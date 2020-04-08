ICT Daily Bias Tracker

Este indicador ayuda a los operadores a comprender fácilmente la posible dirección del mercado. Combina el Average True Range (ATR) y la media móvil ponderada por volumen (VWMA) para medir la volatilidad del mercado y crear una nube dinámica.

Reglas del sesgo alcista:

Una fase de impulso alcista comienza cuando una vela cierra por encima de la nube superior. Puede esperar que la tendencia siga siendo alcista hasta que una vela cierre por debajo de la nube inferior.

Nota:

La tendencia alcista permanece activa incluso si el precio (vela) se mueve entre las dos nubes. Una vez que se inicia el impulso alcista, la nube inferior actúa como soporte.


Reglas de la tendencia bajista:

Una fase de impulso bajista comienza cuando una vela cierra por debajo de la nube inferior. Puede esperar que la tendencia permanezca bajista hasta que una vela cierre por encima de la nube superior.


Nota:

La tendencia bajista permanece activa incluso si el precio se mueve entre las dos nubes. Una vez que comienza el impulso bajista, la nube superior actúa como resistencia.



No Trade Zone:
Cuando el precio se mueve dentro de las dos nubes, tenga precaución. Espere a que el precio encuentre soporte/resistencia o a que se produzca una clara inversión de tendencia. Esta paciencia puede proteger significativamente su capital. Recuerde: calidad antes que cantidad. Un menor número de operaciones suele generar mayores beneficios.

Nuestro otro producto:

Si está buscando un indicador de compra/venta basado en el momento,[Compruebe aquí].


Mejores Pares:
Este indicador funciona en cualquier par. Para obtener mejores resultados, recomendamos utilizarlo en instrumentos de alta volatilidad como Nasdaq, Oro, US 500 y US 30.



Por último, si usted tiene alguna pregunta acerca de este indicador o le gustaría sugerir nuevas características, por favor deje un comentario a continuación.

