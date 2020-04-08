Otrx SMC
- Indicadores
- Fabio Rocha
- Versión: 5.60
- Activaciones: 5
Libere el poder de Smart Money Concepts (SMC) con precisión y claridad financiera.
OTRX SMC no es sólo un indicador técnico; es un completo sistema de trading profesional diseñado para traders que siguen huellas institucionales. A diferencia de los indicadores estándar que saturan su gráfico con ruido, OTRX SMC se centra en los tres pilares de la Acción del Precio: Estructura (BOS), Flujo (FVG) y Origen (OB).
La ventaja única de OTRX SMC es su Calculadora de Riesgo en Tiempo Real. Para cada estructura o zona mapeada, el indicador proyecta exactamente cuánto dinero está arriesgando en función de su tamaño de lote, lo que permite una toma de decisiones instantánea basada en datos.
Características principales
-
Mapeo inteligente de estructuras (BOS):
-
Identifica automáticamente la Ruptura de Estructura (BOS) tanto para tendencias de Compra como de Venta.
-
Dibuja líneas de "Rayos" limpias y precisas comenzando exactamente desde la vela fractal, manteniendo su gráfico histórico limpio.
-
-
Fair Value Gaps (FVG) / Desequilibrios:
-
Detecta las ineficiencias del mercado donde es probable que el precio vuelva (Zonas Imán).
-
Dibuja recuadros visuales que se extienden hasta el precio actual.
-
Limpieza automática: Elimina automáticamente los recuadros una vez que el precio ha mitigado (llenado) completamente el hueco.
-
-
Bloques de órdenes (OB):
-
Identifica las velas institucionales específicas que originaron los movimientos fuertes.
-
Resalta las últimas zonas de soporte/resistencia para entradas de francotirador.
-
-
💰 Calculadora de Riesgo Integrada (Exclusiva):
-
Olvídese de los cálculos manuales. El indicador muestra el riesgo monetario (por ejemplo, -$ 25,50) junto a cada línea de FVG, OB o Estructura.
-
Calcula en base a la distancia desde el precio actual hasta el punto de invalidación (Stop Loss).
-
Totalmente personalizable en función del Volumen de Riesgo introducido.
-
-
Panel de Control Interactivo:
-
Limpieza con un clic: Activa/desactiva ZONAS, FVG u OB instantáneamente directamente desde los botones del gráfico.
-
Multi-Tiempo: Alterne los análisis M1, M5, M15, H1, H4 y D1 con un solo clic.
-
-
Global Ready:
-
Traducción automática: Detecta automáticamente su idioma MetaTrader (Inglés o Portugués) y ajusta el texto de la interfaz en consecuencia.
-
⚙️ Ajustes y entradas
-
Tamaño del panel: Elija entre Panel Pequeño, Mediano o Grande (Touch-friendly).
-
InpDepth / InpShowLast: Ajuste la sensibilidad de los fractales y cuántas estructuras pasadas mantener visibles.
-
InpRiskVolume: Defina el tamaño del lote utilizado para calcular el riesgo monetario mostrado (por ejemplo, 0,01 o 1,0).
-
Colores: Colores totalmente personalizables para configuraciones de Compra/Venta, FVGs y Bloques de órdenes.
Cómo operar
-
Utilice el FVG para identificar hacia dónde se dirige el precio (Imán).
-
Busque un Bloque de Orden (OB) superpuesto con un FVG para una entrada de alta probabilidad.
-
Compruebe la etiqueta de riesgo en el gráfico para asegurarse de que la operación se ajusta a sus normas de gestión monetaria antes de entrar.