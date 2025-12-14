HB Trading Bot
- Utilitys
- Khalil Adnan Wakim
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
HB Trading Bot - Professionelles Risiko- und Handelsmanagement für MT5
HB Trading Bot ist ein professioneller Expert Advisor für das Risiko- und Handelsmanagement, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde.
Er eröffnet keine Handelspositionen. Stattdessen verwaltet er bereits eröffnete Positionen mit strenger, regelbasierter Logik, um Händlern zu helfen, ihr Kapital zu schützen und emotionale Entscheidungen aus dem Handel zu entfernen.
Die meisten Handelsverluste werden durch Psychologie verursacht, nicht durch schlechte Analysen. Der HB Trading Bot wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen, indem er Disziplin, Konsistenz und ein angemessenes Geldmanagement erzwingt.
🔹 Was HB Trading Bot macht
-
Verwaltet offene Handelsgeschäfte automatisch
-
Berechnet und kontrolliert das Risiko pro Handel
-
Setzt und verwaltet Stop Loss und Take Profit
-
Wendet Teilschließungen und Gewinnsicherung an
-
Schützt das Konto mit täglichen Verlust- und Gewinnlimits
-
Verhindert emotionale Handelsentscheidungen
🔹 Hauptvorteile
✔ Eliminiert emotionale Beeinflussung (Angst, Gier, Rachetrading)
✔ Setzt feste Risikoregeln bei jedem Handel durch
✔ Schützt das Kapital mit täglichen Drawdown-Limits
✔ Sichert Gewinne Schritt für Schritt
✔ Erlaubt Händlern, sich auf die Analyse zu konzentrieren, nicht auf die Handelsüberwachung
✔ Ideal für manuelle Händler, Signalnutzer und Anfänger
🔹 Handelsmanagement-Funktionen
-
Kontrolle des Risikos pro Handel (%)
-
Automatische Lot-Berechnung
-
Automatischer Stop Loss & Take Profit
-
Risiko-Belohnungs-Verhältnis (RRR) basiertes TP
-
Mehrstufiges Gewinnmanagement (TP1, TP2, TP3)
-
Teilweises Schließen und Break-Even-Logik
-
Kontrolle des Gesamtkontorisikos
-
Täglicher Drawdown & täglicher Gewinnschutz
🔹 Entwickelt für Disziplin und psychologische Kontrolle
HB Trading Bot schützt Trader vor:
-
Übermäßigem Risiko und übergroßen Positionen
-
Handel nach aufeinanderfolgenden Verlusten
-
Vorzeitiges Schließen von Geschäften aus Angst
-
Emotionales Festhalten an Verlustgeschäften
-
Overtrading bei hohem emotionalem Druck
Sobald ein Handel eröffnet ist, verwaltet der Bot ihn streng nach den vordefinierten Regeln - ohne Emotionen, Zögern oder manuelle Eingriffe.
🔹 Für wen ist dieser Bot geeignet?
-
Manuelle Trader
-
Trader, die Signale verwenden
-
Anfänger, die das richtige Risikomanagement lernen
-
Professionelle Trader, die Beständigkeit wünschen
-
Händler, die nicht den ganzen Tag Charts überwachen können
🔹 Wichtige Hinweise
⚠️ HB Trading Bot eröffnet keine Trades
⚠️ Funktioniert nur als Handels- und Risikomanagement-Tool
⚠️ Kompatibel mit MetaTrader 5
⚠️ Es wird empfohlen, zuerst auf einem Demokonto zu testen
🔹 Expert Advisor Typ
-
Absicherung
-
Level Handel
-
Risikomanagement EA
🔹 Haftungsausschluss
Der Handel ist mit Risiken verbunden. HB Trading Bot ist ein Handelsmanagement-Tool und garantiert keine Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Benutzer ist voll verantwortlich für alle Handelsentscheidungen.