Bitcoin Rusher

Bitcoin Rusher - Professionelle BTC Breakout Strategie

Bitcoin Rusher ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für die hohe Volatilität von Bitcoin (BTCUSD) entwickelt wurde. Er nutzt die bewährte Asian Range Breakout Strategie in Kombination mit einem intelligenten Trendfilter und einem dynamischen Trailing Stop, um schnelle Marktbewegungen profitabel zu handeln.

Im Gegensatz zu gefährlichen Grid- oder Martingale-Systemen nutzt Bitcoin Rusher für jeden Trade einen echten Stop Loss. Der EA identifiziert die Konsolidierungsphase während der asiatischen Session und steigt in den Markt ein, sobald der Ausbruch erfolgt – aber nur in Richtung des übergeordneten Trends.

Bitte den EXPERT Advisor auf einem Demo Konto Testen! Wir garantieren keinen Gewinn! Sie können auch das gesamte Geld verlieren! 

Hauptfunktionen:

  • Strategie: Ausbruch aus der Asian Range auf dem M15 Chart.
  • Sicherheit: Jeder Trade hat einen festen Stop Loss und Take Profit. Kein Martingale, kein Grid.
  • Trendfilter: Integrierter Filter vermeidet falsche Ausbrüche gegen den Trend.
  • Gewinnsicherung: Ein aggressiver Trailing Stop sichert Gewinne, sobald der Kurs in die Gewinnzone läuft.
  • Tagesfilter: Handelstage sind einzeln einstellbar (Standardmäßig sind Do, Sa, So deaktiviert, um schlechte Marktphasen zu meiden).
  • Money Management: Wählen Sie zwischen festen Lots oder automatischem Risiko in % pro Trade.

Empfehlungen:

  • Symbol: BTCUSD (Bitcoin)
  • Zeiteinheit: M15
  • Broker: ECN/Raw Spread Broker mit niedrigen Krypto-Spreads empfohlen.
  • Mindesteinlage: 100$ (Empfohlen: 500$+).
  • Risiko-Einstellung: Wir empfehlen ein Risiko von 1% bis 3% pro Trade für ein nachhaltiges Wachstum.

Parameter Erklärung:

  • InpAsianStartHour / EndHour: Definiert den Zeitraum der Range-Bildung.
  • InpRiskPercent: Risiko pro Trade in Prozent (z.B. 1.0 für 1%).
  • InpTpMultiplier: Gewinnziel als Vielfaches der Range-Größe.
  • InpTrailingStep: Abstand, in dem der Stop Loss nachgezogen wird.

