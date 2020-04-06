Golden Moon AI

Golden Moon AI: Автоматический торговый советник нового поколения для платформы MetaTrader 4, разработанный для профессионалов и начинающих трейдеров, желающих автоматизировать свою торговлю на рынке Forex.

полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller


Почему выбирают Golden Moon AI:

  •  Математика вместо интуиции. Вместо стандартных индикаторов и эмпирических правил, Golden Moon AI применяет сложный математический аппарат для точного расчета оптимальных точек входа и выхода из сделок.

  •  Высокая точность сигналов. Благодаря глубокому анализу графиков цены и определению значимых паттернов (Price Action), советник находит наиболее перспективные торговые возможности даже в условиях нестабильного рынка.

  •  Автоматизированное управление риском. Золотое правило управления капиталом интегрировано прямо в алгоритм советника, что минимизирует возможные убытки и максимизирует прибыль.

  • Постоянная адаптация к рынку. Самообучающиеся механизмы постоянно обновляют стратегии торговли, адаптируясь к изменениям рыночной динамики.

  • Простота настройки и эксплуатации. Удобный интерфейс и предустановленные профили настроек позволяют быстро начать работу без глубоких технических познаний.

    Таким образом, Golden Moon AI является мощным инструментом для тех, кто хочет стабильно зарабатывать на рынке Forex, используя проверенную математику и современные технологии

Golden Moon AI представляет собой передового торгового советника для платформы MetaTrader 4, разработанного для автоматизации торговли на основе сложных математических алгоритмов, анализирующих паттерны ценового движения (Price Action). В отличие от традиционных экспертных систем, полагающихся на эмпирические правила, Golden Moon AI использует строгие математические формулы для идентификации торговых возможностей.

Математическое ядро паттернов и Price Action

В основе советника лежит глубокий анализ ценовых графиков с применением математических моделей для распознавания и прогнозирования паттернов. Эти модели учитывают волатильность, объемы торгов и другие ключевые параметры, позволяя советнику адаптироваться к различным рыночным условиям. Алгоритмы Price Action, встроенные в Golden Moon AI, идентифицируют разворотные точки и продолжения трендов, основываясь на математически выверенных комбинациях свечей и уровней поддержки/сопротивления.

Строгое следование математическим формулам

Golden Moon AI отличается от других советников своей приверженностью строгим математическим формулам. Решения о входе в сделку, установке стоп-лосса и тейк-профита принимаются на основе расчетов, исключающих эмоциональные факторы и субъективные интерпретации. Это обеспечивает стабильность и предсказуемость работы советника в долгосрочной перспективе.

Оптимизация и адаптация к рынку

Алгоритмы Golden Moon AI непрерывно анализируют текущие рыночные условия и адаптируют параметры торговли для достижения оптимальной эффективности. Механизмы самообучения позволяют советнику корректировать математические модели в соответствии с меняющейся динамикой рынка, обеспечивая стабильную доходность в различных экономических сценариях.

Рекомендуемые условия счета:

  • Рекомендуемый капитал: 500 долларов США
  • Подходит как для стандартных , так и для ECN -счетов
  • Рекомендуемый символ: XAUUSD (золото) с низким спредом и хорошей ликвидностью.

Совместимость с фирмой Prop

  • Логика входа при низкой просадке

  • Последовательный подход с фиксированным риском

  • Никаких сеток, мартингейла или агрессивных стратегий

  • Отсутствие чрезмерного масштабирования лотов

  • Стабильное поведение исполнения на XAUUSD

Совместимо с FTMO, MFF, Funding Pips, TFT и другими крупными проп-компаниями.

Перед тем как использовать любой советник, убедитесь, что:

    Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).
    Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
    Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера. 


