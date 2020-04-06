











Chipi RN Bounce Ladder EA は、ラウンドナンバー（100pips節目）付近で発生する初動反発だけを狙う逆張りEA です。





ナンピンタイプでありながら、

全ポジションにSLを必ず設定し、平均保有時間は10分前後 と短く、

“含み損を抱え続けない” 安全志向の自動売買ロジックとなっています。





グリッドEA最大の弱点である

塩漬け・破綻リスク を徹底排除した、短期決着型の逆張りシステムです。





⸻





■ 1. ロジック概要





為替相場では、100pipsごとの節目（ラウンドナンバー＝RN）に注文が集中し、

その直前で 反発の初動が起きやすい 特性があります。





Chipi RN EA は、

RN ±6pips付近で初動反発だけを狙い撃ち する逆張りEAです。

• 初回エントリー：RN ±6pips

• 反発しなければナンピン：1pips刻み 5本

• TP：すべて +5pips固定

• SL：RN付近の共通SL（約1pips）





SLを確実に入れることで、

従来のナンピンEAが抱える “損切りしないまま破綻する問題” を完全に回避しています。





⸻





■ 2. 日足 × RN の安全制御





以下の条件で RN 使用を厳しく制限：

• そのRNで利益を取った日は 当日中使用不可

• 翌日も使用不可

• 日足がそのRNに一度も触れなかった日が出たら再使用可能





これは、





「注文が溜まっていないRNは反発しにくい → 誤エントリーを避ける」





という安全設計です。





⸻





■ 3. バックテスト結果（USDJPY / 2023〜2025）





tipi RN EA は、直近3年間のバックテストすべてで

勝率70%以上、純利益プラス となりました。

• 2023年：勝率 73.77%

• 2024年：勝率 73.86%

• 2025年：勝率 74.26%





平均勝率は 約74%。





短期決着＆全ポジションSL付きのため、

塩漬けリスクが極めて低いのが特徴です。





⸻





■ 4. 搭載フィルター（ON/OFF可能）





tipi RN EA には、危険な相場を避けるための安全フィルターが多数搭載されています。

• ATR突っ込みバー除外

• スプレッドフィルター

• ATRボラレンジフィルター

• 上位足トレンドフィルタ)

• ニュースフィルター





反発が期待しにくい場面や、急変動リスクを自動で回避します。





⸻





■ 5. カスタム設定





ユーザーが自由に調整できます。

• 初回エントリー距離

• ナンピン本数

• ナンピン間隔

• ストップロス幅

• 利確幅

• ATR条件

• 上位足トレンド条件

• 最大スプレッド

• ニュース前後ブロック時間





⸻





■ 6. ニュースフィルター（UTC+0）





Exness基準（UTC+0）の2023年高インパクト指標をすべて登録済み。

ニュース前後の “逆張り死亡ゾーン” を自動で回避します。





⸻





■ 7. 対応通貨ペア





推奨：USDJPY（最適化済み）





他通貨でも動作は可能ですが、

ボラティリティ特性が異なるため 性能保証はできません。





⸻





■ 8. このEAが壊れにくい理由





他のナンピンEAと異なり、本EAは以下の安全構造を持っています。

• 全ポジションSL必須（約1pips）

• ナンピン幅1pipsでリスクが最小化

• ナンピン5本で暴走しにくい

• RNの使用制限で連発エントリーしない

• 日足×RNで危険RNをスキップ

• ニュース・ATR・トレンドで危険相場を除外

• 平均保有10分の短期決着





→ ナンピンEAの弱点（塩漬け・破綻）を徹底的に排除した構造





⸻





■ 9. ロット設定とレバレッジの考え方（重要）





ロットは、レバレッジ×許容リスク で決めます。





● レバ25倍（国内相当）

• 0.01ロット：4,000円前後

• 0.05ロット：2万円前後

→ 10万円で0.05ロットが妥当





● レバ500倍

• 必要証拠金は国内の1/20

→ 0.05ロットでも約1,000円





● レバ1000倍以上（Exnessなど）

• 必要証拠金は数百円〜数千円

→ ロットは 最大損切り額（SL1pips × ナンピン最大5本） で決めるのが安全





⸻





■ 10. 推奨ブローカー・VPS





● 推奨ブローカー（ECN口座）

• Exness

• Titan

• AXIORY

• ThreeTrader





● 推奨VPS

• ConoHa

• ABLENET

• BeeksFX

• お名前.com VPS（海外向けは弱め）





⸻





■ 11. このEAが向いている人・向かない人





✔ 向いている人

• 含み損を長く持ちたくない

• 破綻しにくいEAを探している

• コツコツ積み上げ型が好き

• USDJPYに集中したい

• 逆張りの初動だけを狙いたい





❌ 向かない人

• 大きなトレンドを獲りたい

• 1日に数百pips狙いたい

• 超ハイリスクEAを求めている





⸻





■ 12. 導入ガイド（最初にやること）

1. USDJPY・M1チャートを開く

2. EAをセットし、推奨setファイルを読み込む

3. ニュースフィルター時刻を確認

4. ブローカーのスプレッドが低い時間帯を確認

5. VPSに移行して24時間稼働





⸻





■ 13. Q&A（よくある質問）





Q1. ナンピンEAは危険では？





→ 全ポジションSL付き、含み損放置が起きない構造です。





Q2. 必要証拠金は？





→ レバレッジに依存。詳細は上記参照。





Q3. 推奨時間足は？





→ M1（1分足）。





Q4. ブローカーは？





→ 低スプレッドのECN口座推奨。





Q5. VPSは必要？





→ 24時間稼働のため推奨。





Q6. 他通貨でも使える？





→ 動作は可能だが、性能保証はUSDJPYのみ。





Q7. アップデートは？





→ 改良があれば随時無料アップデート。





Q8. 質問は可能？





→ コメント欄からサポートします。





⸻





■ 14. 返品・返金について





MQL5マーケットの仕様により、

EAの返品・返金はできません。





ただし、

• 正常動作しない

• 設定が分からない

• ブローカー差で挙動が変わる

• アップデート後の設定が不明





などの場合は、

可能な限りサポートいたします。