Merged CHoCH SignalMode Trader

SMC CHoCH Pro ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (SMC) und Price Action basiert. Es wurde entwickelt, um Trendumkehrungen zu erfassen und mithilfe einer fortschrittlichen Strukturanalyse von einem starken Momentum zu profitieren.

Im Gegensatz zu einfachen Indikatoren verfügt dieser EA über eine leistungsstarke Signalmanagement-Engine und einen ADX-Trendfilter, die Ihnen die vollständige Kontrolle darüber geben, wie die Trades ausgeführt werden - egal, ob Sie eine einzelne Trendumkehr abfangen oder eine Pyramide von Positionen in einem starken Trend aufbauen möchten.

🔥 Hauptmerkmale

1. Automatisierte CHoCH-Erkennung Der EA verwendet fortschrittliche Fractal-Algorithmen, um gültige Change of Character (CHoCH) -Muster zu erkennen. Er erkennt, wenn die Marktstruktur bricht (Bullish oder Bearish) und führt Trades sofort aus.

2. Erweiterter ADX-Trendfilter Verlieren Sie kein Geld mehr in unruhigen Märkten! Der eingebaute ADX-Filter sorgt dafür, dass der EA nur bei ausreichender Marktvolatilität und Trendstärke handelt. Wenn der Markt schwankt (ADX < Level), werden die Signale ignoriert.

3. Einzigartige Signalmanagement-Modi Passen Sie Ihre Strategie mit 3 verschiedenen Handelsmodi an:

🛡️ Modus 1: Einzelschuss (Sniper) - Nimmt nur den ersten Handel nach einer Umkehrung vor. Am sichersten, um späte Einstiege zu vermeiden.

⚖️ Modus 2: Limited Multi (Compound) - Erlaubt trendfolgende Einstiege, begrenzt aber die Anzahl der offenen Positionen (z.B. maximal 3 Trades). Perfektes Gleichgewicht von Risiko und Ertrag.

🚀 Modus 3: Alle Signale (Pyramiding) - Führt jedes gültige Signal in Trendrichtung aus. Ideal zur Gewinnmaximierung bei starken Nachrichtenereignissen oder Erholungen.

4. Liquiditätsvisualisierung (EQH/EQL) Der EA markiert automatisch Equal Highs (EQH) und Equal Lows (EQL) auf Ihrem Chart und hilft Ihnen, potenzielle Liquiditätspools und -ziele zu visualisieren.

5. Auto-Reversal-Logik Das System ist "Always-in-the-Market"-fähig. Wenn ein gültiges Gegensignal auftritt (Strukturverschiebung), schließt es automatisch die aktuellen Positionen und kehrt die Handelsrichtung um.

⚙️ Parameter

Signal-Modus : Wählen Sie zwischen Single Shot, Limited Multi, oder All Signals.

Maximale Signale : Legen Sie die maximale Anzahl der gleichzeitigen Trades fest (für den begrenzten Modus).

ADX-Einstellungen : Aktivieren/Deaktivieren Sie den Filter und legen Sie den Schwellenwert fest (Standard: 25).

Fraktale Periode : Stellen Sie die Empfindlichkeit der Strukturerkennung ein.

Visuelles: Vollständig anpassbare Farben für Pfeile, Linien und Liquiditätspunkte.

📈 Empfehlungen