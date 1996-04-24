TrailingCaddy

TrailingCaddy: Ein auf manuellem Handel basierender Trailing Stop EA

TrailingCaddy ist der ultimative Trailing-Stop-EA, der als reiner Scalping- und Stop-Loss-Manager konzipiert ist - ein leichtgewichtiger Utility-EA, der intelligentes Trailing und Pip-basiertes Trailing bietet, um Gewinne zu sichern und mühelos zu schützen.

-Dieser EA ist sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger geeignet.

Perfekt für Risikomanagement und Geldmanagement, aktiviert dieses Profit-Trailing-Tool pip-genaues Trailing (vollständig 5-stellig sicher) nur nach Erreichen Ihrer eingestellten Gewinnschwelle - standardmäßig Aktivierung nach 5 Pips Gewinn. Sobald es ausgelöst wurde, führt es alle 5 Pips ein St ep-Trailing durch und verschiebt den Stop-Loss, um Pips automatisch zu sichern und Gewinne ohne ständige Überwachung zu erzielen.

Die wichtigsten Merkmale, die es zu einem echten Profit Locker machen:

-Grundlegend ist die Idee für diesen EA, von Händlern verwendet zu werden, die den manuellen Handel genießen, aber ein Leben außerhalb des FOREX haben.

-Der EA kann auf ein Diagramm angewendet werden und aktiviert werden, bevor oder nachdem der Benutzer einen manuellen Handel initiiert.

Intelligentes Trailing, das Gewinner sicher laufen lässt und Ihr Konto vor Rückschlägen schützt

Trail SL alle zusätzlichen 5 Pips, um +5 Pips in gesicherte Gewinne zu verwandeln


Auto TP / Auto Take Profit Setter: fügt automatisch einen Take Profit hinzu (standardmäßig 15 Pips), wenn keiner vorhanden ist.

Funktioniert nahtlos bei manuellen Trades

Freihändiger Gewinnschutz - KEINE HANDELSERÖFFNUNG nur reines Management

DIESER EA ERÖFFNET KEINE TRADES SELBST - er schließt Ihre Position automatisch und sichert die Gewinne, wenn der Trailing SL oder Step SL ausgelöst wird

Ein manuell gesetzter Stop-Loss kann angewendet werden, bevor der erste Trailing-SL ausgelöst wird. Der EA ersetzt dann den manuellen SL durch den Trailing-SL entsprechend den Benutzereingaben.

Der EA kann auf mehrere Währungstypen angewendet werden, achten Sie nur darauf, dass Sie verschiedene magische Zahlen verwenden.


Wenn Sie ein manueller Trader sind, der Gewinner sicher laufen lassen möchte, bietet TrailingCaddy eine zuverlässige Breakeven-Progression und einen erweiterten Gewinnschutz. Es ist das unverzichtbare Werkzeug, um Ihre Gewinne vor Umkehrungen zu schützen und schwebende Pips in sichere Gewinne zu verwandeln - und das alles mit einer präzisen, pip-basierten Trailing-Logik.

Erleben Sie echten, freihändigen Gewinnschutz und verbessern Sie noch heute Ihr Risikomanagement!


