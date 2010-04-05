Keltner Channels Enhanced
- Indicadores
- Eriberto Vanegas Lago
- Versión: 2.2
- Actualizado: 3 diciembre 2025
Keltner Channels Enhanced - Indicador Profesional con Alertas
Keltner Channels Enhanced es un indicador técnico de nivel profesional que lleva los clásicos Canales Keltner a un nuevo nivel con funciones avanzadas y personalización completa.
🎯 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Cálculo Avanzado:
- Línea media basada en Media Móvil Exponencial (EMA).- Rango Verdadero Promedio (ATR) para ancho dinámico del canal.
- Tipo de precio personalizable (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, Mediana, Típico, Ponderado).
- Opción de desplazamiento horizontal para proyección adelante/atrás.
- Rendimiento optimizado para análisis en tiempo real.
Sistema Inteligente de Alertas:
- Alertas en tiempo real cuando el precio toca las bandas superior o inferior.
- Múltiples tipos de notificación: Popup, Sonido, Notificaciones Push.
- Gestión inteligente de alertas (sin alertas duplicadas en la misma barra).
- Personalizable para banda superior, inferior, o ambas.
Visualización Profesional:
- Colores completamente personalizables para todas las líneas.
- Múltiples estilos de línea (Sólida, Guión, Punto, Guión-Punto, Guión-Punto-Punto).
- Anchos de línea ajustables (1-5 píxeles).
- Panel informativo en tiempo real mostrando valores actuales.
- Indicador de estado de posición del precio (Arriba, Dentro, Debajo del canal).
Panel Informativo en Tiempo Real:
- Valores actuales para bandas Superior, Media e Inferior
- Estado de posición del precio en vivo
- Posición del panel personalizable
- Diseño profesional con tema oscuro
- Opción de activar/desactivar
📊 CÓMO FUNCIONA
Los Canales Keltner usan una EMA como línea media y múltiplos de ATR para crear bandas superior e inferior. Esto proporciona:
- Identificación de tendencia: Precio sobre la media = tendencia alcista, debajo = bajista.
- Medición de volatilidad: Bandas más anchas = mayor volatilidad.
- Señales de sobrecompra/sobreventa: Precio en las bandas sugiere posibles reversiones.
- Detección de rupturas: Precio atravesando bandas señala fuerte momentum.
⚙️ PARÁMETROS PERSONALIZABLES
Configuración de Cálculo:
- Período EMA (predeterminado: 20).
- Período ATR (predeterminado: 10).
- Multiplicador ATR (predeterminado: 2.0).
- Tipo de Precio (predeterminado: Cierre).
- Desplazamiento Horizontal (predeterminado: 0).
Configuración Visual:
- Color, Estilo y Ancho de Línea Media.
- Color, Estilo y Ancho de Bandas.
Configuración de Alertas:
- Habilitar/Deshabilitar alertas
- Alerta al tocar Banda Superior.
- Alerta al tocar Banda Inferior.
- Notificaciones de Sonido, Popup y Push.
Configuración de Visualización:
- Mostrar/Ocultar panel informativo.
- Posición del panel (coordenadas X, Y).
💡 APLICACIONES DE TRADING
- Seguimiento de Tendencia: Operar en dirección de la línea media
- Reversión a la Media: Operar reversiones en extremos de bandas
- Trading de Ruptura: Entrar en rupturas de bandas con confirmación de volumen
- Análisis de Volatilidad: Ajustar estrategias según el ancho de las bandas
- Análisis Multi-Temporalidad: Usar múltiples instancias en diferentes marcos temporales
✅ VENTAJAS
- Indicador gratuito.
- No requiere compra.
- Código de calidad profesional.
- Optimizado para velocidad y precisión.
- Compatible con Strategy Tester de MT5.
- Funciona en todos los símbolos y marcos temporales.
- Sin dependencias DLL.
- Fácil de usar con valores predeterminados sensatos.
- Documentación completa incluida.
👨💻 SOBRE EL AUTOR
Desarrollado por **Eriberto Vanegas**, Ingeniero QA con más de 5 años de experiencia en pruebas de software y automatización. Apasionado por crear herramientas de trading de calidad para la comunidad MQL5.
📝 HISTORIAL DE VERSIONES
v1.00 (Actual)
- Lanzamiento inicial en marketplace
- Sistema de alertas inteligente
- Configuración visual personalizable
- Panel informativo en tiempo real
- Soporte para múltiples tipos de precio
- Rendimiento optimizado
🤝 SOPORTE Y FEEDBACK
¿Preguntas o sugerencias? Contáctame a través de mensajes MQL5 o deja una reseña. ¡Tu feedback ayuda a mejorar el indicador para todos!