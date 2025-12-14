HB Trading Bot

HB Trading Bot - Professionelles Risiko- und Handelsmanagement für MT5

HB Trading Bot ist ein professioneller Expert Advisor für das Risiko- und Handelsmanagement, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde.
Er eröffnet keine Handelspositionen. Stattdessen verwaltet er bereits eröffnete Positionen mit strenger, regelbasierter Logik, um Händlern zu helfen, ihr Kapital zu schützen und emotionale Entscheidungen aus dem Handel zu entfernen.

Die meisten Handelsverluste werden durch Psychologie verursacht, nicht durch schlechte Analysen. Der HB Trading Bot wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen, indem er Disziplin, Konsistenz und ein angemessenes Geldmanagement erzwingt.

🔹 Was HB Trading Bot macht

  • Verwaltet offene Handelsgeschäfte automatisch

  • Berechnet und kontrolliert das Risiko pro Handel

  • Setzt und verwaltet Stop Loss und Take Profit

  • Wendet Teilschließungen und Gewinnsicherung an

  • Schützt das Konto mit täglichen Verlust- und Gewinnlimits

  • Verhindert emotionale Handelsentscheidungen

🔹 Hauptvorteile

✔ Eliminiert emotionale Beeinflussung (Angst, Gier, Rachetrading)
✔ Setzt feste Risikoregeln bei jedem Handel durch
✔ Schützt das Kapital mit täglichen Drawdown-Limits
✔ Sichert Gewinne Schritt für Schritt
✔ Erlaubt Händlern, sich auf die Analyse zu konzentrieren, nicht auf die Handelsüberwachung
✔ Ideal für manuelle Händler, Signalnutzer und Anfänger

🔹 Handelsmanagement-Funktionen

  • Kontrolle des Risikos pro Handel (%)

  • Automatische Lot-Berechnung

  • Automatischer Stop Loss & Take Profit

  • Risiko-Belohnungs-Verhältnis (RRR) basiertes TP

  • Mehrstufiges Gewinnmanagement (TP1, TP2, TP3)

  • Teilweises Schließen und Break-Even-Logik

  • Kontrolle des Gesamtkontorisikos

  • Täglicher Drawdown & täglicher Gewinnschutz

🔹 Entwickelt für Disziplin und psychologische Kontrolle

HB Trading Bot schützt Trader vor:

  • Übermäßigem Risiko und übergroßen Positionen

  • Handel nach aufeinanderfolgenden Verlusten

  • Vorzeitiges Schließen von Geschäften aus Angst

  • Emotionales Festhalten an Verlustgeschäften

  • Overtrading bei hohem emotionalem Druck

Sobald ein Handel eröffnet ist, verwaltet der Bot ihn streng nach den vordefinierten Regeln - ohne Emotionen, Zögern oder manuelle Eingriffe.

🔹 Für wen ist dieser Bot geeignet?

  • Manuelle Trader

  • Trader, die Signale verwenden

  • Anfänger, die das richtige Risikomanagement lernen

  • Professionelle Trader, die Beständigkeit wünschen

  • Händler, die nicht den ganzen Tag Charts überwachen können

🔹 Wichtige Hinweise

⚠️ HB Trading Bot eröffnet keine Trades
⚠️ Funktioniert nur als Handels- und Risikomanagement-Tool
⚠️ Kompatibel mit MetaTrader 5
⚠️ Es wird empfohlen, zuerst auf einem Demokonto zu testen

🔹 Expert Advisor Typ

  • Absicherung

  • Level Handel

  • Risikomanagement EA

🔹 Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. HB Trading Bot ist ein Handelsmanagement-Tool und garantiert keine Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Benutzer ist voll verantwortlich für alle Handelsentscheidungen.

