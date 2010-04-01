Golden Dome

Откройте для себя возможности золотого рынка с "Golden Dome" – экспертным советником для MT4!

Специальное предложение для первых 10 покупателей! следующая цена $1495

полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

Представляем "Golden Dome" – вашего персонального автоматизированного трейдера, разработанного специально для платформы MetaTrader 4. "Golden Dome" использует проверенные временем стандартные индикаторы и классические ценовые модели, обеспечивая надежный фундамент для успешных сделок. Этот советник можно использовать для всех торгуемых активов, фьючерсов, акций, форекса, сырьевых товаров, криптовалют и индексов.

- Основан исключительно на проверенных временем стандартных индикаторах и классических паттернах цены, используемых профессиональными трейдерами всего мира.
- Простота настроек позволит легко адаптироваться под ваш стиль торговли и предпочтения.
- Возможность настройки уровней риска и целей прибыли обеспечит максимальную безопасность ваших вложений.
- Встроенный фильтр новостей, который временно приостанавливает торговлю во время выхода важных экономических данных, минимизируя влияние волантильности на результаты.

Что вы получаете с "Golden Dome"?

Автоматическая торговля 24/7: "Golden Dome" работает круглосуточно, отслеживая рыночные тенденции и совершая сделки, даже когда вы заняты.

Интеллектуальный анализ: Советник использует комбинацию популярных индикаторов, таких как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), MACD и полосы Боллинджера, для точного определения оптимальных точек входа и выхода.

Специальная настройка для XAUUSD: "Golden Dome" оптимизирован для торговли золотом, учитывая его волатильность и специфические рыночные характеристики.

Гибкие настройки: Адаптируйте советника под свой стиль торговли и уровень риска. Настраивайте размер лота, уровни Stop Loss и Take Profit, а также параметры индикаторов.

Простая установка и использование: Установка "Golden Dome" занимает всего несколько минут, а интуитивно понятный интерфейс обеспечивает простоту в использовании.

Протестируйте на исторических данных: Оцените эффективность "Golden Dome" с помощью бэктестинга на исторических данных.

Преимущества "Golden Dome":

Минимизация эмоциональных решений: Алгоритмическая торговля исключает влияние эмоций, повышая стабильность и рациональность.

Оптимизация торговых возможностей: "Golden Dome" использует каждую выгодную возможность, даже во время вашего отсутствия.

Управление рисками: Четкие механизмы управления капиталом снижают потенциальные убытки.



Внимание! Торговля на финансовых рынках несет риски потери капитала. Рекомендуем протестировать советник на демо-счете.

MT4 #советник #золото #XAUUSD #трейдинг #автоматическаяторговля #форекс #инвестиции #прибыль

