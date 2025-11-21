ScalpX Pro

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ S CALPX PRO - MULTI-ORDER-HANDELSPANEL
║ Professioneller Scalping EA mit ATR Trailing
║ Version 2.2
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📋 ARTIKELBESCHREIBUNG
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

SCALPX PRO ist ein professionelles Trading-Panel für Scalper und aktive Trader, die schnell und effizient mehrere Positionen eröffnen, verwalten und schließen müssen.

Mit einer intuitiven visuellen Schnittstelle, fortschrittlichen Risikomanagement-Funktionen und einem intelligenten ATR-basierten Trailing Stop gibt Ihnen dieser Expert Advisor die vollständige Kontrolle über Ihre Handelsoperationen von einem einzigen Panel aus.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⭐ KEY FEATURES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🔷 MULTI-ORDER-HANDEL
- Öffnen Sie 1-100 Orders gleichzeitig mit einem einzigen Klick
- Einstellbarer Mengenwähler mit +/- Taste
- Anpassbare Losgröße für jede Operation
- Ideal für Scalping-Strategien und schnelle Einstiege

🔷 ERWEITERTE HANDELSSCHALTFLÄCHEN
- BUY ▲ - Mehrere Kaufaufträge mit einem Klick
- SELL ▼ - Mehrere Verkaufsaufträge mit einem Klick
- CLOSE ✖ - Sofortiges Schließen aller Positionen
- BE ⚖ - Alle Positionen auf Breakeven + Puffer setzen
- REV ↑↓ - Alle Positionen umkehren (schließen und öffnen in entgegengesetzter Richtung)

🔷 INTELLIGENTER BREAKEVEN & TRAILING STOP
- Automatischer Breakeven mit konfigurierbarem Puffer in Ticks
- ATR-basierter Trailing-Stop für dynamischen Schutz
- Trailing wird automatisch nach dem Breakeven aktiviert
- Einstellbare ATR-Periode und Multiplikator
- Intelligentes Positionsverfolgungssystem

🔷 AUTOMATISCHE GEWINN/VERLUST-VERWALTUNG
- Automatischer Take Profit nach Dollar-Betrag
- Automatischer Stop-Loss nach Dollar-Betrag
- Unabhängige ON/OFF-Schalter für jede Position
- Echtzeit-Überwachung aller Positionen
- Automatische Schließung bei Erreichen der Ziele

🔷 PROFESSIONELLES VISUELLES PANEL
- Verschiebbare Oberfläche - Positionierung an beliebiger Stelle im Chart
- Zusammenklappbares Panel, um Platz auf dem Bildschirm zu sparen
- Echtzeit-Anzeige der offenen Aufträge und des Gesamtgewinns
- Anpassbare Farben (Hintergrund, Rahmen, Text)
- Sauberes, professionelles Design

🔷 INTELLIGENTE BENACHRICHTIGUNGEN
- Visuelle Benachrichtigungen bei wichtigen Ereignissen
- Anpassbare Sound-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte (optional)
- Vollständige Betriebsprotokolle

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
💡 HAUPTVORTEILE
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

✅ ZEITERSPARNIS: Öffnen Sie mehrere Positionen in Sekunden statt in Minuten
✅ PRÄZISION: Konsistente Losgrößen und synchronisierte Eingaben
✅ RISIKOKONTROLLE: Automatischer TP/SL und intelligenter Trailing-Stop
✅ FLEXIBILITÄT: Leichte Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen
✅ REVERSAL STRATEGIE: Perfekt für die Umkehrung von Positionen bei Trendwechseln
✅ BENUTZERFREUNDLICH: Intuitive Benutzeroberfläche, keine Programmierkenntnisse erforderlich

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⚙️ KONFIGURATIONSPARAMETER
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🔹 HANDELSKONFIGURATION
- Magische Nummer: Eindeutige Kennung für EA-Operationen (Standardwert: 123456)

🔹 STANDARDWERTE
- Standardanzahl: Anfängliche Anzahl von Trades (Standardwert: 5)
- Standard Lot: Anfängliche Positionsgröße (Standard: 0.1)

🔹 SELBST SCHLIESSEN
- Auto TP Aktiviert: Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Gewinnmitnahme (Standard: AUS)
- Auto TP-Betrag: Gewinnbetrag in Dollar (Standardwert: $10.00)
- Auto SL Aktiviert: Automatischen Stop Loss aktivieren/deaktivieren (Standard: OFF)
- Auto SL-Betrag: Verlustbetrag in Dollar (Standardwert: $20.00)

🔹 BREAKEVEN & TRAILING
- Breakeven-Puffer Ticks: Sicherheitspuffer in Ticks (Standardwert: 3)
- Trailing Aktiviert: ATR-Trailing aktivieren/deaktivieren (Standardwert: OFF)
- ATR Zeitraum: Zeitraum für die ATR-Berechnung (Standardwert: 14)
- ATR-Multiplikator: Multiplikator für den Trailing-Abstand (Standard: 1,5)