Empfohlene Produkte
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experten
Bitcoin Handel Mein Expert Advisor handelt Bitcoin auf dem H1-Zeitrahmen, Basierend auf ADX Indikator, Bollinger Bands Indikator, und folgen Sie dem Trend. Stop-Loss 31 usd/0.01 bitcoin Gewinnmitnahme 19 usd/0,01 bitcoin (0,01 lot) Mindesteinlage: ab 300 usd Gewinn: 100%/Jahr. Draw Down: < 35% Eingabe Einstellung zum Testen meines EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin oder 3100 usd/bitcoin abhängig von Ihrem Broker und Ihrem Konto (auf das richtige Verhältnis einstellen und nicht ände
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
100% konfigurierbarer Forex Robot enthält die notwendigen Parameter, um den Raptor EA so zu konfigurieren, dass er kein Konto verbrennt (siehe die Tabellen), schauen Sie sich die Tabellen an und wählen Sie die beste Konfiguration. Dieser EA ermöglicht es Ihnen, Konfigurationen zu erstellen, indem Sie die Parameter entsprechend auswählen. Der Raptor EA basiert auf dem Eröffnungskurs und, wenn möglich, auf dem Trend, wobei er bei jedem Schritt markiert und anpasst... er hat also die folgenden Par
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
Real Miner MT5
M Ardiansyah
5 (2)
Experten
Real Miner EA ist ein intelligenter Trenddetektor-Roboter, der fortschrittliche mathematische und statistische Theorien verwendet. Die Einstiegsfilter haben leistungsstarke und erweiterte Korrekturen an den Einstiegspunkten. Alle Trades werden durch TP/SL angetrieben, um das Risiko des Kontos zu kontrollieren. Außerdem wurden einige intelligente Algorithmen in den EA eingebaut, um einige Einstellungen basierend auf ausgewählten Symbolen und Zeitrahmen automatisch anzupassen. So ist die Verwendun
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Experten
GoldenStrikePro - Präziser Breakout Expert Advisor für XAUUSD GoldenStrikePro ist ein leistungsstarker und intelligenter Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold/USD) entwickelt wurde. Er wurde für Präzisions-Breakout-Strategien entwickelt und nutzt die Echtzeit-Marktstruktur, die EMA-basierte Trendanalyse und die intelligente Handelsausführung, um konsistente Ergebnisse bei kontrolliertem Risiko zu liefern. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade Ihre algorithmische Reise b
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experten
AU 79 Gold EA ist ein Expertenberater für den Goldhandel, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Es handelt sich um einen 5-Minuten-Zeitrahmen-Scalper und seine Strategie ist einzigartig und wird von Institutionen für den Goldhandel verwendet. Er wird einige Stunden lang nachts gehandelt, wenn das Volumen niedrig ist und keine Nachrichten vorliegen, um seine Genauigkeit zu maximieren und das Risiko zu minimieren. Tritt unser ... bei       MQL5-Gruppe       um die neuesten Set-Dateien
CalcWave
Mohit Kumar
Experten
CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
Super Gold Trend
Sugianto
Experten
Einführung in den Super Gold Trend Expert Advisor (EA) Erschließen Sie das Potenzial des trendbasierten Ausbruchshandels mit Super Gold Trend , einem leistungsstarken und intelligenten Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD (GOLD) . Dieser EA basiert auf einer Trendfolgestrategie und nutzt schwebende Aufträge , um präzise Einstiege zu ermöglichen, indem er sich an der Marktliquidität orientiert und so eine höhere Genauigkeit und Rentabilität gewährleistet. Signal | Setfile Start-Promo! Exklus
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experten
Erreichen Sie mit Boom and CrashX, dem fortschrittlichen Expert Advisor (EA), der mit Präzision entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, neue Höhen. Dieser EA nutzt leistungsstarke Indikatoren, um präzise Signale zu liefern, das Risikomanagement zu optimieren und die Rentabilität zu steigern, um einen reibungslosen Betrieb auf den sich ständig verändernden Finanzmärkten zu gewährleisten. Boom and CrashX ist der perfekte Verbündete sowohl für erfahrene Trader, die ihre Strategien v
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experten
Atomic Multi-Strategy EA: Ihr ultimatives Handels-Toolkit Willkommen bei Atomic, dem vielseitigsten und leistungsfähigsten Handelsautomaten für MetaTrader 5. Ich habe diesen Expert Advisor nicht nur als ein einzelnes Tool, sondern als ein komplettes Trading-Framework entwickelt. Es handelt sich um ein Multi-Strategie- und Multi-Symbol-Kraftpaket, das auf einem Fundament aus hochentwickeltem Handels- und Risikomanagement aufbaut. Egal, ob Sie ein Trendfolger, ein Scalper oder ein Grid-Trader sin
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor basierend auf der Strategie von Larry Connors, der den Abstand zwischen gleitenden Durchschnitten überwacht und es Ihnen ermöglicht, die Parameter für Überkauf und Überverkauf sowie die Funktion des ADX-Handelsabschlusssystems ohne wesentliche Änderungen zu konfigurieren. Mit einem Stop-Loss-System, das auf der prozentualen Preisänderung basiert, erhöht sich das Los und das Risiko sinkt mit steigendem Saldo. Die Ausführung des Expert Advisors wird gestoppt, wenn während des Prozes