Empfohlene Produkte
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilitys
Talents ATR Scalper Dienstprogramm (MT5) Das Talents ATR Scalper Utility ist ein professionelles Handelsausführungs- und Management-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Inspiriert vom biblischen Gleichnis der Talente , wurde dieses Dienstprogramm entwickelt, um Händlern zu helfen, ihr Potenzial mit präziser Risikokontrolle, Einfachheit mit einem Klick und fortschrittlicher Automatisierung zu vervielfachen. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Gold oder Indizes handeln, dieses Tool sorgt für
AMPyraGRID Anti Martingale Pyramid Grid
Davide Zunino
Utilitys
Dieser Expert Advisor wartet darauf, dass eine Position eröffnet wird, unabhängig davon, ob Sie sie manuell oder mit den EA-Schaltflächen oder eventuell über das Mobiltelefon eröffnen: Er erstellt ein Anti-Martingale-Gitter mit ausstehenden Stop-Orders in der gleichen Richtung wie die erste Position. Sie können die Anzahl der Aufträge, die Größe und den Abstand zwischen den Aufträgen festlegen. Sie können auch das monetäre Ziel des Gitters, den monetären Stop-Loss, das Zwischenziel (wenn es erre
Dashboard Super Three MA MT5
Wang Yu
Utilitys
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Kontaktieren Sie mich, wenn Sie ein Problem mit dem Produkt haben oder zusätzliche Funktionen für die Basisversion benötigen. Es gibt eine Demo-Version dieses Panels Dashboard Super Three MA MT5 Demo in meiner Produktliste, bitte probieren Sie es aus, um sich mit allen Funktionalitäten kostenlos vertraut zu machen Kostenlose Version: LINK MT4 Version: LINK Dieses System nutzt PA und drei einstellbare Moving Average als Hauptindikator, um Handelssignale zu generieren
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um automatisch eine "Locking"-Position aufrechtzuerhalten und sie bei Bedarf wieder zu öffnen, was für Positionserhaltungs- und Schutzstrategien geeignet ist. Ein einfaches Dienstprogramm (im Folgenden "Bot" genannt), das eine Locking-Strategie mit einem unendlich nachladbaren Locking-Trade umsetzt. Wie der Bot funktioniert: - Nach dem Start wählen Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit einem bestimmten TP - Setzen Sie den SL-Parameter für den Locking Tr
SL Limiter Pro
Carlito Manaloto Jr
Utilitys
Erleben Sie ein neues Maß an Präzision und Kontrolle mit dem SL Limiter Pro , einer verbesserten Version des SL Limiter, die jetzt auf MetaTrader 5 verfügbar ist. Der SL Limiter Pro wurde für seriöse Trader entwickelt und bietet ausgefeilte Funktionen, mit denen Sie Ihre Trades effektiver und flexibler verwalten können. Bringen Sie Ihre Handelsstrategie mit diesem leistungsstarken Risikomanagement-Tool auf die nächste Stufe! Ob Sie nun manuell handeln, mit EAs handeln oder Handelssignale verwend
Automated Trading Psychology EA
Shingirayi Mari
Utilitys
Der einzige EA für TRADING PSYCHOLOGY:Disziplin, Mindset Training & Risikokontrolle Checklist-Enforced Trading (Keine Trades erlaubt, bis Strategie-Checkliste erfüllt ist) 1-Click Revenge Trade Blocker (Automatisches Einfrieren des Kontos nach Verlusten) Overtrading Circuit Breaker(Hartes tägliches Handelslimit) Neuroplastizitätstraining (Gewohnheiten von Einzelhändlern werden in institutionelle Disziplin umgewandelt) Institutionelle Risikoprotokolle (Auto SL/TP, Positionsgröße, täg
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! HOL DIR ANDERE EAs KOSTENLOS!!! RSI Grid basiert auf den überkauften und überverkauften Bedingungen des RSI und öffnet ein Grid, wenn der Trade auf der Verliererseite des Marktes steht. Der RSI liefert technischen Händlern Signale über bullisches und rückläufiges Preismomentum und wird oft unter dem Diagramm des Preises eines Vermögenswerts dargestellt. Ein Vermögensw
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experten
Mango Scalper ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr gute und intelligente Ausbruchsstrategie, fortschrittliches Geldmanagement und probabilistische Analyse verwendet. Am effektivsten in den Preiskonsolidierungsphasen, die den Großteil der Marktzeit einnehmen. Hat sich auf realen Konten mit einem ausgezeichneten Risiko-Ertrags-Verhältnis bewährt. Benötigt keine erzwungene Optimierung, was der Hauptfaktor für seine Zuverlässigkeit und die Garantie für stabile Gewinne in der Zuk
Dashboard Super ma ris cci MT5
Wang Yu
Utilitys
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Kontaktieren Sie mich, wenn Sie ein Problem mit dem Produkt haben oder zusätzliche Funktionen für die Basisversion benötigen. Es gibt eine Demo-Version dieses Panels Dashboard Super MA RSI CCI Demo in meiner Produktliste, bitte probieren Sie es aus, um sich mit allen Funktionalitäten kostenlos vertraut zu machen, LINK . Dashboard Super MA RSI CCI ist ein intuitives und praktisches grafisches Tool, das Ihnen hilft: 28 Paare mit einem Dashboard unter Kontrolle zu habe
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experten
Crash5 EA, ist ein automatischer Roboter, der das Niveau der professionellen Entscheidung hat, wenn ein Handel ohne jede Emotion zu nehmen. Der Bot wird in Ihrem Scalping Entscheidungsfindung mit seinen eigenen TP (Take Profit) und SL (Stop-Loss) mit dem Trail-Stop, wenn im Gewinn helfen. Dies ist ein Trend-basierte Spike-Catching, suchen auf was passiert in Echtzeit-Charts keine Wiederholung von Signalen. Der Roboter hilft bei der Entscheidungsfindung auf der Kerze Stick-Muster geöffnet und ges
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Experten
