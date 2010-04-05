Keltner Channels Enhanced

Keltner Channels Enhanced - Indicador Profesional con Alertas

Keltner Channels Enhanced es un indicador técnico de nivel profesional que lleva los clásicos Canales Keltner a un nuevo nivel con funciones avanzadas y personalización completa.

🎯 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cálculo Avanzado:

  • Línea media basada en Media Móvil Exponencial (EMA).- Rango Verdadero Promedio (ATR) para ancho dinámico del canal.
  • Tipo de precio personalizable (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, Mediana, Típico, Ponderado).
  • Opción de desplazamiento horizontal para proyección adelante/atrás.
  • Rendimiento optimizado para análisis en tiempo real.

Sistema Inteligente de Alertas:

  • Alertas en tiempo real cuando el precio toca las bandas superior o inferior.
  • Múltiples tipos de notificación: Popup, Sonido, Notificaciones Push.
  • Gestión inteligente de alertas (sin alertas duplicadas en la misma barra).
  • Personalizable para banda superior, inferior, o ambas.
Visualización Profesional:
  • Colores completamente personalizables para todas las líneas.
  • Múltiples estilos de línea (Sólida, Guión, Punto, Guión-Punto, Guión-Punto-Punto).
  • Anchos de línea ajustables (1-5 píxeles).
  • Panel informativo en tiempo real mostrando valores actuales.
  • Indicador de estado de posición del precio (Arriba, Dentro, Debajo del canal).
Panel Informativo en Tiempo Real:
  • Valores actuales para bandas Superior, Media e Inferior
  • Estado de posición del precio en vivo
  • Posición del panel personalizable
  • Diseño profesional con tema oscuro
  • Opción de activar/desactivar

📊 CÓMO FUNCIONA

Los Canales Keltner usan una EMA como línea media y múltiplos de ATR para crear bandas superior e inferior. Esto proporciona:

  • Identificación de tendencia: Precio sobre la media = tendencia alcista, debajo = bajista.
  • Medición de volatilidad: Bandas más anchas = mayor volatilidad.
  • Señales de sobrecompra/sobreventa: Precio en las bandas sugiere posibles reversiones.
  • Detección de rupturas: Precio atravesando bandas señala fuerte momentum.

⚙️ PARÁMETROS PERSONALIZABLES

Configuración de Cálculo:

  • Período EMA (predeterminado: 20).
  • Período ATR (predeterminado: 10).
  • Multiplicador ATR (predeterminado: 2.0).
  • Tipo de Precio (predeterminado: Cierre).
  • Desplazamiento Horizontal (predeterminado: 0).

Configuración Visual:
  • Color, Estilo y Ancho de Línea Media.
  • Color, Estilo y Ancho de Bandas.
Configuración de Alertas:
  • Habilitar/Deshabilitar alertas
  • Alerta al tocar Banda Superior.
  • Alerta al tocar Banda Inferior.
  • Notificaciones de Sonido, Popup y Push.
Configuración de Visualización:
  • Mostrar/Ocultar panel informativo.
  • Posición del panel (coordenadas X, Y).

💡 APLICACIONES DE TRADING
  1. Seguimiento de Tendencia: Operar en dirección de la línea media
  2. Reversión a la Media: Operar reversiones en extremos de bandas
  3. Trading de Ruptura: Entrar en rupturas de bandas con confirmación de volumen
  4. Análisis de Volatilidad: Ajustar estrategias según el ancho de las bandas
  5. Análisis Multi-Temporalidad: Usar múltiples instancias en diferentes marcos temporales

 ✅ VENTAJAS

  • Indicador gratuito.
  • No requiere compra.
  • Código de calidad profesional.
  • Optimizado para velocidad y precisión.
  • Compatible con Strategy Tester de MT5.
  • Funciona en todos los símbolos y marcos temporales.
  • Sin dependencias DLL.
  • Fácil de usar con valores predeterminados sensatos.
  • Documentación completa incluida.


👨‍💻 SOBRE EL AUTOR

Desarrollado por **Eriberto Vanegas**, Ingeniero QA con más de 5 años de experiencia en pruebas de software y automatización. Apasionado por crear herramientas de trading de calidad para la comunidad MQL5.

📝 HISTORIAL DE VERSIONES

v1.00 (Actual)
  • Lanzamiento inicial en marketplace
  • Sistema de alertas inteligente
  • Configuración visual personalizable
  • Panel informativo en tiempo real
  • Soporte para múltiples tipos de precio
  • Rendimiento optimizado

🤝 SOPORTE Y FEEDBACK

¿Preguntas o sugerencias? Contáctame a través de mensajes MQL5 o deja una reseña. ¡Tu feedback ayuda a mejorar el indicador para todos!
Otros productos de este autor
ScalpX Pro
Eriberto Vanegas Lago
Utilidades
SCALPX PRO - PANEL DE TRADING MULTI-ORDEN                                              EA Profesional para Scalping con Trailing ATR                                                         Versión 2.2                                         
