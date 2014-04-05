Otrx SMC

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von Smart Money Concepts (SMC) mit Präzision und finanzieller Klarheit.

OTRX SMC ist nicht nur ein technischer Indikator, sondern ein komplettes professionelles Handelssystem für Trader, die sich an institutionellen Vorgaben orientieren. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die Ihren Chart mit Rauschen überladen, konzentriert sich OTRX SMC auf die drei Säulen der Price Action: Struktur (BOS), Fluss (FVG) und Ursprung (OB).

Der einzigartige Vorteil von OTRX SMC ist sein Echtzeit-Risiko-Rechner. Für jede kartierte Struktur oder Zone projiziert der Indikator genau, wie viel Geld Sie auf der Grundlage Ihrer Losgröße riskieren, was eine sofortige, datengesteuerte Entscheidungsfindung ermöglicht.

🔥 Hauptmerkmale

  1. Smart Structure Mapping (BOS):

    • Identifiziert automatisch den Break of Structure (BOS) sowohl für Kauf- als auch für Verkaufstrends.

    • Zeichnet saubere, präzise "Ray"-Linien, die genau an der fraktalen Kerze beginnen und Ihren historischen Chart sauber halten.

  2. Fair Value Lücken (FVG) / Ungleichgewichte:

    • Erkennt Marktineffizienzen, bei denen der Preis wahrscheinlich zurückkehren wird (Magnetzonen).

    • Zeichnet visuelle Boxen, die sich bis zum aktuellen Preis erstrecken.

    • Automatische Bereinigung: Entfernt die Boxen automatisch, sobald der Preis die Lücke vollständig ausgeglichen hat.

  3. Orderblöcke (OB):

    • Identifiziert die spezifischen institutionellen Kerzen, die die starken Bewegungen ausgelöst haben.

    • Hebt die ultimativen Unterstützungs-/Widerstandszonen für Sniper-Einstiege hervor.

  4. 💰 Eingebetteter Risiko-Rechner (Exklusiv):

    • Vergessen Sie manuelle Berechnungen. Der Indikator zeigt das monetäre Risiko (z. B. -$ 25,50) neben jeder FVG-, OB- oder Strukturlinie an.

    • Die Berechnung basiert auf dem Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem Invalidierungspunkt (Stop Loss).

    • Vollständig anpassbar auf der Grundlage Ihrer Risikovolumeneingabe.

  5. Interaktives Bedienfeld:

    • Ein-Klick-Reinigung: Schalten Sie ZONES, FVG oder OB direkt über die Chart-Schaltflächen ein und aus.

    • Multi-Timeframe: Schalten Sie die M1-, M5-, M15-, H1-, H4- und D1-Analyse mit einem einzigen Klick um.

  6. Global bereit:

    • Auto-Translation: Erkennt automatisch Ihre MetaTrader-Sprache (Englisch oder Portugiesisch) und passt den Text der Benutzeroberfläche entsprechend an.

⚙️ Einstellungen & Eingaben

  • Panel-Größe: Wählen Sie zwischen Small, Medium oder Large (Touch-friendly) Dashboard.

  • InpDepth / InpShowLast: Stellen Sie die Empfindlichkeit der Fraktale ein und legen Sie fest, wie viele vergangene Strukturen sichtbar bleiben sollen.

  • InpRiskVolume: Definieren Sie die Losgröße, die zur Berechnung des angezeigten monetären Risikos verwendet wird (z. B. 0,01 oder 1,0).

  • Farben: Vollständig anpassbare Farben für Buy/Sell-Setups, FVGs und Orderblöcke.

🚀 Wie man handelt

  1. Verwenden Sie das FVG, um zu erkennen, wohin der Preis gezogen wird (Magnet).

  2. Suchen Sie nach einem Orderblock (OB), der sich mit einem FVG überschneidet, um einen wahrscheinlichen Einstieg zu finden.

  3. Überprüfen Sie die Risikokennzeichnung auf dem Chart, um sicherzustellen, dass der Handel Ihren Geldmanagementregeln entspricht, bevor Sie einsteigen.


