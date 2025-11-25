Golden Moon AI

Golden Moon AI: Ein automatisierter Handelsberater der nächsten Generation für die MetaTrader 4 Plattform, der sowohl für professionelle als auch für unerfahrene Händler entwickelt wurde, die ihren Forex-Handel automatisieren möchten.


Warum Golden Moon AI wählen?

  • Mathematik statt Intuition. Anstelle von Standardindikatoren und Faustregeln verwendet Golden Moon AI komplexe mathematische Werkzeuge, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte präzise zu berechnen.

  • Hohe Signalgenauigkeit. Durch detaillierte Kursdiagrammanalyse und die Identifizierung signifikanter Muster (Price Action) erkennt der Expert Advisor selbst in volatilen Marktphasen die vielversprechendsten Handelsmöglichkeiten.

  • Automatisiertes Risikomanagement. Die goldene Regel des Kapitalmanagements ist direkt in den Algorithmus des Beraters integriert, wodurch potenzielle Verluste minimiert und Gewinne maximiert werden.

  • Ständige Anpassung an den Markt. Selbstlernende Mechanismen aktualisieren fortlaufend die Handelsstrategien und passen sie so der sich verändernden Marktdynamik an.

  • Einfache Einrichtung und Bedienung. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und der voreingestellten Funktionen können Sie auch ohne umfassende technische Kenntnisse schnell loslegen.

    Golden Moon AI ist somit ein leistungsstarkes Werkzeug für alle, die mit bewährten mathematischen Methoden und moderner Technologie im Forex-Markt dauerhaft Geld verdienen möchten.

Golden Moon AI ist ein fortschrittlicher Trading-Advisor für die MetaTrader 4-Plattform, der den Handel mithilfe komplexer mathematischer Algorithmen automatisiert, welche Kursmuster analysieren. Im Gegensatz zu traditionellen Expertensystemen, die auf empirischen Regeln basieren, nutzt Golden Moon AI strenge mathematische Formeln, um Handelschancen zu identifizieren.

Der mathematische Kern von Mustern und Kursbewegungen

Der Berater basiert auf einer detaillierten Analyse von Kurscharts mithilfe mathematischer Modelle zur Mustererkennung und -vorhersage. Diese Modelle berücksichtigen Volatilität, Handelsvolumen und weitere wichtige Parameter, sodass sich der Berater an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann. Die in Golden Moon AI integrierten Algorithmen zur Kursentwicklung identifizieren Trendumkehrungen und -fortsetzungen anhand mathematisch validierter Kombinationen von Candlestick-Mustern und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.

Strikte Einhaltung mathematischer Formeln

Golden Moon AI unterscheidet sich von anderen Anlageberatern durch die strikte Anwendung mathematischer Formeln. Entscheidungen zu Einstiegspunkten, Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen basieren auf Berechnungen, die emotionale Faktoren und subjektive Interpretationen ausschließen. Dies gewährleistet die Stabilität und Vorhersagbarkeit des Anlageberaters langfristig.

Optimierung und Anpassung an den Markt

Die KI-Algorithmen von Golden Moon analysieren kontinuierlich die aktuellen Marktbedingungen und passen die Handelsparameter an, um eine optimale Performance zu erzielen. Selbstlernende Mechanismen ermöglichen es dem Berater, seine mathematischen Modelle an die sich verändernde Marktdynamik anzupassen und so stabile Renditen in verschiedenen Wirtschaftsszenarien zu gewährleisten.

Empfohlene Kontobedingungen:

  • Empfohlenes Kapital: 500 US-Dollar
  • Geeignet für Standard- und ECN -Konten
  • Empfohlenes Symbol: XAUUSD (Gold) mit niedrigem Spread und guter Liquidität.

Kompatibilität mit Prop

  • Einstiegslogik mit geringem Drawdown

  • Sequentieller Ansatz mit festem Risiko

  • Keine Grid-, Martingale- oder aggressiven Strategien

  • Keine übermäßige Skalierung der Grundstücke

  • Stabiles Ausführungsverhalten auf XAUUSD

Kompatibel mit FTMO, MFF, Funding Pips, TFT und anderen großen Prop-Player-Unternehmen.

Bevor Sie einen Berater in Anspruch nehmen, stellen Sie sicher, dass Folgendes passiert:

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Gewinne (auch EA kann Verluste erleiden).
Die gezeigten Backtests (z. B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, daher lassen sich die Ergebnisse nicht auf den realen Handel übertragen.
Bei dieser Strategie wird immer ein Stop-Loss verwendet, die Ausführung des Stop-Loss hängt jedoch weiterhin von Ihrem Broker ab.


