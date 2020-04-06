Golden Hand
- Asesores Expertos
- Gabriel Henrique Souza Gaya
- Versión: 1.40
- Activaciones: 5
✔ Parada dinámica ATR + Fibonacci inverso 61.8%.
Construido EXCLUSIVAMENTE para XAUUSD
✔ Profit Trailing inteligente (bloquea el mayor beneficio alcanzado)
✔ Filtro Anti-Rango + Validación de Tendencia Multi-Timeframe
✔ Stop real basado en la volatilidad que se adapta al oro en tiempo real
🔥 ¿QUÉ HACE A ESTE ROBOT DIFERENTE DE CUALQUIER OTRO EA DE ORO?
El Fimathe Gold M5 fue diseñado específicamente para XAUUSD, el instrumento más volátil y rentable del mercado.
Mientras que la mayoría de los robots son destruidos por los movimientos explosivos del oro, el Fimathe Gold utiliza una arquitectura de grado institucional, combinando:
✔ ATR (14) × 4 - Stop Loss Técnico Ultra-inteligente
El stop se adapta automáticamente a la volatilidad real del oro:
-
Mercado tranquilo → SL se aprieta
-
Mercado en explosión → SL se amplía
Es casi imposible quedarse atascado en operaciones perdedoras sobredimensionadas.
✔ Fibonacci inverso 61.8% - Protección estructural avanzada
El robot rastrea el Fibonacci inverso automáticamente y evita que el precio retroceda más allá de la zona de reversión institucional.
Esta es EXACTAMENTE la forma en que los fondos de cobertura y los prop desks protegen las posiciones.MODO C - ATR + Fibonacci Combinado (el modo más seguro y potente)
El robot siempre elige el mejor stop, comparando:
-
Stop técnico (ATR)
-
Stop estructural (61,8% Fibonacci)
Esto da como resultado:
➡ Pérdidas pequeñas y controladas
➡ Reducción drástica del drawdown
➡ Entradas y salidas limpias y eficientes.
✔ Profit Trailing por Drawdown - Nunca devuelve grandes ganancias.
El robot rastrea el mayor beneficio alcanzado durante la operación.
Si el mercado devuelve X dólares → la posición se cierra instantáneamente.
Este es el sistema de trailing más inteligente posible porque reacciona al dinero real, no a los indicadores.
✔ Filtro de mercado antirango completo.
El oro destruye los robots durante la consolidación.
Este EA detecta y evita los mercados planos utilizando:
-
ADX dinámico
-
ATR medio
-
Análisis de canal HH-LL
-
Detección de compresión de rango real
Si el oro está oscilando → NO opera.
Validación ✔ Multi-Timeframe (M5 + H1)
El EA sólo entra en operaciones cuando:
-
La tendencia principal en M5 es clara
-
La macro tendencia en H1 está de acuerdo
Esto mejora drásticamente la calidad de entrada y la tasa de ganancias.¿EL RESULTADO FINAL?
✔ Entradas más limpias
✔ Salidas más inteligentes
✔ Stop técnico profesional
✔ Drawdown excepcionalmente bajo
✔ Motor optimizado para XAUUSD
✔ Rápido, preciso y agresivo cuando es necesario
✔ Protección total del capital.
Esto no es un "robot de configuración de YouTube".
Se trata de lógica institucional adaptada al oro, el activo más lucrativo y peligroso para los traders minoristas.
-
Operadores de XAUUSD
-
Traders que quieren automatización con inteligencia institucional
-
Cualquiera que luche con grandes drawdowns
-
Traders que quieren resultados consistentes y estructurados
-
Cualquiera que quiera una protección de beneficios más inteligente
-
Los comerciantes que buscan un EA que se ADAPTA al mercado
Porque resuelve completamente los 3 mayores problemas en el comercio XAUUSD:
-
Stops demasiado ajustados (la mayoría de los EAs explotan aquí).
-
Operaciones que se convierten en grandes pérdidas
-
Ningún filtro de volatilidad real
Fimathe Gold elimina todas estas debilidades.🚀 ¿Preparado para llevar la inteligencia institucional a tus operaciones con oro?
El Fimathe Gold M5 transforma tu rendimiento en XAUUSD con seguridad, precisión, adaptabilidad y beneficios consistentemente más altos.