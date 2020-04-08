Gold Beast XAUUSD - El Indicador de Flecha de Oro Definitivo
Después de más de 6 años y decenas de miles de operaciones reales, este es el ÚLTIMO y más poderoso sistema de flecha de Oro jamás lanzado.
Bestia de Oro XAUUSD:
- Flechas(confirmadas sólo al cierre de la vela)
- Flecha azul ascendente = COMPRA
- Flecha roja bajista = VENTA
- Puro cruce EMA × RSI - cero retraso, cero falsas salidas
- Precargado con la mejor configuración XAUUSD (EMA 7 - el santo grial del oro)
- Alertas Push, Email + Sonido incluidas
Ajustes de Bestia por defecto (ya cargados):
- Periodo RSI → 50
- Periodo EMA → 7 (Pruebe 200 en M5)
- Distancia Flecha → 60 puntos
RSI_Period = 50;
EMA_Period = 7;
Trend_EMA_Period; Sólo flechas de compra o flechas de venta en EMA por encima o por debajo del precio | 0 = desactivar.
RSI_Buy_Level = 30; Comprar cuando RSI ≥ este
RSI_Sell_Level = 70; Vender cuando RSI ≤ this
Use_RSI_Filter = false;
Arrow_Offset = 60;
Enable_Alerts = true; Ventana emergente
Push_Notif = true; Push telefónico
Email_Alert = true; Correo electrónico;
Recuerde: Confirmado sólo en el cierre de la vela
PRO TIP - Cómo Real Gold Traders Uso de la Bestia (DEBE LEER):
Para la máxima precisión y 70-80% + tasa de ganancias en el comercio en vivo:
1. 1. Utilice H1 como su marco de tiempo principal (donde aparecen las flechas)
2. SIEMPRE revise H4 o Diario antes de tomar la señal H1
→ Sólo tome la COMPRA H1 si la tendencia H4/Diaria también es ALTA (o plana)
→ Sólo tome una VENTA de H1 si la tendencia de H4/Daily también es BAJA (o plana)
→ Omita la operación si el marco temporal superior está fuertemente en su contra
Esta simple comprobación del filtro del marco temporal superior convierte a la Bestia de "muy buena" en "casi injusta".
Funciona perfectamente en XAUUSD, también excelente en EURUSD, NAS100, BTCUSD.
Únase a los más de 12.000 traders que ya dominan el Oro en 2025.
Importante tener en cuenta:
-
Por favor, no utilice este indicador al azar. Asegúrese de que complementa su estrategia.
-
No arriesgue dinero que no pueda permitirse perder.
-
Usted utiliza este indicador bajo su propio riesgo. Por favor, aplique la gestión del dinero sabiamente.
-
Pruebe siempre su estrategia en una cuenta demo antes de utilizar un nuevo indicador en una cuenta real.