Max ScalperSpeed MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieses System wurde entwickelt, um die Effizienz der Generierung von mehr Rendite zu verbessern. Es stützt sich auf Scalping- und Erholungsstrategien mit angemessenen Handelsfrequenzen und ist in der Lage, unter allen Marktbedingungen gut zu funktionieren, egal ob es sich um einen Trend oder eine Seitwärtsbewegung handelt, und ist in der Lage, unter allen Bedingungen Vollzeit zu handeln. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nachrich
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem Teil-Close-Prozentsatz bei Touch od
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitys
BTC Handelsassistent EA Manuelles Handelswerkzeug mit automatisiertem Risikomanagement Dieser Expert Advisor unterstützt manuelle Kryptowährungshändler durch automatisiertes Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung und Gewinnabsicherung und bietet gleichzeitig visuelles Handelsmanagement über eine intuitive Schnittstelle. Kurze Beschreibung BTC Trading Assistant EA ist ein Dienstprogramm, das für manuelle Kryptowährungshändler entwickelt wurde. Der EA berechnet die Positionsgrößen auf der Gru
Pro Anchor auto TP and SL Trade Manager MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Experten
Produktname: Anchor auto TP und SL Trade Manager Pro MT5 Der ultimative manuelle Assistent. Verwandelt Trades in Auto-Grid mit Hedging, Zero-Loss Breakeven & Spread Detection. Ihr manueller Handel wird automatisch verwaltet. Der Anchor Auto TP und SL Trade Manager MT5 Pro ist die erweiterte Version unseres beliebten Handelsassistenten. Sie verwandelt einfache manuelle Trades in ausgefeilte, professionelle Recovery Grids. Im Gegensatz zur kostenlosen Version unterstützt diese PRO-Version vollstän
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei e
Grid Balance
Tan Au Phuong
3.67 (3)
Experten
Automatisierte Grid-Trading-Strategie Grid Balance EA ist ein leistungsstarkes, hochgradig anpassbares Grid-Trading-Werkzeug, das in MQL5 entwickelt wurde. Es öffnet automatisch Kauf- und Verkaufsaufträge, legt individuelle Take-Profit-Level für jede Position fest und schließt alle Trades, sobald das Gesamtgewinnziel erreicht ist – und strafft so den gesamten automatisierten Handelsprozess. Es ist ein verlässlicher Assistent für Grid-Trading, das Effizienz und Disziplin erfordert. Holen Sie sich
Trendline EA MT5
Carlos Oliveira
5 (14)
Utilitys
Der FXTT Trendline EA für MT5 ist ein Roboter, der Ihnen hilft, mit den Trendlinien zu handeln, die auf Ihrem Chart eingezeichnet sind. Er ermöglicht es Ihnen im Grunde, schwebende Aufträge unter Verwendung von Trendlinien zu setzen . Etwas, das Ihnen Metatrader standardmäßig nicht erlaubt. Einfach einzurichten Wählen Sie Standard-Lotgröße , Stop Loss und Take Profit Ermöglicht Aktionen bei Berührung, Pullback, Ausbruch oder falschem Ausbruch der Trendlinie Die Verwendung und Konfiguration des E
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experten
Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experten
Machen Sie den Grid-Handel wieder sicher | Gebaut von einem Grid-Trader >> für Grid-Trader. Walkthrough Video <== Grid Rescue in 5 Minuten zum Laufen bringen   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue MT5 ist ein Risikomanagement-Hilfsprogramm MT5 EA (verwendet zusammen mit anderen Grid-Trading-Experten), die Ihnen helfen können, aggressive Grid / Averaging / Martingale Systeme mit überschaubar
Green Mower 1 MT5
Yaakov Markos
Utilitys
By :ForextraderEanow Green Mower 10.0 Dieser EA ist die berühmte Grid-Strategie, die ein Raster von Trades mit der gleichen Größe öffnet (nicht Martingale) und PROFIT macht, selbst wenn sich der Forex-Preis in die FALSCHE Richtung bewegt. Sein Ziel ist es, das meiste aus einem trendigen und nicht trendigen Markt herauszuholen (automatisch) und alle Höhen und Tiefen auszunutzen. Das neue Upgrade wird noch besser sein, bevor die Erholung überhaupt stattfindet. Verlorene Trades nur bei den aggres
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
ICT OrderBlock trader
Ashkan Anousheh
Experten
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit des ICT-inspirierten OrderBlock EA Verbessern Sie Ihr Trading mit unserem Expert Advisor, der von der bahnbrechenden OrderBlock-Strategie aus der YouTube-Serie von ICT inspiriert wurde. Dieses Tool ist Ihr Zugang zu fortschrittlichen Marktanalysen und wurde für Händler entwickelt, die ihre Strategie mit Präzision und Einsicht verbessern möchten. Es ist eine Mischung aus Innovation und Respekt für die Handelskonzepte, die unseren Ansatz geprägt haben. Anlei
Automated Forex Trailing Stop Loss Program
Jairzino Rivelino Williams
Utilitys
Metatrader5 Trailing Stop Loss Programm Plattform-Kompatibilität : Dieses Programm ist für die Plattform MetaTrader 5 konzipiert. Funktionsweise : Das Programm scannt alle offenen Forex-Währungspaar-Trades auf MetaTrader 5 und passt deren STOP LOSSES an eine PROFIT-Position an, basierend auf den von Ihnen angegebenen Eingabeparametern. Parameter und Beispiel : Handelsbeispiel : EURUSD Long (KAUFEN) Handel bei 1,0800 STOP LOSS (-50 Pips) bei 1,0750 TAKE PROFIT (+50 Pips) bei 1,0850 Programm-Eins
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitys
Easy Trade – Intelligentes, einfaches und leistungsstarkes Trade Management Easy Trade ist die All-in-One-Lösung für MetaTrader-Nutzer, die ihr Risiko im Griff behalten und ihre Orderausführung reibungslos gestalten möchten. Von Grund auf mit dem Feedback unserer Trader entwickelt, macht Easy Trade das Ausführen, Überwachen und Verwalten von Trades über mehrere Symbole hinweg einfach – ohne den Workflow zu verkomplizieren. Ob manuell skalierend oder mehrere Setups gleichzeitig verwaltend – Eas
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension