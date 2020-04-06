Golden Moon AI

Golden Moon AI: Un asesor de trading automatizado de última generación para la plataforma MetaTrader 4, diseñado para operadores profesionales y principiantes que buscan automatizar sus operaciones en Forex.

La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.


Por qué elegir Golden Moon AI:

  • Matemáticas en lugar de intuición. En lugar de indicadores estándar y reglas empíricas, Golden Moon AI utiliza complejas herramientas matemáticas para calcular con precisión los puntos óptimos de entrada y salida.

  • Alta precisión de las señales. Mediante un análisis en profundidad de los gráficos de precios y la identificación de patrones significativos (Price Action), el Asesor Experto identifica las oportunidades de trading más prometedoras incluso en condiciones de mercado volátiles.

  • Gestión automatizada del riesgo. La regla de oro de la gestión del capital se integra directamente en el algoritmo del asesor, minimizando las pérdidas potenciales y maximizando los beneficios.

  • Adaptación constante al mercado. Los mecanismos de autoaprendizaje actualizan constantemente las estrategias de negociación, adaptándose a la dinámica cambiante del mercado.

  • Fácil de configurar y utilizar. La interfaz fácil de usar y los ajustes preestablecidos le permiten empezar a operar rápidamente, incluso sin grandes conocimientos técnicos.

    Por lo tanto, Golden Moon AI es una poderosa herramienta para aquellos que quieren ganar dinero de forma consistente en el mercado Forex utilizando matemáticas probadas y tecnología moderna.

Golden Moon AI es un avanzado asesor de operaciones para la plataforma MetaTrader 4, diseñado para automatizar las operaciones utilizando complejos algoritmos matemáticos que analizan los patrones de acción de los precios. A diferencia de los sistemas expertos tradicionales que se basan en reglas empíricas, Golden Moon AI utiliza fórmulas matemáticas rigurosas para identificar oportunidades de trading.

El núcleo matemático de los patrones y la acción del precio

El asesor se basa en un análisis en profundidad de los gráficos de precios utilizando modelos matemáticos para reconocer y predecir patrones. Estos modelos tienen en cuenta la volatilidad, el volumen de negociación y otros parámetros clave, lo que permite al asesor adaptarse a las distintas condiciones del mercado. Los algoritmos de acción del precio integrados en Golden Moon AI identifican retrocesos y continuaciones de tendencia basándose en combinaciones de velas y niveles de soporte/resistencia verificadas matemáticamente.

Estricto cumplimiento de las fórmulas matemáticas

Golden Moon AI se diferencia de otros asesores por su estricto cumplimiento de las fórmulas matemáticas. Las decisiones sobre la entrada de operaciones, stop-loss y take-profit se basan en cálculos que eliminan los factores emocionales y las interpretaciones subjetivas. Esto garantiza la estabilidad y previsibilidad del asesor a largo plazo.

Optimización y adaptación al mercado

Los algoritmos de IA de Golden Moon analizan continuamente las condiciones actuales del mercado y adaptan los parámetros de negociación para lograr un rendimiento óptimo. Los mecanismos de autoaprendizaje permiten al asesor ajustar sus modelos matemáticos en respuesta a la cambiante dinámica del mercado, garantizando rendimientos estables en diversos escenarios económicos.

Condiciones de cuenta recomendadas:

  • Capital recomendado: 500 USD
  • Adecuado para cuentas estándar y ECN
  • Símbolo recomendado: XAUUSD (Oro) con spread bajo y buena liquidez.

Compatibilidad con Prop

  • Lógica de entrada de bajo Drawdown

  • Enfoque secuencial de riesgo fijo

  • Sin rejillas, martingalas ni estrategias agresivas

  • Sin escalado excesivo de lotes

  • Comportamiento de ejecución estable en XAUUSD

Compatible con FTMO, MFF, Funding Pips, TFT y otras grandes empresas de accesorios.

Antes de utilizar cualquier asesor, asegúrese de que:

El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).
Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no pueden ser transferidos al trading real.
Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL sigue dependiendo de su broker.


