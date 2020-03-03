Valtoro Aurum

Valtoro Aurum EA MT5
Señales:
!!MYFXBOOK PRONTO!!!


!!PRECIO DE VENTA DE NAVIDAD, DISPONIBLE HASTA EL 26.12.2025!!
!!PRECIO ORIGINAL 1149$, NUEVO PRECIO 799$!!!


XAUUSD - Gold Only: Señal oficial en condiciones reales


Si hay señales de la comunidad que no están incluidas en la descripción del producto MQL5, no garantizamos su relevancia.

Únase al chat del grupo MQL, donde podrá ver bajo el capó y encontrar respuestas a sus preguntas
https://www.mql5.com/en/messages/01ec8523106adc01


El precio se incrementará en $ 100 con cada 10 compras.


Descripción de Valtoro Aurum EA

Un trader automatizado diseñado para aquellos que no ven el trading sólo como un juego.

El algoritmo monitoriza cuidadosamente un rango de mercado definido, donde se realizan entradas controladas y precisas sin emoción, parálisis por análisis o niebla mental.
El capital global habla por sí mismo.
El oro se está convirtiendo en un activo estratégico para los bancos centrales de todo el mundo, y podemos ver que esto sucede en tiempo real en el mercado - SOLO LONGS.

No se trata de ganar dinero rápido.
Se trata de obtener beneficios consistentes a largo plazo.

💎 Automatización al 100%
💎 Entradas sólo en áreas de mercado definidas con precisión
💎 Sólo operaciones con una alta probabilidad de éxito
💎 Sin zoológico de indicadores
💎 Consistencia en lugar de caos
💎 Protección del capital ante todo.

Futuro del oro
Valtoro Aurum

Requisitos mínimos y recomendaciones

Brokers recomendados: IC Markets o un broker con spread ECN/RAW/LOW para un rendimiento óptimo.
Depósito inicial mínimo: 500 $ en cuentas con apalancamiento 1:500.
Depósito inicial recomendado: 1000 $ en cuentas con apalancamiento de 1:500.
Apalancamiento mínimo 1:100, 1:500 recomendado
Tipo de cuenta: Cobertura.
Utilizar un VPS para que el EA funcione 24/7 (Obligatorio).

