pip-genaues Trailing (vollständig 5-stellig sicher) nur nach Erreichen Ihrer eingestellten Gewinnschwelle - standardmäßig Aktivierung nach 5 Pips Gewinn. Sobald es ausgelöst wurde, führt es alle 5 Pips ein St ep-Trailing durch und verschiebt den Stop-Loss, um Pips automatisch zu sichern und Gewinne ohne ständige Überwachung zu erzielen.

Die wichtigsten Merkmale, die es zu einem echten Profit Locker machen:

-Grundlegend ist die Idee für diesen EA, von Händlern verwendet zu werden, die den manuellen Handel genießen, aber ein Leben außerhalb des FOREX haben.

-Der EA kann auf ein Diagramm angewendet werden und aktiviert werden, bevor oder nachdem der Benutzer einen manuellen Handel initiiert.

Intelligentes Trailing, das Gewinner sicher laufen lässt und Ihr Konto vor Rückschlägen schützt

Trail SL alle zusätzlichen 5 Pips, um +5 Pips in gesicherte Gewinne zu verwandeln





Auto TP / Auto Take Profit Setter: fügt automatisch einen Take Profit hinzu (standardmäßig 15 Pips), wenn keiner vorhanden ist.

Funktioniert nahtlos bei manuellen Trades

Freihändiger Gewinnschutz - KEINE HANDELSERÖFFNUNG nur reines Management

DIESER EA ERÖFFNET KEINE TRADES SELBST - er schließt Ihre Position automatisch und sichert die Gewinne, wenn der Trailing SL oder Step SL ausgelöst wird

Ein manuell gesetzter Stop-Loss kann angewendet werden, bevor der erste Trailing-SL ausgelöst wird. Der EA ersetzt dann den manuellen SL durch den Trailing-SL entsprechend den Benutzereingaben.

Der EA kann auf mehrere Währungstypen angewendet werden, achten Sie nur darauf, dass Sie verschiedene magische Zahlen verwenden.





Wenn Sie ein manueller Trader sind, der Gewinner sicher laufen lassen möchte, bietet TrailingCaddy eine zuverlässige Breakeven-Progression und einen erweiterten Gewinnschutz. Es ist das unverzichtbare Werkzeug, um Ihre Gewinne vor Umkehrungen zu schützen und schwebende Pips in sichere Gewinne zu verwandeln - und das alles mit einer präzisen, pip-basierten Trailing-Logik.

Erleben Sie echten, freihändigen Gewinnschutz und verbessern Sie noch heute Ihr Risikomanagement!