🔹 BENACHRICHTIGUNGEN
- Show Alert: Visuelle Benachrichtigungen anzeigen (Standard: ON)
- Ton abspielen: Benachrichtigungstöne abspielen (Standard: EIN)
- Sounddatei: Benutzerdefinierte Sounddatei (Standard: "alert2.wav")
- Push senden: Push-Benachrichtigungen senden (Standard: AUS)

🔹 BEDIENFELDPROFIL
- Panel-Hintergrundfarbe: anpassbar (Standard: dunkelblau)
- Farbe des Panel-Rahmens: anpassbar (Standard: blau)
- Kopfzeilenfarbe: Textfarbe für die Kopfzeile (Standard: weißer Rauch)
- Textfarbe: Allgemeine Textfarbe (Standard: weißer Rauch)
- Randbreite: Dicke des Rahmens (Standard: 2)

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎯 IDEAL FÜR
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

- Scalper, die schnelle Multi-Positions-Einträge benötigen
- Daytrader, die mehrere gleichzeitige Operationen verwalten
- Trader, die Umkehrstrategien anwenden
- Aktive Trader, die Wert auf Zeiteffizienz legen
- Anwender, die fortschrittliche, aber einfach zu bedienende Tools suchen

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📖 BENUTZUNGSHINWEISE
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

1. INSTALLATION
- Laden Sie den EA herunter und installieren Sie ihn in MetaTrader 5
- An den gewünschten Chart anhängen
- Aktivieren Sie AutoTrading

2. GRUNDEINSTELLUNG
- Standardmenge und Lotgröße einstellen
- Konfigurieren Sie Auto TP/SL, falls gewünscht
- Panel-Farben anpassen (optional)

3. HANDELN
- Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Anzahl der Trades auszuwählen
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Losgröße
- Klicken Sie auf BUY oder SELL, um Positionen zu eröffnen
- Verwenden Sie die Schaltfläche BE, um Gewinne zu sichern
- Verwenden Sie CLOSE, um alle Positionen zu schließen
- Verwenden Sie REV für schnelle Umkehrungen

4. PANEL-VERWALTUNG
- Panel an der Kopfzeile ziehen, um es neu zu positionieren
- Zum Verkleinern/Erweitern auf die Schaltfläche >> klicken
- Echtzeit-Informationen überwachen

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🔧 TECHNISCHE DATEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

- Plattform: MetaTrader 5
- Version: 2.1
- Programmiersprache: MQL5
- Handelsbibliothek: CTrade
- Auftragserfüllungstyp: FOK (Fill oder Kill)
- Abweichungspunkte: 10
- Minimum Lot: Respektiert Broker-Limits
- Maximale Positionen: Bis zu 100 gleichzeitige
- Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitfenstern

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
❓ HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

F: Kann ich für jede Position unterschiedliche Losgrößen verwenden?
A: Alle Positionen, die in einem einzigen Vorgang eröffnet werden, verwenden die gleiche Losgröße. Sie können die
Sie können die Losgröße zwischen verschiedenen Operationen ändern.

F: Wie funktioniert der Trailing-Stop?
A: Verwenden Sie zunächst die Schaltfläche BE, um den Breakeven einzustellen. Danach, wenn Trailing aktiviert ist,
passt der EA den Stop-Loss automatisch auf der Grundlage der ATR an, die der Preisbewegung folgt.

F: Was passiert, wenn ich REVERSE drücke?
A: Der EA schließt alle offenen Positionen und öffnet sofort die gleiche Anzahl von
Positionen in der entgegengesetzten Richtung mit der aktuellen Lotgröße.

F: Kann ich die Position des Panels anpassen?
A: Ja, ziehen Sie das Panel einfach an der Kopfzeile, um es an einer beliebigen Stelle auf Ihrem Chart zu positionieren.

F: Funktioniert das Programm bei allen Brokern?
A: Ja, er ist mit jedem MetaTrader 5-Broker kompatibel. Der EA respektiert jeden
Die EA respektiert die Losgröße und den Mindestabstand jedes Brokers.

F: Kann ich Auto TP und Auto SL gleichzeitig verwenden?
A: Ja, beide können unabhängig voneinander aktiviert werden. Der EA wird alle Positionen schließen, wenn
ein Ziel erreicht ist.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📞 UNTERSTÜTZUNG & UPDATES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

- Regelmäßige Updates mit Verbesserungen und neuen Funktionen
- Umfassende Dokumentation enthalten
- Video-Tutorials verfügbar

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⚠️ RISIKOWARNUNG
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige
Performance. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich
Sie sich leisten können, zu verlieren. Dieser EA ist ein Werkzeug zur Erleichterung von Operationen, garantiert aber keine
Gewinne.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📄 LIZENZ & COPYRIGHT
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Urheberrecht © 2025 Eriberto Vanegas L.
Alle Rechte vorbehalten.

Diese Software ist für den persönlichen Gebrauch lizenziert. Weitervertrieb, Reverse Engineering
oder Weiterverkauf ohne Genehmigung ist verboten.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Vielen Dank, dass Sie sich für SCALPX PRO entschieden haben!
Guten Handel!

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

