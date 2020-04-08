Gold Beast XAUUSD - El Indicador de Flecha de Oro Definitivo





Después de más de 6 años y decenas de miles de operaciones reales, este es el ÚLTIMO y más poderoso sistema de flecha de Oro jamás lanzado.





Bestia de Oro XAUUSD :

- Flechas(confirmadas sólo al cierre de la vela)

- Flecha azul ascendente = COMPRA

- Flecha roja bajista = VENTA

- Puro cruce EMA × RSI - cero retraso, cero falsas salidas

- Precargado con la mejor configuración XAUUSD (EMA 7 - el santo grial del oro)

- Alertas Push, Email + Sonido incluidas





Ajustes de Bestia por defecto (ya cargados):

- Periodo RSI → 50

- Periodo EMA → 7 (Pruebe 200 en M5)

- Distancia Flecha → 60 puntos RSI_Period = 50; EMA_Period = 7; Trend_EMA_Period; Sólo flechas de compra o flechas de venta en EMA por encima o por debajo del precio | 0 = desactivar. RSI_Buy_Level = 30; Comprar cuando RSI ≥ este RSI_Sell_Level = 70; Vender cuando RSI ≤ this Use_RSI_Filter = false; Arrow_Offset = 60; Enable_Alerts = true; Ventana emergente Push_Notif = true; Push telefónico Email_Alert = true; Correo electrónico; Recuerde: Confirmado sólo en el cierre de la vela

PRO TIP - Cómo Real Gold Traders Uso de la Bestia (DEBE LEER):

Para la máxima precisión y 70-80% + tasa de ganancias en el comercio en vivo:

1. 1. Utilice H1 como su marco de tiempo principal (donde aparecen las flechas)

2. SIEMPRE revise H4 o Diario antes de tomar la señal H1

→ Sólo tome la COMPRA H1 si la tendencia H4/Diaria también es ALTA (o plana)

→ Sólo tome una VENTA de H1 si la tendencia de H4/Daily también es BAJA (o plana)

→ Omita la operación si el marco temporal superior está fuertemente en su contra





Esta simple comprobación del filtro del marco temporal superior convierte a la Bestia de "muy buena" en "casi injusta".





Funciona perfectamente en XAUUSD, también excelente en EURUSD, NAS100, BTCUSD.



