Bitcoin Rusher - Professionelle BTC Breakout Strategie

Bitcoin Rusher ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für die hohe Volatilität von Bitcoin (BTCUSD) entwickelt wurde. Er nutzt die bewährte Asian Range Breakout Strategie in Kombination mit einem intelligenten Trendfilter und einem dynamischen Trailing Stop, um schnelle Marktbewegungen profitabel zu handeln.

Im Gegensatz zu gefährlichen Grid- oder Martingale-Systemen nutzt Bitcoin Rusher für jeden Trade einen echten Stop Loss. Der EA identifiziert die Konsolidierungsphase während der asiatischen Session und steigt in den Markt ein, sobald der Ausbruch erfolgt – aber nur in Richtung des übergeordneten Trends.

Bitte den EXPERT Advisor auf einem Demo Konto Testen! Wir garantieren keinen Gewinn! Sie können auch das gesamte Geld verlieren!

Hauptfunktionen:

Strategie: Ausbruch aus der Asian Range auf dem M15 Chart.

Ausbruch aus der Asian Range auf dem M15 Chart. Sicherheit: Jeder Trade hat einen festen Stop Loss und Take Profit. Kein Martingale, kein Grid.

Jeder Trade hat einen festen Stop Loss und Take Profit. Kein Martingale, kein Grid. Trendfilter: Integrierter Filter vermeidet falsche Ausbrüche gegen den Trend.

Integrierter Filter vermeidet falsche Ausbrüche gegen den Trend. Gewinnsicherung: Ein aggressiver Trailing Stop sichert Gewinne, sobald der Kurs in die Gewinnzone läuft.

Ein aggressiver Trailing Stop sichert Gewinne, sobald der Kurs in die Gewinnzone läuft. Tagesfilter: Handelstage sind einzeln einstellbar (Standardmäßig sind Do, Sa, So deaktiviert, um schlechte Marktphasen zu meiden).

Handelstage sind einzeln einstellbar (Standardmäßig sind Do, Sa, So deaktiviert, um schlechte Marktphasen zu meiden). Money Management: Wählen Sie zwischen festen Lots oder automatischem Risiko in % pro Trade.

Empfehlungen:

Symbol: BTCUSD (Bitcoin)

BTCUSD (Bitcoin) Zeiteinheit: M15

M15 Broker: ECN/Raw Spread Broker mit niedrigen Krypto-Spreads empfohlen.

ECN/Raw Spread Broker mit niedrigen Krypto-Spreads empfohlen. Mindesteinlage: 100$ (Empfohlen: 500$+).

100$ (Empfohlen: 500$+). Risiko-Einstellung: Wir empfehlen ein Risiko von 1% bis 3% pro Trade für ein nachhaltiges Wachstum.

Parameter Erklärung: