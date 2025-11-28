Smash fx system

Smash FX System - Rupturas, Reversiones y Continuaciones dentro de la Barra (Indicador)

Eslogan: Smash the noise, catch the clear moves - flechas de ruptura, inversión y continuación de alta claridad dentro de la barra diseñadas para entradas limpias y anotaciones profesionales.

Promoción corta

Smash FX System señala las rupturas de alta probabilidad dentro de la barra, los retrocesos inteligentes y las configuraciones de continuación con flechas en el gráfico y niveles exactos, creados para operadores que desean configuraciones claras y repetibles y transferencias de gestión de órdenes perfectas para EA o trading manual.

Qué hace (conciso)

Smash FX System escanea la acción del precio e identifica estructuras dentro de la barra y su comportamiento posterior. Cuando se detecta una condición válida de ruptura, inversión o continuación, el indicador traza una flecha clara en el gráfico y escribe un nivel exacto. Utilícelo para:

  • Capturar el impulso de ruptura después de una barra interior (ruptura alcista / bajista),

  • Operar en auténticos cambios de estructura (Reversal),

  • Montar movimientos de continuación de tendencia después de una confirmación (Continuación).

Cada flecha viene con un nivel exacto en el gráfico para que los EAs o los operadores manuales puedan colocar Stop Loss exactamente en los extremos de la estructura o en el extremo de la barra anterior.

Por qué los operadores eligen Smash FX System

  • Señales claras como el cristal - 6 tipos de flecha distintos para que conozca al instante la configuración: Breakout alcista, Breakout bajista, Reversión alcista, Reversión bajista, Continuación alcista, Continuación bajista.

  • Diseñado para la disciplina - construido para disparar sólo en las confirmaciones de barras cerradas (configurable) para evitar entradas prematuras.

  • Fácil de usar para los EA: genera búferes de indicadores fiables y niveles de precios precisos para la negociación automatizada (funciona perfectamente con los EA de MT5).

  • Enfoque de bajo ruido: la lógica estricta dentro de la barra reduce las falsas alarmas y se centra en la estructura negociable.

  • Perfecto para el diario: las flechas y los niveles hacen que el análisis posterior a la operación sea rápido y preciso.

Características principales

  • Detecta formaciones dentro de la barra y sigue los rangos de la barra madre.

  • Dibuja 6 tipos de flechas (ruptura / inversión / continuación) con buffers separados para cada una.

  • Lookback configurable (cuántas barras internas vigilar).

  • Entrada dedesplazamiento de flecha para posicionar las flechas alejadas de las velas.

  • Opción de usar sólo barras cerradas (recomendado) o detección de barras vivas.

  • Salida precisa de los niveles de precios de las flechas para la colocación de SL y flujos de trabajo automatizados.

  • Liviano y amigable con el CPU - seguro para correr en muchos gráficos/marcos de tiempo.

Configuración recomendada y mejor uso

  • Entradas por defecto: InsideBarLookback = 100, ArrowOffset = 10 puntos, UseClosedBars = true.

  • Plazos: Mejor en M15 → H4 para la mayoría de los pares FX e índices. H1/H4 dan señales estructurales más limpias con menos falsos positivos. M5/M15 se puede utilizar para frecuencias más altas, pero se espera más ruido.

  • Símbolos: Divisas principales, índices y CFD líquidos. Para pares exóticos o símbolos de baja liquidez, pruebe con un lookback más largo y buffers de SL más grandes.

  • Consejos de riesgo: Utilice el indicador como un filtro de señales, no como un sistema de gestión monetaria. Combínelo con un SL/TP y un dimensionamiento de posiciones adecuados. Recomendamos realizar pruebas de demostración y llevar un diario antes de utilizarlo en vivo.

Cómo leer las flechas (guía rápida)

  • Breakout alcista - el precio cerró por encima del máximo de la barra madre → considerar largo en la confirmación.

