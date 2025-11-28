Smash fx system

Smash FX System - Inside-Bar Breakouts, Umkehrungen und Fortsetzungen (Indikator)

Tagline: Smash the noise, catch the clear moves - hochklare Inside-Bar-Breakout-, Reversal- und Continuation-Pfeile, die für saubere Eingaben und professionelles Journaling entwickelt wurden.

Kurz-Promo

Smash FX System zeigt hochwahrscheinliche Inside-Bar-Ausbrüche, intelligente Umkehrungen und Fortsetzungs-Setups mit Pfeilen auf dem Chart und exakten Levels an - entwickelt für Trader, die klare, wiederholbare Setups und perfekte Order-Management-Handoffs für EAs oder den manuellen Handel wünschen.

Was es tut (kurz gefasst)

Smash FX System scannt das Kursgeschehen und identifiziert Inside-Bar-Strukturen und ihr anschließendes Verhalten. Wenn eine gültige Ausbruchs-, Umkehr- oder Fortsetzungsbedingung erkannt wird, zeichnet der Indikator einen klaren Pfeil auf das Diagramm und schreibt ein genaues Niveau. Verwenden Sie ihn, um:

  • Das Ausbruchsmomentum nach einem Inside Bar (Bullish / Bearish Breakout) aufzufangen,

  • echte Strukturumkehr zu handeln (Reversal),

  • auf Trendfortsetzungen nach einer Bestätigung zu setzen (Continuation).

Jeder Pfeil ist mit einem exakten Chart-Level versehen, so dass EAs oder manuelle Händler den Stop-Loss genau auf den Strukturextremen oder dem Extremwert des vorherigen Balkens platzieren können.

Warum Händler das Smash FX System wählen

  • Kristallklare Signale - 6 verschiedene Pfeiltypen, damit Sie das Setup sofort erkennen: Bullish Breakout, Bearish Breakout, Bullish Reversal, Bearish Reversal, Bullish Continuation, Bearish Continuation.

  • Entwickelt für Disziplin - wird nur bei Bestätigungen geschlossener Balken ausgelöst (konfigurierbar), damit Sie verfrühte Einstiege vermeiden.

  • EA-freundlich - gibt zuverlässige Indikatorpuffer und präzise Preisniveaus für den automatisierten Handel aus (funktioniert nahtlos mit MT5 EAs).

  • Geräuscharmer Ansatz - die strikte Inside-Bar-Logik reduziert Fehlalarme und konzentriert sich auf handelbare Strukturen.

  • Perfekt für das Journaling - Pfeile und Levels ermöglichen eine schnelle und genaue Analyse nach dem Handel.

Wichtigste Merkmale

  • Erkennt Inside-Bar-Formationen und verfolgt Mutter-Bar-Bereiche.

  • Zeichnet 6 Pfeiltypen (Ausbruch/Umkehr/Fortsetzung) mit separaten Puffern für jeden.

  • Konfigurierbarer Lookback (wie viele Inside-Bars beobachtet werden sollen).

  • Pfeil-Offset-Eingabe, um die Pfeile sauber von den Kerzen weg zu positionieren.

  • Option, nur geschlossene Bars (empfohlen) oder Live-Bar-Erkennung zu verwenden.

  • Gibt präzise Pfeilpreisniveaus für SL-Platzierung und automatisierte Workflows aus.

  • Leichtgewichtig und CPU-freundlich - kann sicher auf vielen Charts/Zeitrahmen ausgeführt werden.

Empfohlene Einstellungen & beste Verwendung

  • Standard-Eingaben: InsideBarLookback = 100, ArrowOffset = 10 Punkte, UseClosedBars = true.

  • Timeframes: Am besten auf M15 → H4 für die meisten FX-Paare und Indizes. H1/H4 liefern sauberere strukturelle Signale mit weniger Fehlalarmen. M5/M15 kann für höhere Frequenzen verwendet werden, aber es ist mit mehr Rauschen zu rechnen.

  • Symbole: FX-Majors, Indizes und liquide CFDs. Bei exotischen Paaren oder Symbolen mit geringer Liquidität sollten Sie einen längeren Lookback und größere SL-Puffer testen.

  • Risikohinweis: Verwenden Sie den Indikator als Signalfilter, nicht als Money-Management-System. Kombinieren Sie ihn mit geeigneten SL/TP und Positionsgrößen. Wir empfehlen Demo-Tests und Journaling vor dem Live-Einsatz.

Wie man die Pfeile liest (Kurzanleitung)

  • Bullish Breakout - Kurs schloss über dem Hoch des Hauptbalkens → bei Bestätigung Long erwägen.

  • Bearish Breakout - der Kurs schloss unterhalb des Tiefs des Hauptbalkens → bei Bestätigung als Short betrachten.

