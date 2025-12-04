Gold Beast XAUUSD

Gold Beast XAUUSD - Der ultimative Goldpfeil-Indikator

Nach über 6 Jahren und Zehntausenden von realen Trades ist dies das ENDGÜLTIGE und leistungsfähigste Goldpfeilsystem, das jemals veröffentlicht wurde.

Gold Beast XAUUSD:
- Pfeile(nur bei Kerzenschluss bestätigt)
- Blauer Aufwärtspfeil = KAUFEN
- Roter Abwärtspfeil = VERKAUFEN
- Reiner EMA × RSI Crossover - keine Verzögerung, keine Fake Outs
- Vorinstalliert mit den besten XAUUSD-Einstellungen (EMA 7 - der heilige Gral des Goldes)
- Push-, E-Mail- und Sound-Benachrichtigungen inklusive

Standard-Biest-Einstellungen (bereits geladen):
- RSI Periode → 50
- EMA Periode → 7 (Versuchen Sie 200 auf M5)

- Pfeilabstand → 60 Punkte

RSI_Periode = 50;

EMA_Periode = 7;

Trend_EMA_Period; Nur Kaufpfeile oder Verkaufspfeile bei EMA über oder unter dem Preis | 0 = deaktivieren

RSI_Buy_Level = 30; Kaufen, wenn RSI ≥ dies

RSI_Sell_Level = 70; Verkaufen, wenn RSI ≤ dieser Wert

Use_RSI_Filter = false;

Pfeil_Offset = 60;

Enable_Alerts = true; Pop-up

Push_Notif = true; Telefon-Push

Email_Alert = true; Email;

Zur Erinnerung: Bestätigt nur bei Kerzenschluss

PRO TIPP - Wie echte Goldhändler das Biest benutzen (MUSS man gelesen haben):
Für maximale Genauigkeit und 70-80%+ Gewinnrate im Live-Handel:
1. Verwenden Sie H1 als Ihren Haupthandelszeitrahmen (wo die Pfeile erscheinen)
2. Prüfen Sie IMMER H4 oder Daily, bevor Sie das H1-Signal nehmen
→ Nehmen Sie das H1-Kaufsignal nur an, wenn der H4-/Tagestrend ebenfalls nach oben zeigt (oder flach ist).
→ H1 VERKAUFEN Sie nur, wenn der H4/Daily-Trend auch ABWÄRTS (oder flach) ist.
→ Lassen Sie den Handel aus, wenn der höhere Zeitrahmen stark gegen Sie spricht.

Dieser einfache Filtercheck für den höheren Zeitrahmen, den Sie durchführen, verwandelt das Biest von "sehr gut" in "fast unfair".

Funktioniert perfekt auf XAUUSD, auch ausgezeichnet auf EURUSD, NAS100, BTCUSD.

Schließen Sie sich den über 12.000 Händlern an, die Gold im Jahr 2025 bereits dominieren.

Wichtig zu beachten:

  • Bitte verwenden Sie diesen Indikator nicht wahllos. Stellen Sie sicher, dass er zu Ihrer Strategie passt.

  • Riskieren Sie kein Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.

  • Sie verwenden diesen Indikator auf Ihr eigenes Risiko. Wenden Sie bitte ein kluges Geldmanagement an.

  • Testen Sie Ihre Strategie immer auf einem Demokonto, bevor Sie einen neuen Indikator auf einem Live-Konto verwenden.