  • Breakout bajista - el precio cerró por debajo del mínimo de la barra madre → considerar corto en la confirmación.

  • Reversiónalcista - el precio cerró por encima de un nivel de flecha bajista anterior → giro estructural al alza.

  • Reversiónbajista - el precio cerró por debajo de un nivel de flecha alcista anterior → giro estructural a la baja.

  • Continuación alcista / Continuación bajista - el precio reanuda la dirección después de una inversión/confirmación, útil para los seguidores de tendencias.

Las flechas se trazan en la barra cerrada (por defecto), por lo que puede colocar órdenes con seguridad en la siguiente barra sin preocupaciones de repintado.

Ejemplo de operación (manual)

  1. Esperar a la flecha en la barra cerrada.

  2. Confirme con vela/volumen o filtro de tendencia si lo desea.

  3. Coloque SL en el mínimo/alto de la barra antes de la flecha (o utilice el nivel de flecha).

  4. TP = SL × multiplicador elegido (3× o 4× son opciones comunes).

  5. Añada un comentario a su diario: "Bullish Breakout | H1" - el indicador se integra perfectamente con el flujo de trabajo de EA.

Entradas (completo)

  • InpInsideBarLookback - cuántas barras escanear para configuraciones dentro de la barra (por defecto 100).

  • InpArrowOffset - desplazamiento visual de la flecha en puntos (por defecto 10).

  • InpUseClosedBars - true = dibujar sólo después del cierre de la barra (recomendado), false = permitir flechas en barras vivas.
    (La lista completa de entradas está disponible en el panel de propiedades del indicador).

Integración y automatización

Smash FX System escribe en buffers dedicados al indicador (6 buffers = uno por señal). Eso lo hace plug-and-play con EAs que leen buffers (proporcionamos código EA de ejemplo para los compradores). Perfecto para estrategias totalmente automatizadas o flujos de trabajo híbridos manual/EA.

Notas sobre rendimiento y comportamiento

  • El sistema favorece la calidad sobre la cantidad. Ese rigor se traduce en menos señales pero de mayor claridad - ideal para los traders que odian el overtrading.

  • Debido a que utiliza la estructura precio-acción, el rendimiento depende del marco temporal, la volatilidad del símbolo y sus reglas de gestión del dinero. Realice siempre una demostración de al menos varias semanas con los instrumentos que desee.

Registro de cambios (nivel alto)

  • v1.00 - Versión inicial: detección de barras internas, 6 tipos de flecha, modo de barra cerrada, retroceso y desplazamiento de flecha configurables, búferes compatibles con EA.

Soporte y licencia

  • Autor: Ntando Mtshali (NTANDOO_SMASHFX)

  • Soporte: Soporte 1:1 para compradores vía Mensajes MQL5 (o contacto en las propiedades del indicador).

  • Licencia: Licencia de usuario único a través de MQL5 Market. Prohibida la redistribución comercial. Póngase en contacto con (ntandom993@gmail.com) para consultas sobre licencias múltiples / marca blanca.

Aviso importante (lea esto)

Smash FX System es un indicador técnico - proporciona señales basadas en el comportamiento pasado y presente de los precios. No garantiza beneficios y conlleva riesgo de pérdida. Pruebe siempre en una cuenta demo, utilice una gestión prudente del riesgo y opere sólo con cantidades que pueda permitirse perder. El autor no se hace responsable de los resultados de las operaciones.

Lanzamiento final (cierre)

Si está cansado de repintar flechas, señales confusas y adivinar dónde colocar los stops, Smash FX System le ofrece reglas limpias, niveles exactos y resultados listos para EA: todo lo que necesita para operar con confianza en rupturas de barras internas, retrocesos y continuaciones. Añádalo a su caja de herramientas y opere con estructura, no con conjeturas.

Instálelo, pruébelo en su marco temporal favorito y observe lo fácil que resulta tomar decisiones. Smash FX - opere con más claridad.


