Chipi RN Bounce Ladder EA
- エキスパート
- Uemura Ippei
- バージョン: 1.22
- アクティベーション: 5
Chipi RN Bounce Ladder EA は、ラウンドナンバー（100pips節目）付近で発生する初動反発だけを狙う逆張りEA です。
ナンピンタイプでありながら、
全ポジションにSLを必ず設定し、平均保有時間は10分前後 と短く、
“含み損を抱え続けない” 安全志向の自動売買ロジックとなっています。
グリッドEA最大の弱点である
塩漬け・破綻リスク を徹底排除した、短期決着型の逆張りシステムです。
⸻
■ 1. ロジック概要
為替相場では、100pipsごとの節目（ラウンドナンバー＝RN）に注文が集中し、
その直前で 反発の初動が起きやすい 特性があります。
Chipi RN EA は、
RN ±6pips付近で初動反発だけを狙い撃ち する逆張りEAです。
• 初回エントリー：RN ±6pips
• 反発しなければナンピン：1pips刻み 5本
• TP：すべて +5pips固定
• SL：RN付近の共通SL（約1pips）
SLを確実に入れることで、
従来のナンピンEAが抱える “損切りしないまま破綻する問題” を完全に回避しています。
⸻
■ 2. 日足 × RN の安全制御
以下の条件で RN 使用を厳しく制限：
• そのRNで利益を取った日は 当日中使用不可
• 翌日も使用不可
• 日足がそのRNに一度も触れなかった日が出たら再使用可能
これは、
「注文が溜まっていないRNは反発しにくい → 誤エントリーを避ける」
という安全設計です。
⸻
■ 3. バックテスト結果（USDJPY / 2023〜2025）
tipi RN EA は、直近3年間のバックテストすべてで
勝率70%以上、純利益プラス となりました。
• 2023年：勝率 73.77%
• 2024年：勝率 73.86%
• 2025年：勝率 74.26%
平均勝率は 約74%。
短期決着＆全ポジションSL付きのため、
塩漬けリスクが極めて低いのが特徴です。
⸻
■ 4. 搭載フィルター（ON/OFF可能）
tipi RN EA には、危険な相場を避けるための安全フィルターが多数搭載されています。
• ATR突っ込みバー除外
• スプレッドフィルター
• ATRボラレンジフィルター
• 上位足トレンドフィルタ)
• ニュースフィルター
反発が期待しにくい場面や、急変動リスクを自動で回避します。
⸻
■ 5. カスタム設定
ユーザーが自由に調整できます。
• 初回エントリー距離
• ナンピン本数
• ナンピン間隔
• ストップロス幅
• 利確幅
• ATR条件
• 上位足トレンド条件
• 最大スプレッド
• ニュース前後ブロック時間
⸻
■ 6. ニュースフィルター（UTC+0）
Exness基準（UTC+0）の2023年高インパクト指標をすべて登録済み。
ニュース前後の “逆張り死亡ゾーン” を自動で回避します。
⸻
■ 7. 対応通貨ペア
推奨：USDJPY（最適化済み）
他通貨でも動作は可能ですが、
ボラティリティ特性が異なるため 性能保証はできません。
⸻
■ 8. このEAが壊れにくい理由
他のナンピンEAと異なり、本EAは以下の安全構造を持っています。
• 全ポジションSL必須（約1pips）
• ナンピン幅1pipsでリスクが最小化
• ナンピン5本で暴走しにくい
• RNの使用制限で連発エントリーしない
• 日足×RNで危険RNをスキップ
• ニュース・ATR・トレンドで危険相場を除外
• 平均保有10分の短期決着
→ ナンピンEAの弱点（塩漬け・破綻）を徹底的に排除した構造
⸻
■ 9. ロット設定とレバレッジの考え方（重要）
ロットは、レバレッジ×許容リスク で決めます。
● レバ25倍（国内相当）
• 0.01ロット：4,000円前後
• 0.05ロット：2万円前後
→ 10万円で0.05ロットが妥当
● レバ500倍
• 必要証拠金は国内の1/20
→ 0.05ロットでも約1,000円
● レバ1000倍以上（Exnessなど）
• 必要証拠金は数百円〜数千円
→ ロットは 最大損切り額（SL1pips × ナンピン最大5本） で決めるのが安全
⸻
■ 10. 推奨ブローカー・VPS
● 推奨ブローカー（ECN口座）
• Exness
• Titan
• AXIORY
• ThreeTrader
● 推奨VPS
• ConoHa
• ABLENET
• BeeksFX
• お名前.com VPS（海外向けは弱め）
⸻
■ 11. このEAが向いている人・向かない人
✔ 向いている人
• 含み損を長く持ちたくない
• 破綻しにくいEAを探している
• コツコツ積み上げ型が好き
• USDJPYに集中したい
• 逆張りの初動だけを狙いたい
❌ 向かない人
• 大きなトレンドを獲りたい
• 1日に数百pips狙いたい
• 超ハイリスクEAを求めている
⸻
■ 12. 導入ガイド（最初にやること）
1. USDJPY・M1チャートを開く
2. EAをセットし、推奨setファイルを読み込む
3. ニュースフィルター時刻を確認
4. ブローカーのスプレッドが低い時間帯を確認
5. VPSに移行して24時間稼働
⸻
■ 13. Q&A（よくある質問）
Q1. ナンピンEAは危険では？
→ 全ポジションSL付き、含み損放置が起きない構造です。
Q2. 必要証拠金は？
→ レバレッジに依存。詳細は上記参照。
Q3. 推奨時間足は？
→ M1（1分足）。
Q4. ブローカーは？
→ 低スプレッドのECN口座推奨。
Q5. VPSは必要？
→ 24時間稼働のため推奨。
Q6. 他通貨でも使える？
→ 動作は可能だが、性能保証はUSDJPYのみ。
Q7. アップデートは？
→ 改良があれば随時無料アップデート。
Q8. 質問は可能？
→ コメント欄からサポートします。
⸻
■ 14. 返品・返金について
MQL5マーケットの仕様により、
EAの返品・返金はできません。
ただし、
• 正常動作しない
• 設定が分からない
• ブローカー差で挙動が変わる
• アップデート後の設定が不明
などの場合は、
可能な限りサポートいたします。
