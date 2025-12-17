TrailingCaddy

TrailingCaddy: Un EA de trailing stop basado en operaciones manuales

TrailingCaddy es el último trailing stop EA diseñado como un gestor de scalping puro y gestor de stop loss - una utilidad ligera EA que ofrece trailing inteligente y trailing basado en pips para bloquear los beneficios y proteger las ganancias sin esfuerzo.

-Este EA es ideal tanto para traders experimentados como principiantes.

Perfecto para la gestión de riesgos y la gestión del dinero, esta herramienta de seguimiento de beneficios activa el seguimiento preciso de pips (totalmente seguro de 5 dígitos) sólo después de alcanzar el umbral de beneficio establecido - por defecto, la activación después de 5 pips de beneficio. Una vez activada, realiza el trailing st ep cada 5 pips, moviendo el stop loss para bloquear pips automáticamente y asegurar ganancias sin necesidad de monitorización constante.

Características clave que lo convierten en un verdadero bloqueador de ganancias:

-Básicamente la idea de este EA es para ser usado por traders que disfrutan del trading Manual, pero tienen una vida fuera del FOREX.

-El EA puede aplicarse a un gráfico y activarse antes o después de que el usuario inicie una operación manual.

Trailing inteligente que permite a los ganadores correr con seguridad mientras protege su cuenta de retrocesos

Trail SL cada 5 pips adicionales para convertir +5 pips en beneficios bloqueados


Auto TP / auto take profit setter: añade automáticamente un take profit (por defecto 15 pips) si no existe.

Funciona perfectamente en operaciones manuales

Protección de beneficios manos libres SIN APERTURA DE OPERACIONES pura gestión

ESTE EA NO ABRE OPERACIONES POR SÍ MISMO - cerrará su posición automáticamente asegurando beneficios, cuando se active el SL de arrastre o el SL de paso

Se puede aplicar un stop loss manual antes de que se active el SL de arrastre inicial. El EA sustituirá entonces el SL manual por el SL de arrastre de acuerdo con las entradas del usuario.

El EA se puede aplicar a múltiples tipos de divisas, sólo asegúrese de utilizar diferentes números mágicos.


Si eres un trader manual y quieres dejar correr a los ganadores de forma segura, TrailingCaddy te ofrece una progresión fiable al estilo del punto de equilibrio y una protección avanzada de los beneficios. Es la herramienta esencial para proteger sus beneficios de los retrocesos y convertir los pips flotantes en ganancias seguras, todo ello con una lógica de arrastre precisa basada en pips.

Experimente la verdadera protección de beneficios manos libres y eleve su juego de gestión de riesgos hoy mismo.


