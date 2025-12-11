Valtoro Aurum

Valtoro Aurum EA MT5
Signals:
!!WEIHNACHTSVERKAUFSPREIS, VERFÜGBAR BIS 26.12.2025!!
!!URSPRÜNGLICHER PREIS 1149$, NEUER PREIS 799$!!


XAUUSD - Gold Only: Offizielles Signal unter Live-Bedingungen


Bei Community-Signalen, die nicht in der MQL5-Produktbeschreibung enthalten sind, übernehmen wir keine Garantie für deren Relevanz.

Nehmen Sie am MQL-Gruppen-Chat teil, wo Sie unter die Haube schauen und Antworten auf Ihre Fragen finden können
https://www.mql5.com/en/messages/01ec8523106adc01


Ermäßigter Preis!!! Der Preis erhöht sich um $100 bei jedem 10. Kauf.


Beschreibung von Valtoro Aurum EA

Ein automatisierter Trader, der für diejenigen entwickelt wurde, die den Handel nicht nur als Spiel betrachten.

Der Algorithmus überwacht sorgfältig eine definierte Marktspanne, in der kontrollierte und präzise Einstiege vorgenommen werden, ohne Emotionen, Analyse-Lähmung oder mentalen Nebel.
Das globale Kapital spricht für sich selbst.
Gold wird zu einem strategischen Vermögenswert für Zentralbanken auf der ganzen Welt, und wir können dies in Echtzeit auf dem Markt sehen - NUR LONGS.

Es geht nicht um das schnelle Geld.
Es geht um beständige, langfristige Gewinne.

💎 100% Automatisierung
💎 Einstiege nur in genau definierten Marktbereichen
💎 Nur Trades mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit
💎 Kein Indikatorenzoo
💎 Beständigkeit statt Chaos
💎 Kapitalschutz zuerst

Zukunft des Goldes
Valtoro Aurum

Mindestanforderungen und Empfehlungen

Empfohlene Broker: IC Markets oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW Spread für eine optimale Performance.
Mindestersteinlage: $500 in Konten mit einem Hebel von 1:500.
Empfohlene Ersteinlage: $1000 in Konten mit einem Hebel von 1:500.
Leverage mindestens 1:100, 1:500 empfohlen
Kontotyp: Absicherung.
Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).

