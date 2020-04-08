Otrx SMC

Domine o Smart Money Concepts (SMC) com precisão e clareza financeira.

O OTRX SMC não é apenas um indicador técnico; é um sistema de trading profissional completo, desenhado para traders que seguem o rastro dos grandes institucionais. Diferente de indicadores comuns que poluem seu gráfico, o OTRX SMC foca nos três pilares do Price Action: Estrutura (BOS), Fluxo (FVG) e Origem (OB).

O diferencial exclusivo do OTRX SMC é sua Calculadora de Risco em Tempo Real. Para cada estrutura ou zona mapeada, o indicador projeta exatamente quanto dinheiro você está arriscando com base no seu lote, permitindo decisões instantâneas e profissionais.

🔥 Principais Funcionalidades

  1. Mapeamento Inteligente de Estrutura (BOS):

    • Identifica automaticamente Quebras de Estrutura (Break of Structure) para tendências de Alta e Baixa.

    • Desenha linhas "Ray" limpas começando exatamente do candle fractal, mantendo o histórico do gráfico organizado.

  2. Fair Value Gaps (FVG) / Imbalances:

    • Detecta ineficiências de mercado para onde o preço tende a retornar (Zonas de Imã).

    • Desenha caixas visuais que se estendem até o preço atual.

    • Auto-Limpeza: Remove automaticamente as caixas assim que o preço mitiga (fecha) o gap.

  3. Order Blocks (OB):

    • Identifica os candles institucionais específicos que deram origem aos movimentos fortes.

    • Destaca as zonas definitivas de suporte/resistência para entradas "sniper".

  4. 💰 Calculadora de Risco Integrada (Exclusivo):

    • Esqueça os cálculos manuais. O indicador exibe o risco monetário (ex: -$ 25,50) ao lado de cada linha de FVG, OB ou Estrutura.

    • Calcula com base na distância do preço atual até o ponto de invalidação (Stop Loss).

    • Totalmente personalizável com base no seu input de Volume de Risco .

  5. Painel de Controle Interativo:

    • Limpeza em um Clique: Ligue ou desligue ZONES, FVG ou OB instantaneamente através dos botões na tela.

    • Multi-Timeframe: Alterne a análise entre M1, M5, M15, H1, H4 e D1 com um clique.

  6. Pronto para o Mundo:

    • Tradução Automática: Detecta automaticamente o idioma do seu MetaTrader (Inglês ou Português) e ajusta os textos da interface.

⚙️ Configurações

  • Panel Size: Escolha entre painel Pequeno, Médio ou Grande.

  • InpDepth / InpShowLast: Ajuste a sensibilidade dos fractais e quantas estruturas passadas manter visíveis.

  • InpRiskVolume: Defina o Lote Base usado para calcular o risco monetário exibido na tela (ex: 0.01 ou 1.0).

  • Cores: Cores totalmente personalizáveis para setups de Compra/Venda, FVGs e Order Blocks.

