Merged CHoCH SignalMode Trader

SMC CHoCH Pro es un sistema de trading totalmente automatizado basado en Smart Money Concepts (SMC) y Price Action. Está diseñado para capturar los cambios de tendencia y capitalizar el fuerte impulso utilizando un análisis avanzado de la estructura.

A diferencia de los indicadores básicos, este EA cuenta con un potente motor de gestión de señales y un filtro de tendencia ADX, lo que le da un control total sobre cómo se ejecutan las operaciones, ya sea que desee arrancar el cuero cabelludo de una sola inversión o construir una pirámide de posiciones en una tendencia fuerte.

Características principales

1. Detección automatizada de CHoCH El EA utiliza algoritmos Fractal avanzados para identificar patrones válidos de Cambio de Carácter (CHoCH). Detecta cuando se rompe la estructura del mercado (Alcista o Bajista) y ejecuta operaciones al instante.

2. 2.Filtro de Tendencia ADX Avanzado ¡Deje de perder dinero en mercados agitados! El filtro ADX incorporado asegura que el EA sólo opera cuando hay suficiente volatilidad en el mercado y fuerza en la tendencia. Si el mercado está oscilando (ADX < Nivel), las señales son ignoradas.

3. Modos únicos de gestión de señales Personalice su estrategia con 3 modos distintos de negociación:

🛡️ Modo 1: Single Shot (Sniper) - Toma sólo la primera operación después de una inversión. El más seguro para evitar entradas tardías.

⚖️ Modo 2: Multi Limitado (Compuesto) - Permite entradas siguiendo la tendencia pero limita el total de posiciones abiertas (por ejemplo, máximo 3 operaciones). Equilibrio perfecto entre riesgo y recompensa.

Modo 3: Todas las señales (Pyramiding) - Ejecuta todas las señales válidas en la dirección de la tendencia. Ideal para maximizar el beneficio durante noticias fuertes o rallies.

4. Visualización de Liquidez (EQH/EQL ) El EA marca automáticamente Altos Iguales (EQH) y Mínimos Iguales (EQL) en su gráfico, ayudándole a visualizar potenciales grupos de liquidez y objetivos.

5. 5.Lógica de Auto-Reversión El sistema es capaz de "Siempre en el Mercado". Cuando se produce una señal contraria válida (Cambio de Estructura), cierra automáticamente las posiciones actuales e invierte la dirección de la operación.

⚙️ Parámetros

Modo de Señal : Elija entre Tiro Único, Multi Limitado o Todas las Señales.

Max Señales : Establezca el número máximo de operaciones simultáneas (para el modo Limitado).

Configuración ADX : Activar/Desactivar filtro y establecer el umbral (Por defecto: 25).

Periodo Fractal : Ajuste la sensibilidad de la detección de estructuras.

Visuales: Colores totalmente personalizables para flechas, líneas y puntos de liquidez.

Recomendaciones