Keltner Channels Enhanced
- Indikatoren
- Eriberto Vanegas Lago
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
Keltner Channels Enhanced - Professioneller Indikator mit Alarmen
Vollständige Beschreibung:
Keltner Channels Enhanced ist ein professioneller technischer Indikator, der den klassischen Keltner Channels auf ein neues Niveau mit erweiterten Funktionen und vollständiger Anpassung bringt.
🎯 KEY FEATURES
Erweiterte Berechnung
- Auf dem Exponential Moving Average (EMA) basierende Mittellinie.
- Average True Range (ATR) für dynamische Kanalbreite.
- Anpassbarer Preistyp (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted).
- Horizontale Verschiebungsoption für Vorwärts-/Rückwärtsprojektion.
- Optimierte Leistung für Echtzeitanalysen.
Intelligentes Alarmsystem
- Echtzeit-Warnungen, wenn der Preis die oberen oder unteren Bänder berührt.
- Mehrere Benachrichtigungstypen: Popup, Ton, Push-Benachrichtigungen.
- Intelligentes Alarmmanagement (keine doppelten Alarme auf demselben Balken).
- Anpassbar für oberes Band, unteres Band oder beides.
Professionelle Visualisierung
- Vollständig anpassbare Farben für alle Linien.
- Mehrere Linienstile (Vollton, Strich, Punkt, Strich-Punkt, Strich-Punkt-Punkt).
- Einstellbare Linienbreiten (1-5 Pixel).
- Echtzeit-Informationstafel mit aktuellen Werten.
- Statusanzeige der Preisposition (über, innerhalb, unter dem Kanal).
Echtzeit-Informationstafel
- Aktuelle Werte für das obere, mittlere und untere Band.
- Live-Status der Preisposition.
- Anpassbare Panel-Position.
- Professionelles Design mit dunklem Thema.
- Option zum Umschalten ein/aus.
📊 WIE ES FUNKTIONIERT
Keltner Channels verwenden einen EMA als Mittellinie und ATR-Multiples, um obere und untere Bänder zu erstellen. Dies bietet:
- Trendidentifikation: Preis oberhalb der Mitte = Aufwärtstrend, unterhalb = Abwärtstrend.
- Messung der Volatilität: Breitere Bänder = höhere Volatilität.
- Überkauft/überverkauft-Signale: Kurse innerhalb der Bänder deuten auf mögliche Umkehrungen hin.
- Erkennung von Ausbrüchen: Ein Kurs, der die Bänder durchbricht, signalisiert ein starkes Momentum.
⚙️ ANPASSBARE PARAMETER
Berechnungseinstellungen:
- EMA-Periode (Standard: 20).
- ATR-Periode (Voreinstellung: 10).
- ATR-Multiplikator (Voreinstellung: 2,0).
- Preistyp (Voreinstellung: Close).
- Horizontale Verschiebung (Standardwert: 0).
Visuelle Einstellungen:
- Farbe, Stil und Breite der Mittellinie.
- Farbe, Stil und Breite der Bänder.
Einstellungen für Alarme:
- Aktivieren/Deaktivieren von Alarmen.
- Warnung bei Berührung des oberen Bereichs.
- Warnung bei Berührung des unteren Bandes.
- Ton, Popup- und Push-Benachrichtigungen.
Display-Einstellungen:
- Info-Panel anzeigen/ausblenden.
- Panel-Position (X-, Y-Koordinaten).
💡 HANDELSANWENDUNGEN
- Trendfolge: Handel in Richtung der Mittellinie.
- Mittlere Umkehrung: Handeln Sie Umkehrungen an den Bandextremen.
- Ausbruchshandel: Bei Bandausbrüchen mit Volumenbestätigung einsteigen.
- Volatilitätsanalyse: Passen Sie Strategien auf der Grundlage der Bandbreite an.
- Multi-Timeframe-Analyse: Verwenden Sie mehrere Instanzen auf verschiedenen Zeitrahmen.
✅ VORTEILE
- Kostenloser Indikator - kein Kauf erforderlich.
- Professionelle Code-Qualität.
- Optimiert für Geschwindigkeit und Genauigkeit.
- Kompatibel mit MT5 Strategy Tester.
- Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitfenstern.
- Keine DLL-Abhängigkeiten.
- Einfach zu benutzen mit sinnvollen Voreinstellungen.
- Umfassende Dokumentation enthalten.
👨💻 ÜBER DEN AUTOR
Entwickelt von **Eriberto Vanegas**, QA-Ingenieur mit mehr als 5 Jahren Erfahrung in Softwaretests und Automatisierung. Leidenschaftlich bei der Erstellung von hochwertigen Handelswerkzeugen für die MQL5-Gemeinschaft.
📝 VERSIONSGESCHICHTE
v1.00 (Aktuell):
- Erste Veröffentlichung auf dem Marktplatz.
- Intelligentes Warnsystem.
- Anpassbare visuelle Einstellungen.
- Echtzeit-Infopanel.
- Unterstützung mehrerer Preistypen.
- Optimierte Leistung.
🤝 UNTERSTÜTZUNG & FEEDBACK
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Kontaktieren Sie mich über MQL5-Nachrichten oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Ihr Feedback hilft, den Indikator für alle zu verbessern!