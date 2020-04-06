Bitcoin Rusher

Bitcoin Rusher - Estrategia profesional de ruptura de BTC

Bitcoin Rusher es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con la volatilidad de Bitcoin (BTCUSD). Utiliza la probada estrategia Asian Range Breakout combinada con un filtro de tendencia inteligente y un agresivo Dynamic Trailing Stop para capturar los rápidos movimientos del mercado.

A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martingala, Bitcoin Rusher utiliza un Stop Loss real para cada operación. Identifica la fase de consolidación durante la sesión asiática y entra en el mercado cuando la volatilidad se dispara, operando sólo en la dirección de la tendencia principal.

Por favor, ¡pruebe el Asesor EXPERTO en una cuenta demo! No garantizamos ningún beneficio. ¡También puede perder todo su dinero!

Características principales:

  • Estrategia: Ruptura de Rango Asiático (Alto/Bajo) en el marco de tiempo M15.
  • Seguridad: Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit. No Martingale, No Grid.
  • Filtro de Tendencia: Filtro incorporado para evitar falsas rupturas contra tendencia.
  • Bloqueo de beneficios: Un Trailing Stop inteligente asegura los beneficios tan pronto como el precio se mueve a su favor.
  • Filtro de días: Días de negociación totalmente personalizables (los jueves, sábados y domingos están desactivados por defecto para evitar trampas de bajo volumen).
  • Gestión monetaria: Elija entre lotes fijos o porcentaje de riesgo automático por operación.

Rendimiento: La estrategia está optimizada para obtener altas tasas de acierto. En pruebas retrospectivas, demuestra un alto porcentaje de victorias por scalping ganancias rápidas durante los picos de volatilidad.

Recomendaciones:

  • Símbolo: BTCUSD (Bitcoin)
  • Plazo: M15
  • Broker: ECN/Raw Spread broker con bajos spreads/comisiones crypto.
  • Depósito mínimo: $100 ($500+ recomendado).
  • Riesgo: El riesgo recomendado es del 1% - 2% por operación para un crecimiento constante.

Parámetros:

  • InpRiskPercent: Riesgo por operación en % del saldo de la cuenta (por ejemplo, 1.0).
  • InpTpMultiplier: Objetivo de Take Profit relativo al tamaño del rango.
  • InpTrailingStart: Puntos de beneficio necesarios para activar el trailing stop.
  • Wochentage Filter: Activar/desactivar la negociación para días específicos.