Empfohlene Produkte
EA SB8 Panel Trade
Juan Manuel Bernal Martin
Utilitys
SB-8 - Manuelles Handelspanel mit festem Risiko und Visualisierung im TradingView-Stil für MT5 SB-8 ist ein fortschrittliches manuelles Handelspanel für MetaTrader 5 , das entwickelt wurde, um Trades visuell, schnell und ohne Berechnungen auszuführen. Es wurde speziell für Trader entwickelt, die von TradingView kommen und die MT5 oft verwirrend finden, wenn es um Risikomanagement und Handelsvisualisierung geht. Mit SB-8 müssen Sie keine Losgrößen, Prozentsätze oder Risiken berechnen . Sie versch
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experten
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System mit fortschrittlicher Risikoabsicherung BEGRENZTE BETA-VERSION - $299 (Preiserhöhung +$100 nach jeweils 10 Verkäufen - Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar!) ️ SICHERHEITSORIENTIERTER HANDELSANSATZ Konservatives Risikomanagement - Maximal 0,1%-2.0% Risiko pro Paar, niemals riskante Martingale News Event Protection - Automatische Blockierung von Trades bei hochvolatilen Ereignissen Smart Po
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Trendline Trade Panel MT5
Sugianto
Experten
Das Trendline-Trade-Panel wurde entwickelt, um das Trainieren von Forex-Handelsfähigkeiten im Backtester zu erleichtern und gleichzeitig den Live-Handel mit Trendlinien auf Knopfdruck zu ermöglichen. Dieses ea ist perfekt für Anfänger, die den manuellen Handel erlernen wollen, da alle seine Funktionen mit grundlegenden Werkzeugen für den Forex-Handel ausgestattet sind. Andere Verwendungsmöglichkeiten für Trendline Trade Panel: + Kann verwendet werden, um Verlustpositionen wiederherzustellen, di
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Surfer – Präzise Trend-Erfassung für MT5 Reiten Sie die Markt­wellen mit dem Moving Average Surfer — entwickelt für Trader, die Präzision, Effizienz und automatisiertes Risikomanagement verlangen. Hauptfunktionen: Analyse zweier gleitender Durchschnitte Integrierter RSI-Filter Dynamische Risikosteuerung Flexible Handelsrichtungen ATR-basierte Stops und Ziele Unterstützung aller Zeitrahmen Eindeutige Magic Number Warum Trader diesen EA wählen: Eine vollautomatische Lösung, die Tren
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Monthly Levels et Pin Bar Pro
N'da Lemissa Kouame
Indikatoren
Indikator Monthly Levels + Pin Bar Pro Beschreibung Der Monthly Levels + Pin Bar Pro Indikator kombiniert die monatlichen Schlüsselzonen (Hoch, Tief, Eröffnung, Schluss) mit der automatischen Erkennung von Price Action Umkehrmustern (Pin Bars) . Er wurde für technische Trader und institutionelle Anleger entwickelt, um Marktreaktionszonen vorherzusagen und klare Handelssignale direkt im Chart darzustellen. Hauptfunktionen Automatische Monatslevels : Hoch, Tief, Eröffnung, Schluss. Pin
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Experten
EINFÜHRUNGSANGEBOT: $99 (Der Preis steigt nach den ersten 10 Verkäufen auf $199) Turtle Six Pattern Pro: Die Evolution der Trendfolge für Bitcoin Dieser Expert Advisor (EA) ist keine einfache Kopie der klassischen Turtle-Trading-Regeln. Es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung, die speziell für die hohe Volatilität von Bitcoin (BTCUSD) optimiert wurde. Wir kombinieren den klassischen Donchian-Channel-Ausbruch mit einem proprietären Marktstruktur-Filter (Six-Pattern) . Ziel ist es, das
SV Trading Panel
Socheat Vay
Utilitys
SV Trading Panel - Semi Auto Trade Panel - Ultimatives Handelsmanagement EA für MetaTrader 5 Verbessern Sie Ihr Trading mit dem SV Trading Panel, einem leistungsstarken Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der manuelles Trade Following mit fortschrittlicher Automatisierung und einem intuitiven Dashboard kombiniert. Dieser EA ist perfekt für Trader aller Niveaus geeignet und rationalisiert Ihren Arbeitsablauf, verbessert das Risikomanagement und bietet unübertroffene Anpassungsmöglichkeiten.
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um automatisch eine "Locking"-Position aufrechtzuerhalten und sie bei Bedarf wieder zu öffnen, was für Positionserhaltungs- und Schutzstrategien geeignet ist. Ein einfaches Dienstprogramm (im Folgenden "Bot" genannt), das eine Locking-Strategie mit einem unendlich nachladbaren Locking-Trade umsetzt. Wie der Bot funktioniert: - Nach dem Start wählen Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit einem bestimmten TP - Setzen Sie den SL-Parameter für den Locking Tr
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experten
Machen Sie den Grid-Handel wieder sicher | Gebaut von einem Grid-Trader >> für Grid-Trader. Walkthrough Video <== Grid Rescue in 5 Minuten zum Laufen bringen   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue MT5 ist ein Risikomanagement-Hilfsprogramm MT5 EA (verwendet zusammen mit anderen Grid-Trading-Experten), die Ihnen helfen können, aggressive Grid / Averaging / Martingale Systeme mit überschaubar
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Pro Experience
Yurii Yasny
Experten
Pro Erfahrung Nur 4 Exemplare für 99,00 USD verfügbar. Nächster Preis 199 USD ECN Pro Experience ist eine Scalping-Strategie, die auf dem Durchbrechen von starken Kursniveaus basiert. Eine der ältesten und zuverlässigsten Strategien, die vom Autor für den aktuellen Markt modernisiert wurde. Die Strategie erfordert keine Optimierungen. Wir haben sie gemäß der Empfehlung auf dem Chart installiert und genießen das Trading!!!! Vorteile der ECN Pro Erfahrung: - optimales SL/TP-Verhältnis - niedrige
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT5 Aktualisiert v4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren , MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com
ImperialX
Matisse Garcia
Experten
Website & Support Offizielle Website: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/ Kontakt: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact Wichtige technische Informationen Empfohlenes Symbol: EURUSD (funktioniert für alle Paare mit angepassten Parametern) Zeitfenster: M15 bis H1 Multi-Währungs-Unterstützung: JA (mit korrekten Parametern) Netting / Hedge Unterstützung: JA (im Hedge-Modus immer besser) Mindest-Einzahlung: 200 USD (Very low risk mode empfohlen) Empfohlene Einzahlung (hohes Potenzi
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
Bibliotheken
MT4/5 universal trading library ( ein gemeinsamer Code 4 und 5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //Fangen Sie gut an, führen Sie die erste Zeile aus, um die    void StartGood() ;    //Einfache Abrechnung    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl=
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
Grid MT5 Recovery
Volodymyr Hrybachov
Experten
Ein Grid Advisor mit einem adaptiven System zum „Auflösen“ eines Orderkorbs kann auch verwendet werden, um unprofitable Positionen auf dem Konto wiederherzustellen. Funktioniert innerhalb eines linearen Regressionskanals, Eingabe unter mehreren Bedingungen. Das Signal verwendet die Richtung des linearen Regressionskanals, exponentielle gleitende Durchschnitte, durchschnittliche tägliche Volatilität und baut dann ein Orderraster auf, wenn der Preis abweicht. Der Rasterschritt ist konfigurierba
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
BTC Terminator
Riaan Adriaan Swanepoel
Experten
# Advanced Terminator AI EA MT5 - Neural Network Powered Trading System ## Premium Eigenschaften Fortgeschrittene Neuronale Netzwerktechnologie - Deep Learning Algorithmen für die Erkennung von Marktmustern - Adaptive Strategieoptimierung in Echtzeit - Intelligentes Risikomanagement auf Basis von AI - Multi-Timeframe-Analysesystem Duale Marktbeherrschung - Spezialisiert auf den Handel mit XAUUSD (Gold) - Optimiert für die Kryptowährungspaare BTCUSD - Individuelle Strategieoptimierun
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
Utilitys
Der Gold Instrument Scanner ist ein Chartmuster-Scanner, der Dreiecksmuster, fallende Keilmuster, steigende Keilmuster, Kanalmuster und so weiter erkennt. Gold Instrument Scanner verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Mustererkennung. Wir haben ihn jedoch so gestaltet, dass er einfach und intuitiv zu bedienen ist. Der Advanced Price Pattern Scanner zeigt Ihnen alle Muster in Ihrem Chart in einem effizienten Format für Ihren Handel. Sie müssen keine mühsame manuelle Mustererkennung meh
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indikatoren
" Impulses and Corrections 5" wurde entwickelt, um Händlern bei der Navigation durch die Marktsituation zu helfen. Der Indikator zeigt auf mehreren Zeitskalen Aufwärts- und Abwärts- "Impulse" von Kursbewegungen an. Diese Impulse dienen als Grundlage für die Bestimmung der "Basis" , die aus "Korrektur "-Zonen der Kursbewegungen besteht, und verfügt außerdem über "Potenzial"-Zonen für mögliche Szenarien der Kursbewegungen. Die auf- und absteigenden Impulse werden auf der Grundlage einer modifizie
Käufer dieses Produkts erwarben auch
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitys
In dem hinzugefügten Video werden alle Funktionen, die Effektivität und die Einsatzmöglichkeiten des Trade Managers vorgestellt. Drag and Drop Trade Manager. Zeichnen Sie Ihren Einstieg und lassen Sie das Tool den Rest berechnen. Erweiterte Targeting- und Close-Anteile eines Trades direkt im Tool verfügbar (verwalten Sie Trades im Schlaf). Market-Order oder Limit-Order auf beiden Seiten mit faktorisiertem Spread. Zeichnen Sie einfach den Einstieg, das Tool erledigt den Rest. Hotkey-Setup macht e
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitys
Der Easy Strategy Builder (ESB) ist eine "Do It Yourself "-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von automatisierten Handelsstrategien zu erstellen, ohne dass Sie eine Zeile Code schreiben müssen. Dies ist die weltweit einfachste Methode, um Ihre Strategien zu automatisieren, die bei STP-, ECN- und FIFO-Brokern verwendet werden können. Es ist kein Drag & Drop erforderlich. Legen Sie einfach die Bedingungen für Ihre Handelsstrategie fest, ändern Sie die Einstellungen auf die gewün
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitys
Handeln Sie an Krypto-Börsen im MT5! GRat_Crypto ist ein Tool für den manuellen und automatisierten Handel , einschließlich ALLER verfügbaren EA, ALLER Kryptowährungen an den beliebtesten Kryptobörsen in der vertrauten MT5-Umgebung 24/7. Eigenschaften 1. ALLE Instrumente der 9 beliebtesten Krypto-Börsen sind verfügbar: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC und OKX . 2. Die Möglichkeit, JEDEN in MT5 verfügbaren Auftragstyp zu platzieren, sowohl Market als auch Pending, A
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
SCHÜTZEN Sie Ihr FTMO-Konto auf einfachste Weise Must-Have Account Protector für jedes Prop-trading Konto und Herausforderung MT4 / MT5 Expert Advisor, der Ihr Forex Prop Trading Konto vor einem unerwarteten Drawdown schützt! FTMO Protector ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades verwalten und Ihren Gewinn und Verlust über mehrere Robots und Währungspaare mit einfachen Parametern und Einstellungen kontrollieren können. Verwenden Sie so viele EAs und Instrumente wie Sie benötigen, der Protector wir
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilitys
Dies ist der beste Renko-Chart-Generator, den es je auf dem Markt gab Sie können die Boxgrößen basierend auf ATR oder Fixed Size einstellen: 1. Feste Box-Größe 2. Aktuelle ATR-Größe 3. ATR-Größe der Chart-Startzeit. Sie können auch den Renko-Chartschnitt von Datum und Uhrzeit als Referenz für die Erstellung von Renko-Charts festlegen. Sie müssen auf ein Symbol Chart, der die Renko-Chart von ihm wollen, dann sofort ein neues Diagramm geöffnet wird, die auf Renko basiert, können Sie diese generier
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitys
Autogrids Autogrids EA ist ein hochmodernes Tool zur Handelsautomatisierung, das Devisenhändlern einen unvergleichlichen Vorteil auf dem Markt verschafft. Auf der Grundlage einer leistungsstarken quantitativen Strategie analysiert es die Häufigkeitsverteilung der täglichen Kursbewegungen und nutzt historische Daten, um ein hochoptimiertes operatives Raster zu erstellen. ️ Hauptmerkmale Dualer Strategie-Modus: Quantitatives oder manuelles Raster: Wählen Sie zwischen dem quantitativen Modus,
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde für Preisaktionsstrategien, Handelsflaggen und Retests entwickelt, wie z.B. Guerrilla Trading und ähnliche Strategien. Es erlaubt zu: Pending Orders für Retests zu platzieren (auf der Retest-Linie oder x PIPs von der Retest-Linie entfernt) Aufträge für Flaggenformationen zu platzieren Lotsizes auf der Grundlage von Kontogröße, Währungspaar und Risikoprozentsatz zu berechnen Trades aufteilen und mehrere Trades platzieren, wenn die Lotgröße die vom Broker vorgegebene ma
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Utilitys
Diese Software ist weltweit einzigartig und stellt eine universelle "Handelskonsole" dar, die Handelssignale, den automatischen Markteintritt, das Setzen von Stop Loss und Take Profit sowie den Trailing Profit für mehrere Trades gleichzeitig in einem einzigen geöffneten Fenster abdeckt. Die intuitive Steuerung des Expert Advisors mit "drei Klicks" gewährleistet eine umfassende Nutzung aller Funktionen auf verschiedenen Computern, einschließlich Tablet-PCs. Im Zusammenspiel mit zusätzlichen Signa
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Utilitys
Mit dem Dienstprogramm können Sie verschiedene Arten von Diagrammen erstellen: Sekundendiagramm von 1 Sekunde bis 86400 Sekunden Tick-Chart ab 1 Tick und darüber Das Volumen-Diagramm Delta-Diagramm Renko-Diagramm Bereichschart Demo-Version des Dienstprogramms https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Eingebaute Indikatoren für die volumetrische Analyse: Tägliches Marktprofil und Marktprofil des ausgewählten Zeitrahmens, Cluster-Suche Ungleichgewicht VWAP Dynamischer POC, VAH, VAL die Profil
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzugeh
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Utilitys
News Trader Pro ist ein einzigartiger Roboter, mit dem Sie die Nachrichten nach Ihrer vordefinierten Strategie handeln können. Er lädt jede Nachricht von mehreren beliebten Forex-Websites. Sie können eine beliebige Nachricht auswählen und die Strategie für den Handel mit dieser Nachricht voreinstellen, und dann wird News Trader Pro diese Nachricht mit der ausgewählten Strategie automatisch handeln, wenn die Nachricht kommt. Die Veröffentlichung von Nachrichten bietet die Möglichkeit, Pips zu gew
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Utilitys
Wenn Sie Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen möchten, sehen Sie sich Folgendes an: die tägliche Markteröffnung, die klassischen Pivot-Levels, die Fibonacci-Pivot-Levels, die Trendlinien, die Fibonacci-Levels, die verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss und den aktuellen Spread. Wenn Sie Ihre Aufträge mit genau dem Lot platzieren möchten, das Ihrem gewünschten Stop-Loss-Risiko entspricht. Wenn Sie all dies und mehr mit nur einem Klick erledigen möchten, dann ist dies das perfekte Tool
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Utilitys
Die neue Version der MirrorSoftware 2021 wurde komplett neu geschrieben und optimiert. Diese Version muss nur auf einem einzelnen Diagramm geladen werden, da sie alle Aktionen auf jedem Symbol erkennen kann und nicht nur die Aktionen des Symbols, auf dem sie geladen ist. Auch die Grafiken und der Konfigurationsmodus wurden komplett neu gestaltet. Die MirrorSoftware besteht aus zwei Komponenten (alle Komponenten sind erforderlich, um zu funktionieren): MirrorController (freier Indikator): Diese
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilitys
Das Skript zeigt Informationen über die Unternehmensberichte und Dividenden der Aktie an. Die Daten werden von investing.com heruntergeladen: Datum des Berichts Gewinn pro Aktie (EPS) Umsatzerlöse Marktkapitalisierung Höhe der Dividende Datum der Dividendenausschüttung Dividendeneinnahmen Das Produkt kann nicht im Tester getestet werden (da es nicht möglich ist, Daten aus dem Internet zu empfangen). Vor dem Start: Fügen Sie 2 URLs https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFi
Virtual Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dienstprogramm für den halbautomatischen Handel. Wendet dynamische Level für das Setzen von Stop-Orders, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing Stop an, die für den Broker unsichtbar sind. Geeignet für die Zusammenarbeit mit allen Brokern, einschließlich US-Brokern mit einer FIFO-Anforderung. MT4-Version des Advisor-Links Deals können über Schaltflächen oder Linien geöffnet werden. Damit der Berater eine Position entlang der Linie eröffnen kann: Zeichnen Sie eine Linie auf dem Chart und benenn
Fast operation
Yong Tan
Utilitys
Schnelle Bedienung, schneller Kauf, Verkauf, leerer Betrieb. Bietet drei Tasten: Kaufen, Verkaufen, Leeren. Kaufen: Schnell Platz mehrere Aufträge nach dem Klicken, Standard 1 Hand, Gewinn-Punkt und Stop-Loss-Punkt sind 110 Punkte, nach erfolgreicher Bestellung kann manuell geändert werden. Verkaufen: Schnell eine leere Bestellung nach dem Klicken, Standard 1 Hand, Gewinn-und Stop-Loss-Punkt sind 110 Punkte, kann manuell geändert werden, nachdem die Bestellung erfolgreich ist. Leere
GRID for MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
GRID for MT5 ist ein praktisches Tool für diejenigen, die mit einem Orderraster handeln, das für den schnellen und komfortablen Handel an den FOREX-Finanzmärkten entwickelt wurde. GRID für MT5 verfügt über ein anpassbares Panel mit allen notwendigen Parametern. Geeignet sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger. Funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker mit einer FIFO-Anforderung - vor allem, um zuvor eröffnete Geschäfte abzuschließen. Das Orderraster kann ent
