Golden Moon AI

Golden Moon AI：一款适用于 MetaTrader 4 平台的下一代自动交易顾问，专为希望实现外汇交易自动化的专业交易员和新手交易员而设计。

完整列表可在以下网址查看：https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

为什么选择金月AI：

  • 金月AI摒弃直觉，运用数学而非经验法则。它不使用标准指标和经验法则，而是运用复杂的数学工具来精确计算最佳买卖点。

  • 信号准确率高。通过深入的价格图表分析和对重要模式（价格行为）的识别，即使在波动剧烈的市场环境下，该智能交易系统也能找到最具潜力的交易机会。

  • 自动化风险管理。资本管理的黄金法则直接融入顾问的算法中，最大限度地减少潜在损失，最大限度地提高利润。

  • 不断适应市场变化。自学习机制持续更新交易策略，以适应不断变化的市场动态。

  • 设置和操作都很简单。用户友好的界面和预设配置方案，即使您没有丰富的技术知识，也能快速上手。

    因此，对于那些希望利用成熟的数学和现代技术在外汇市场持续赚钱的人来说，Golden Moon AI 是一个强大的工具。

Golden Moon AI是一款适用于MetaTrader 4平台的先进交易顾问，它利用复杂的数学算法分析价格走势模式，从而实现交易自动化。与依赖经验规则的传统专家系统不同，Golden Moon AI采用严谨的数学公式来识别交易机会。

模式和价格行为的数学核心

该交易顾问基于对价格图表的深入分析，运用数学模型识别和预测各种模式。这些模型考虑了波动性、交易量和其他关键参数，使该顾问能够适应各种市场状况。Golden Moon AI 内置的价格行为算法，基于经过数学验证的K线组合和支撑/阻力位，识别反转和趋势延续。

严格遵守数学公式

Golden Moon AI 与其他投资顾问的不同之处在于它严格遵循数学公式。交易入场、止损和止盈的设置均基于精确计算，消除了情绪因素和主观判断。这确保了该投资顾问长期的稳定性和可预测性。

优化和适应市场

金月AI算法持续分析当前市场状况，并调整交易参数以实现最佳表现。其自学习机制使投资顾问能够根据不断变化的市场动态调整数学模型，从而确保在各种经济环境下都能获得稳定的收益。

推荐账户条款：

  • 建议投资金额：500美元
  • 适用于标准账户和ECN账户。
  • 推荐交易品种： XAUUSD （黄金），点差低，流动性好。

与Prop的兼容性

  • 低回撤入场逻辑

  • 固定风险序贯法

  • 不使用网格、鞅或激进策略

  • 地块规模不宜过大

  • XAUUSD 交易对执行行为稳定

兼容 FTMO、MFF、Funding Pips、TFT 和其他主要自有资金公司。

在聘请任何顾问之前，请确保：

过去的业绩并不保证未来的盈利能力（EA 也可能遭受亏损）。
显示的测试结果（例如屏幕截图中的测试结果）经过高度优化，以找到最佳参数，因此测试结果不能应用于实际交易。
该策略始终会使用止损，但止损的执行仍取决于您的经纪商。


