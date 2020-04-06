Chipi RN Bounce Ladder EA es un sistema de micro-red de scalping inverso diseñado para capturar

la reacción de rebote inicial que se produce con frecuencia cerca de los números redondos de 100 pips (RN) en USDJPY.





A diferencia de los sistemas tradicionales de cuadrícula o martingala,

cada posición está protegida por un stop-loss ajustado,

y el tiempo medio de mantenimiento es corto,

minimizando la pérdida flotante a largo plazo y el riesgo de drawdown catastrófico.





⸻





1. Visión general de la estrategia





Cuando el precio se acerca a niveles psicológicos como:





150.000 / 151.000 / 152.000 ...





a menudo se produce un pequeño rebote previo antes de alcanzar completamente el número redondo.





Este EA entra unos 6 pips antes del RN desde el lado que se aproxima.

- Cuando el precio se acerca al RN desde arriba → La entrada larga se coloca antes de tocar el RN.

- Cuando el precio se acerca al RN desde abajo → La entrada corta se coloca antes de tocar el RN.





Si el rebote inicial es débil,

el EA realiza un intervalo de 1 pip promediando hasta 5 posiciones adicionales.





Todas las posiciones comparten el mismo TP & SL:

- Take-Profit: +5 pips (por posición)

- Stop-Loss: SL ajustado situado cerca del RN (aprox. 1 pip)





El tiempo medio de mantenimiento es de unos 10 minutos,

haciendo de este EA una estrategia de ciclo corto que no depende de posiciones flotantes a largo plazo.





⸻





2. Filtro de Seguridad RN × Vela Diaria





El uso de números redondos está estrictamente controlado:

- Después de tomar ganancias en un determinado RN, ese RN no se utilizará de nuevo en ese día.

- Tampoco se utilizará al día siguiente.

- Si la vela diaria no tocó ese RN en absoluto,

el RN vuelve a ser utilizable a partir del día siguiente





Este filtro evita los niveles de RN donde la liquidez es baja y la probabilidad de rebote es débil.





⸻





3. Resultados del Backtest (USDJPY / 2023-2025)





Los tres años produjeron ganancias totales positivas con tasas de ganancias consistentemente altas:

- 2023: 73,77% de ganancias

- 2024: 73,86% de ganancias

- 2025: 74,26% de porcentaje de victorias





El porcentaje medio de victorias se sitúa en torno al 74%,

mostrando un rendimiento estable en diferentes condiciones de mercado.





⸻





4. Filtros incorporados (todos opcionales)

- Filtro de picos ATR

- Filtro Spread

- Filtro de rango de volatilidad ATR

- Filtro de tendencia de marco temporal superior (H1 SMA50)

- Filtro de noticias (UTC+0, principales eventos de alto impacto de 2023 en EE.UU. precargados)





Estos filtros previenen entradas durante volatilidad peligrosa,

spreads anormales, o condiciones donde la probabilidad de rebote es baja.





⸻





5. Parámetros personalizables

- Distancia inicial de entrada RN (por defecto: 6 pips)

- Promedio máximo de operaciones (por defecto: 5)

- Distancia de promediación (fija: 1 pip)

- Stop-loss (aprox. 1 pip)

- Take-profit (+5 pips)

- Ajustes de ATR

- Ajustes del filtro de tendencia

- Diferencial máximo

- Tiempo de bloqueo de noticias antes/después de eventos





⸻





6. Par de divisas soportado





Recomendado: USDJPY (totalmente optimizado)





Otros pares pueden funcionar,

pero no se garantiza un rendimiento equivalente debido a las diferentes características de volatilidad.





⸻





7. Por qué este EA es estable

- Todas las posiciones siempre tienen SL

- 1-pip grid spacing × max 5 trades = promedio controlado

- Restricción de uso de RN evita entradas repetidas en el mismo RN

- Filtro RN diario evita números redondos "no funcionales

- Múltiples filtros de seguridad rechazan condiciones de alto riesgo

- El corto tiempo medio de mantenimiento reduce el riesgo de pérdida flotante a largo plazo





→ Diseñado específicamente para evitar la expansión incontrolada de la red y las cuentas reventadas.





⸻





8. Directrices sobre el tamaño del lote y el apalancamiento





El tamaño del lote debe basarse en el riesgo y apalancamiento aceptables, no sólo en el saldo.

- Pérdida teórica máxima ≈ 6 pips × tamaño de lote (si todas las posiciones de la escalera están abiertas).

- Con apalancamiento 1:25 → 0,01-0,05 lotes realistas

- Con apalancamiento 1:500-1000 →

el margen requerido es extremadamente pequeño, por lo que

el tamaño del lote debe determinarse en función de la pérdida máxima aceptable por operación,

no el margen requerido





⸻





9. Entorno recomendado





Brokers ECN recomendados

- Exness

- Titan

- Axiory

- ThreeTrader





VPS recomendados

- ConoHa

- ABLENET

- BeeksFX

- Sakura VPS





⸻





10. Más adecuado para / No adecuado para





El más adecuado para:

- Los operadores que evitan pérdidas flotantes largas.

- Aquellos que desean un sistema de promediado controlado

- Operadores centrados en el USDJPY

- Estrategias consistentes de ciclo corto

- Usuarios que prefieren un crecimiento gradual y estable





No es adecuado para:

- Operadores que siguen tendencias

- Usuarios que buscan grandes beneficios de una sola vez

- Entusiastas de la martingala de alto riesgo





⸻





11. Guía de configuración

1. Abra el gráfico USDJPY M1

2. Adjunte el EA

3. Cargue el archivo .set incluido

4. Ajuste la configuración de noticias/difusión si es necesario

5. Ejecutar en VPS para operación 24/7





⸻





12. FAQ





Q. ¿Es peligroso promediar?

A. Todas las posiciones tienen un SL ajustado,

y el sistema no se basa en la pérdida flotante a largo plazo.





Q. ¿Funciona con otros pares?

A. Es posible, pero el rendimiento sólo está garantizado para USDJPY.





Q. ¿Proporcionan actualizaciones?

A. Sí, las actualizaciones son gratuitas.





Q. ¿Ofrecen asistencia técnica?

A. Sí, el soporte está disponible a través de comentarios posteriores a la compra.





⸻





13. Política de reembolso





Debido a las reglas del mercado MQL5,

reembolsos no están disponibles para los productos digitales.





Sin embargo, se proporciona soporte completo si:

- EA no se ejecuta correctamente

- Las instrucciones de configuración no son claras

- Las condiciones del broker causan problemas

- Las actualizaciones requieren asistencia







Etiquetas: USDJPY, número redondo, rebote RN, estrategia RN, scalping, scalping inverso, scalper rebote, promediado, micro rejilla, promediado controlado, forex EA, MT5 EA, sistema de trading automatizado, forex a corto plazo, forex de bajo riesgo, SL ajustado, sistema de rejilla, USDJPY scalping EA, robot forex, estrategia de rebote



