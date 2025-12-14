HB Trading Bot - Professionelles Risiko- und Handelsmanagement für MT5

HB Trading Bot ist ein professioneller Expert Advisor für das Risiko- und Handelsmanagement, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde.

Er eröffnet keine Handelspositionen. Stattdessen verwaltet er bereits eröffnete Positionen mit strenger, regelbasierter Logik, um Händlern zu helfen, ihr Kapital zu schützen und emotionale Entscheidungen aus dem Handel zu entfernen.

Die meisten Handelsverluste werden durch Psychologie verursacht, nicht durch schlechte Analysen. Der HB Trading Bot wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen, indem er Disziplin, Konsistenz und ein angemessenes Geldmanagement erzwingt.

🔹 Was HB Trading Bot macht

Verwaltet offene Handelsgeschäfte automatisch

Berechnet und kontrolliert das Risiko pro Handel

Setzt und verwaltet Stop Loss und Take Profit

Wendet Teilschließungen und Gewinnsicherung an

Schützt das Konto mit täglichen Verlust- und Gewinnlimits

Verhindert emotionale Handelsentscheidungen

🔹 Hauptvorteile

✔ Eliminiert emotionale Beeinflussung (Angst, Gier, Rachetrading)

✔ Setzt feste Risikoregeln bei jedem Handel durch

✔ Schützt das Kapital mit täglichen Drawdown-Limits

✔ Sichert Gewinne Schritt für Schritt

✔ Erlaubt Händlern, sich auf die Analyse zu konzentrieren, nicht auf die Handelsüberwachung

✔ Ideal für manuelle Händler, Signalnutzer und Anfänger

🔹 Handelsmanagement-Funktionen

Kontrolle des Risikos pro Handel (%)

Automatische Lot-Berechnung

Automatischer Stop Loss & Take Profit

Risiko-Belohnungs-Verhältnis (RRR) basiertes TP

Mehrstufiges Gewinnmanagement (TP1, TP2, TP3)

Teilweises Schließen und Break-Even-Logik

Kontrolle des Gesamtkontorisikos

Täglicher Drawdown & täglicher Gewinnschutz

🔹 Entwickelt für Disziplin und psychologische Kontrolle

HB Trading Bot schützt Trader vor:

Übermäßigem Risiko und übergroßen Positionen

Handel nach aufeinanderfolgenden Verlusten

Vorzeitiges Schließen von Geschäften aus Angst

Emotionales Festhalten an Verlustgeschäften

Overtrading bei hohem emotionalem Druck

Sobald ein Handel eröffnet ist, verwaltet der Bot ihn streng nach den vordefinierten Regeln - ohne Emotionen, Zögern oder manuelle Eingriffe.

🔹 Für wen ist dieser Bot geeignet?

Manuelle Trader

Trader, die Signale verwenden

Anfänger, die das richtige Risikomanagement lernen

Professionelle Trader, die Beständigkeit wünschen

Händler, die nicht den ganzen Tag Charts überwachen können

🔹 Wichtige Hinweise

⚠️ HB Trading Bot eröffnet keine Trades

⚠️ Funktioniert nur als Handels- und Risikomanagement-Tool

⚠️ Kompatibel mit MetaTrader 5

⚠️ Es wird empfohlen, zuerst auf einem Demokonto zu testen

🔹 Expert Advisor Typ

Absicherung

Level Handel

Risikomanagement EA

🔹 Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. HB Trading Bot ist ein Handelsmanagement-Tool und garantiert keine Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Benutzer ist voll verantwortlich für alle Handelsentscheidungen.