  • Bullish Reversal - der Kurs schloss über einem früheren bärischen Pfeilniveau → strukturelle Umkehr nach oben.

  • Bearish Reversal - der Kurs schloss unterhalb eines vorherigen bullischen Pfeilniveaus → struktureller Umschwung nach unten.

  • Bullish Continuation / Bearish Continuation - der Kurs nimmt nach einer Umkehr/Bestätigung die Richtung wieder auf; nützlich für Trendfolger.

Die Pfeile werden auf dem geschlossenen Balken gezeichnet (standardmäßig), so dass Sie ohne Bedenken Orders auf dem nächsten Balken platzieren können, ohne sich Gedanken über eine Neuzeichnung zu machen.

Beispiel eines Handelsablaufs (manuell)

  1. Warten Sie auf den Pfeil auf dem geschlossenen Balken.

  2. Bestätigen Sie mit Kerze/Volumen oder Trendfilter, falls gewünscht.

  3. Setzen Sie SL auf das Tief/Hoch des Balkens vor dem Pfeil (oder verwenden Sie das Pfeilniveau).

  4. TP = SL × gewählter Multiplikator (3× oder 4× sind gängige Wahlmöglichkeiten).

  5. Fügen Sie einen Kommentar zu Ihrem Journal hinzu: "Bullish Breakout | H1" - der Indikator integriert sich perfekt in den EA-Workflow.

Eingaben (vollständig)

  • InpInsideBarLookback - wie viele Takte werden für Inside-Bar-Setups gescannt (Standardwert 100).

  • InpArrowOffset - visueller Pfeilversatz in Punkten (Standardwert 10).

  • InpUseClosedBars - true = nur nach Bar-Close zeichnen (empfohlen), false = Live-Bar-Pfeile zulassen.
    (Die vollständige Eingabeliste ist in den Eigenschaften des Indikators verfügbar).

Integration und Automatisierung

Smash FX System schreibt in spezielle Indikatorpuffer (6 Puffer = einer pro Signal). Das macht es Plug-and-Play mit EAs, die Puffer lesen (wir bieten Beispiel-EA-Code für Käufer). Perfekt für vollautomatische Strategien oder hybride manuelle/EA-Workflows.

Hinweise zu Leistung und Verhalten

  • Das System bevorzugt Qualität vor Quantität. Diese Strenge bedeutet weniger Signale, aber mehr Klarheit - ideal für Trader, die Overtrading hassen.

  • Da das System eine Preis-Aktions-Struktur verwendet, hängt die Leistung vom Zeitrahmen, der Volatilität des Symbols und Ihren Regeln für das Money-Management ab. Testen Sie immer mindestens mehrere Wochen lang Ihre Zielinstrumente.

Changelog (hohe Ebene)

  • v1.00 - Erste Version: Inside-Bar-Erkennung, 6 Pfeiltypen, Closed-Bar-Modus, konfigurierbarer Lookback & Pfeil-Offset, EA-freundliche Puffer.

Unterstützung & Lizenz

  • Autor: Ntando Mtshali (NTANDOO_SMASHFX)

  • Unterstützung: 1:1-Support für Käufer über MQL5-Nachrichten (oder Kontakt in den Indikator-Eigenschaften).

  • Lizenz: Einzelplatzlizenz über MQL5 Market. Kommerzielle Weiterverbreitung verboten. Kontakt (ntandom993@gmail.com) für Multi-Lizenz / White-Label-Anfragen.

Wichtiger Haftungsausschluss (lesen Sie dies)

Smash FX System ist ein technischer Indikator - er liefert Signale, die auf vergangenem und aktuellem Kursverhalten basieren. Er garantiert keine Gewinne und birgt ein Verlustrisiko. Testen Sie immer auf einem Demokonto, verwenden Sie ein umsichtiges Risikomanagement und handeln Sie nur mit Beträgen, die Sie sich leisten können, zu verlieren. Der Autor ist nicht für die Handelsergebnisse verantwortlich.

Abschließende Bemerkung (Schluss)

Wenn Sie es leid sind, Pfeile neu zu malen, Signale unscharf zu formulieren und zu raten, wo Sie Stops platzieren sollen, bietet Ihnen Smash FX System saubere Regeln, exakte Niveaus und eine EA-fertige Ausgabe - alles, was Sie brauchen, um mit Sicherheit mit Inside-Bar-Breakouts, Umkehrungen und Fortsetzungen zu handeln. Fügen Sie es Ihrem Toolkit hinzu und handeln Sie mit Struktur, nicht mit Vermutungen.

Installieren Sie es, testen Sie es in Ihrem bevorzugten Zeitrahmen und beobachten Sie, wie viel einfacher die Entscheidungsfindung wird. Smash FX - handeln Sie klarer.