BerlinBull Dax Scalper
Thamaraiselvan Thangavel
Experten
Expert Advisor für den Handel mit dem deutschen Index (DAX) Entfesseln Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit unserem hochmodernen Expert Advisor, der speziell für den deutschen Index (DAX) entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke EA nutzt fortschrittliche technische Analysen, um profitable Gelegenheiten auf dem hochliquiden DAX-Markt zu erfassen und liefert durch bewährte Strategien konsistente Ergebnisse. Ob Anfänger oder erfahrener Trader, unser Trading-Bot für den deutsche
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experten
New Rate EA – Präzise Breakout-Automatisierung New Rate EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um tägliche Breakout-Chancen mit disziplinierter Präzision zu nutzen. Er handelt nur einmal pro Tag, legt einen definierten Intraday-Bereich fest und führt den Handel genau am Breakout-Punkt aus. Keine erneuten Eintritte, kein Overtrading, keine Emotionen. Basierend auf dem bewährten Opening Range Breakout (ORB)-Konzept kombiniert New Rate eine saubere Ausführung, strenge Ri
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
Deventh Derry Pratama
Experten
BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Plattform : MetaTrader 5 Zeitrahmen : H1 Empfohlenes Paar : EURUSD (primär) Sekundäre Paare (weniger zu bevorzugen) : USDCAD, GBPUSD Strategie : Mittlere Umkehrung (Pullback Trading) Überblick über die Strategie BB-RSI Mean Reversion EA handelt geschickt bei Pullbacks, indem er eine kurzfristige Marktmüdigkeit durch eine Kombination von: Bollinger Bands (BB) , um statistische Preisextreme zu
Prime Gold
Alexander Bayer
Experten
XAUUSD Prime – by BlackLotTrading (MT5) Robust. Diszipliniert. Nachhaltig. Hergestellt & Entwickelt in Deutschland. Preisstruktur (Early-Bird) 399,00 € für die ersten 20 Produktaktivierungen. Danach steigt der Preis auf 599,00 €. Der Finale Preis wird 1.800,00 € betragen. ! Jetzt sichern – bevor der Preis steigt.! 5- Tage Geld-zurück-Garantie Teste XAUUSD Prime völlig risikofrei. Solltest du innerhalb von 14 Tagen nicht zufrieden sein, erhältst du den vollen Kaufpreis zurück – ohne W
AI Gold Master
Jian Jie
Experten
AI Gold Master ist ein außergewöhnlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (GOLD) auf den Zeitrahmen M1 und M5 entwickelt wurde. Durch die Nutzung der Leistung von fortschrittlichen GPT-basierten Modellen und der Deep-Learning-Fähigkeiten von DeepSeek wurde AI Gold Master auf über zehn Jahren historischer Daten trainiert, die von 2014 bis Februar 2025 reichen. Diese Strategie, die mit einer Anfangsinvestition von nur $1000 getestet wurde, hat sich als absolutes Kraftpaket er
Synrhythmic points robot
Ekaterina Saltykova
Experten
SynRhythmic Points Robot ist eine innovative Handelsstrategie, die auf der Kombination von zwei analytischen Ansätzen beruht, von denen sich der eine auf kurzfristige Preisänderungen und der andere auf die Identifizierung stabiler Trends und Abhängigkeiten konzentriert. Diese Synergie ermöglicht es, hervorragende Signale für den Einstieg in den Markt zu erhalten und gleichzeitig den Einfluss zufälliger Schwankungen zu minimieren und falsche Signale zu reduzieren. Darüber hinaus kann sich der EA
TrendTracer
Wei Jie
Experten
Okey！Let's begin. Diese Strategie ist eine trendfolgende Strategie mit Stop-Loss. Der Anwender kann in Situationen mit signifikanten Markttrends subjektiv Einschätzungen kombinieren und durch den Einsatz dieser Strategie EA erhebliche Gewinne erzielen. Nach dem Prinzip des Handelsdreiecks ist diese Strategie nicht für volatile Marktbedingungen geeignet. ----------------------------------------------------------------------- Spezifische Verwendungsschritte: 1. Auftragserteilung und Beschaffung au
Scalper One MT5
Surge FX Ltd
Experten
Dies ist ein aggressiver Preis-Aktions-Expert Advisor, der für mehrere Symbole und Zeitrahmen geeignet ist. Aufgrund des minimalen Drawdowns ist er für kleine Konten mit den Risikomodellen Fixed, Growth, Aggressive oder Brutal geeignet. Siehe Screenshot. Die Standardparameter funktionieren am besten bei USDJPY, GBPUSD, EURUSD im H1-Zeitrahmen. Sie können die Einstellungen des Scalper anpassen und die besten Parameter für ein bestimmtes Symbol und einen bestimmten Zeitrahmen finden. Es wird ein S
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Experten
Angebot-Nachfrage-Breakout EA - Professionelle Ausgabe Automatisiertes Supply & Demand Zone Trading System mit fortschrittlichem Risikomanagement und Schutz vor False Breakout WAS IST DIESES EA? Der Supply Demand Breakout EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen identifiziert und mit Hilfe von institutionellen Handelskonzepten handelt. Er kombiniert CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Erkennung mit intelligentem Risiko