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Utilitys
1. Erfassen Sie die Preisdaten für jede Tick-Transaktion. Inhalt der Datendatei: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Erzeugen Sie in der Zwischenzeit eine Kursdaten-Datei mit einem 1-Minuten-Zeitraum. Inhalt der 1min-Datendatei: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Speichern Sie jeden Tag alle
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilitys
Ich habe seine kaufmännischen Strategien für Gebrauch von binäre in MT5 automatisiert und mit unserem Mt5BridgeBinary habe ich die Ordnungen an seine Rechnung von Binary gesendet und ich liste auf: beginnen Sie so von leichter zu handeln! Die sachkundigen Berater sind leicht zu gestalten zu optimieren und Kraftbeweise zu verwirklichen; außerdem können wir im Test seine Rentabilität langfristig schleudern, haben deshalb Mt5BridgeBinary geschaffen, um seine besten Strategien mit Binary zu verbin
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilitys
Xrade EA ist ein Expert Advisor als technischer Indikator. Für den kurzfristigen Handel ist es das Beste für die nächsten Vorhersagen des Trends des Marktes. +--------------------------------------------------------------------------------------- Sehr wichtig Unser Roboter (data anylizer) nimmt keinen Handelsvorgang vor. Wenn Sie nur unseren Roboter benutzen müssen Sie Ihre Positionen selbst einnehmen +--------------------------------------------------------------------------------------- D
Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm für den halbautomatischen Handel, die Auftragsverwaltung, kann auch verwendet werden, um unrentable Positionen auf dem Konto wiederherzustellen. Es hat die Funktion, den Drawdown auf dem Konto durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Es kann mit manuellen Aufträgen, Aufträgen aus dem Panel oder Aufträgen arbeiten, die von einem anderen Expert Advisor geöffnet wurden. Es hat ein Minimum an Parametern, ist einfach zu konfigurieren, funktioniert mit einer beliebigen
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Utilitys
Neuigkeiten: IDEA 2.0 ist erschienen mit vielen neuen Funktionen, wie Telegram-Bot-Benachrichtigungen und Limits Order! Schaut euch das Changelog am Ende der Seite an (*). Hallo zusammen! hier findet ihr meinen Expert Advisor, genannt IDEA (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . Kurz gesagt, mit dieser Software können Sie: Einen klaren Überblick über den Marktstatus haben, mit einem Hinweis auf den aktuellen Trend. Fügen Sie einfach die Symbole, die Sie überwachen möchten, zu Ihrer Markt
Indexes MT5
Pavel Verveyko
Utilitys
Die Aktien, aus denen sich der Index zusammensetzt, sind eine der treibenden Kräfte der Bewegung. Analysiert man die finanzielle Leistung aller Elemente des Index, kann man von einer weiteren Entwicklung der Situation ausgehen. Das Programm (Skript) zeigt Unternehmensberichte von Aktien an, die Teil des in den Einstellungen ausgewählten Index sind . "Indizes" können im Tester nicht getestet werden (da es keine Möglichkeit gibt, Informationen aus dem Internet zu erhalten). Die Informationen w
Oracle
Denis Sotnikov
5 (2)
Utilitys
Expert Advisor ist ein Handelsassistent, der auf der Grundlage der gleichnamigen Oracle-Handelsstrategie in Zusammenarbeit mit ihrem Autor Neo entwickelt wurde. Er identifiziert automatisch Umkehrimpuls-Muster auf Charts und nutzt diese, um Neo Forks zu erstellen, ein Tool des Autors, das es Ihnen ermöglicht, Kursbewegungszyklen zu identifizieren und das erwartete TakeProfit-Ziel anzugeben. Die Suche wird in allen angegebenen Perioden der Charts gleichzeitig durchgeführt, wobei Übereinstimmun
SystemLiveMxPips
Harold Alonso Hernandez
Utilitys
Automatisieren Sie Ihre Handelsstrategien mit unserem einfachen "puzzleartigen" Strategieerstellungstool . Erstellen Sie ganz einfach Strategien, die im Autopilot-Modus für Sie handeln . Sie können auch von anderen erstellte Strategien hochladen, wie z.B. die klassische Martingale-Strategie , um sie als Muster für Ihre eigene Strategie zu verwenden. Wichtigste Merkmale Erstellen Sie Ihre Strategie durch einfache Drag-and-Drop-Funktionen, ohne dass Sie Programmierkenntnisse benötigen. Lernen Si
