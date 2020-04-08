Otrx SMC
- Indicadores
- Fabio Rocha
- Versão: 5.60
- Ativações: 5
Domine o Smart Money Concepts (SMC) com precisão e clareza financeira.
O OTRX SMC não é apenas um indicador técnico; é um sistema de trading profissional completo, desenhado para traders que seguem o rastro dos grandes institucionais. Diferente de indicadores comuns que poluem seu gráfico, o OTRX SMC foca nos três pilares do Price Action: Estrutura (BOS), Fluxo (FVG) e Origem (OB).
O diferencial exclusivo do OTRX SMC é sua Calculadora de Risco em Tempo Real. Para cada estrutura ou zona mapeada, o indicador projeta exatamente quanto dinheiro você está arriscando com base no seu lote, permitindo decisões instantâneas e profissionais.
🔥 Principais Funcionalidades
-
Mapeamento Inteligente de Estrutura (BOS):
-
Identifica automaticamente Quebras de Estrutura (Break of Structure) para tendências de Alta e Baixa.
-
Desenha linhas "Ray" limpas começando exatamente do candle fractal, mantendo o histórico do gráfico organizado.
-
-
Fair Value Gaps (FVG) / Imbalances:
-
Detecta ineficiências de mercado para onde o preço tende a retornar (Zonas de Imã).
-
Desenha caixas visuais que se estendem até o preço atual.
-
Auto-Limpeza: Remove automaticamente as caixas assim que o preço mitiga (fecha) o gap.
-
-
Order Blocks (OB):
-
Identifica os candles institucionais específicos que deram origem aos movimentos fortes.
-
Destaca as zonas definitivas de suporte/resistência para entradas "sniper".
-
-
💰 Calculadora de Risco Integrada (Exclusivo):
-
Esqueça os cálculos manuais. O indicador exibe o risco monetário (ex: -$ 25,50) ao lado de cada linha de FVG, OB ou Estrutura.
-
Calcula com base na distância do preço atual até o ponto de invalidação (Stop Loss).
-
Totalmente personalizável com base no seu input de Volume de Risco .
-
-
Painel de Controle Interativo:
-
Limpeza em um Clique: Ligue ou desligue ZONES, FVG ou OB instantaneamente através dos botões na tela.
-
Multi-Timeframe: Alterne a análise entre M1, M5, M15, H1, H4 e D1 com um clique.
-
-
Pronto para o Mundo:
-
Tradução Automática: Detecta automaticamente o idioma do seu MetaTrader (Inglês ou Português) e ajusta os textos da interface.
-
⚙️ Configurações
-
Panel Size: Escolha entre painel Pequeno, Médio ou Grande.
-
InpDepth / InpShowLast: Ajuste a sensibilidade dos fractais e quantas estruturas passadas manter visíveis.
-
InpRiskVolume: Defina o Lote Base usado para calcular o risco monetário exibido na tela (ex: 0.01 ou 1.0).
-
Cores: Cores totalmente personalizáveis para setups de Compra/Venda, FVGs e Order Blocks.