BreakThrust Pro EA
Mr Panlop Tansila
5 (2)
Experten
Wir stellen vor: [ BreakThrust Pro EA] - Der ultimative Ausbruchsstrategie-EA für Forex-Händler! Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Expert Advisor, der sich auf Präzision und Kontrolle konzentriert, ohne die hohen Risiken von Martingale-, Hedging- oder Grid-Strategien? Suchen Sie nicht weiter! BreakThrust Pro wurde mit einer robusten Breakout-Strategie entwickelt, die das Marktmomentum im richtigen Moment einfängt und gleichzeitig das Risiko minimiert . Unser EA
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
Experten
Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen, und fangen Sie an, mit ihm zu fließen. Trend Flow EA MT5 wurde für Händler entwickelt, die einen sauberen, logischen Ansatz für die Märkte suchen, ohne den ganzen Tag auf Charts zu starren . Kein Martingale, kein Grid, kein riskantes Averaging. Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) ist der Sweet Spot. Er ignoriert das Rauschen. Er eröffnet nur dann einen Handel, wenn der Preis "nachlädt" und bestätigt, dass er bereit ist, den Trend fortzusetzen.
Joker Pro EURUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Joker Pro - 5 Jahre bewährte Ergebnisse für EURUSD H1 Mit 5 Jahren verifiziertem Backtesting auf dem EURUSD H1 Zeitrahmen ist Joker Pro Ihre ultimative Handelslösung - eine Kombination aus Präzision, Leistung und professionellem Risikomanagement für ernsthafte Trader. Entdecken Sie Joker Pro - Präzision trifft auf Leistung Steigen Sie ein in die Zukunft des Tradings mit Joker Pro , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der für konstante Performance und starke Risikokontrolle entwickelt wurde.
AMPV System
Alexandru Macarov
Experten
EA AMPV System ist ein automatischer Handelsberater, der auf einer kombinierten Strategie aus RSI, Bollinger Bands und MACD basiert und sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist. Die Mindesteinlage beträgt $100 für einen Hebel von 1:100. Ich empfehle ein 1:100 ECN-Konto mit einem niedrigen Spread und einem schnellen VPS. Optimiert für das Paar XAUUSD mit einem Zeitrahmen von 1 Minute. Aufgrund der Einfachheit und Bequemlichkeit dieses EAs kann jeder Nutzer ihn ausprobie
Romux TradeBot
Ravikumar S
Experten
Romux TradeBot ist eine fortgeschrittene Martingale-Handelsstrategie mit mehreren Parametereinstellungen. Romux TradeBot kann durch Änderung der Parametereinstellungen für jedes Symbol auf eigenes Risiko angepasst werden . Die Standard-Parameterwerte sind für EURUSD, M1-Periode und Mindestguthaben 5000 USD eingestellt. Konto-Typ: Absicherung. Hebelwirkung: 1:500. Bevor Sie dieses Produkt kaufen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sin
PythonX M1 Hybrid Breakout EURUSD
Abhinav Puri
Experten
PythonX - EURUSD M1 Hybrid Breakout EA Ein Trade zur Zeit. Geringer Drawdown. Entwickelt für Prop-Firmen und Privathändler. Getestet auf EURUSD M1 mit echten Tick-Daten (2015–2025 oder neueste verfügbar) bei über 25 Brokern und Prop-Firmen. Entwickelt für Präzision, Konsistenz und extrem niedrigen Drawdown – selbst auf $100-Konten. Alle Tests wurden mit einem Kontostand von $100, 1:1000 Hebel und festem SL/TP durchgeführt. Screenshots sind für volle Transparenz beigefügt. Unterstützte Broker Oc
Hsh Reversal ea
Marwan Bin Mohammed Al Eid Bin Mohammed Carpenter
Experten
HSH REVERSAL EA - Ein Werkzeug für Umkehrtrades Der   HSH REVERSAL EA   ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Umkehrmuster auf dem Forex-Markt zu identifizieren und zu handeln. Er konzentriert sich auf die Erkennung von   Hammer ,   Inverted Hammer   und   Shooting Star -Kerzenmustern, die häufig in der technischen Analyse verwendet werden, um potenzielle Trendumkehrungen zu identifizieren. Warum HSH REVERSAL EA? Mustererkennung : Der EA identifiziert Hammer-, Inverted Hammer- und Sh
Range bkt EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
Range-Bkt nutzt die Range-Breakout-Strategie, um potenzielle Renditen zu generieren, indem Ausbrüche auf der Grundlage von chartbasierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zusammen mit Kerzen- und Preisanalysen analysiert werden, um ein Markteinstiegssignal zu identifizieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist Range-Bkt das Richtige für Sie. Range-Bkt verwendet keine AI, Martingale oder Grid, es w
PriceFlow Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
PriceAction EA - Professionelles Handelssystem für Preis-Aktions-Muster Überblick PriceAction EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Preisaktionsmuster über mehrere Zeitrahmen zu identifizieren und zu handeln. Dieser für MetaTrader 5 entwickelte Expert Advisor kombiniert klassische technische Analysemuster mit einem ausgefeilten Risikomanagement, um eine konsistente Handelsperformance sowohl in trendigen als auch in schwankenden
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension