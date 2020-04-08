Otrx SMC

Libere el poder de Smart Money Concepts (SMC) con precisión y claridad financiera.

OTRX SMC no es sólo un indicador técnico; es un completo sistema de trading profesional diseñado para traders que siguen huellas institucionales. A diferencia de los indicadores estándar que saturan su gráfico con ruido, OTRX SMC se centra en los tres pilares de la Acción del Precio: Estructura (BOS), Flujo (FVG) y Origen (OB).

La ventaja única de OTRX SMC es su Calculadora de Riesgo en Tiempo Real. Para cada estructura o zona mapeada, el indicador proyecta exactamente cuánto dinero está arriesgando en función de su tamaño de lote, lo que permite una toma de decisiones instantánea basada en datos.

Características principales

  1. Mapeo inteligente de estructuras (BOS):

    • Identifica automáticamente la Ruptura de Estructura (BOS) tanto para tendencias de Compra como de Venta.

    • Dibuja líneas de "Rayos" limpias y precisas comenzando exactamente desde la vela fractal, manteniendo su gráfico histórico limpio.

  2. Fair Value Gaps (FVG) / Desequilibrios:

    • Detecta las ineficiencias del mercado donde es probable que el precio vuelva (Zonas Imán).

    • Dibuja recuadros visuales que se extienden hasta el precio actual.

    • Limpieza automática: Elimina automáticamente los recuadros una vez que el precio ha mitigado (llenado) completamente el hueco.

  3. Bloques de órdenes (OB):

    • Identifica las velas institucionales específicas que originaron los movimientos fuertes.

    • Resalta las últimas zonas de soporte/resistencia para entradas de francotirador.

  4. 💰 Calculadora de Riesgo Integrada (Exclusiva):

    • Olvídese de los cálculos manuales. El indicador muestra el riesgo monetario (por ejemplo, -$ 25,50) junto a cada línea de FVG, OB o Estructura.

    • Calcula en base a la distancia desde el precio actual hasta el punto de invalidación (Stop Loss).

    • Totalmente personalizable en función del Volumen de Riesgo introducido.

  5. Panel de Control Interactivo:

    • Limpieza con un clic: Activa/desactiva ZONAS, FVG u OB instantáneamente directamente desde los botones del gráfico.

    • Multi-Tiempo: Alterne los análisis M1, M5, M15, H1, H4 y D1 con un solo clic.

  6. Global Ready:

    • Traducción automática: Detecta automáticamente su idioma MetaTrader (Inglés o Portugués) y ajusta el texto de la interfaz en consecuencia.

⚙️ Ajustes y entradas

  • Tamaño del panel: Elija entre Panel Pequeño, Mediano o Grande (Touch-friendly).

  • InpDepth / InpShowLast: Ajuste la sensibilidad de los fractales y cuántas estructuras pasadas mantener visibles.

  • InpRiskVolume: Defina el tamaño del lote utilizado para calcular el riesgo monetario mostrado (por ejemplo, 0,01 o 1,0).

  • Colores: Colores totalmente personalizables para configuraciones de Compra/Venta, FVGs y Bloques de órdenes.

Cómo operar

  1. Utilice el FVG para identificar hacia dónde se dirige el precio (Imán).

  2. Busque un Bloque de Orden (OB) superpuesto con un FVG para una entrada de alta probabilidad.

  3. Compruebe la etiqueta de riesgo en el gráfico para asegurarse de que la operación se ajusta a sus normas de gestión monetaria antes de entrar.


