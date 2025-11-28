Fibo AUTO Pro MT4

Fibo AUTO Pro: Die Neudefinition der Fibonacci-Analyse - intelligenter, intuitiver, effizienter
Produktübersicht

Fibo AUTO Pro ist ein technischer Analyse-Indikator auf professionellem Niveau, der speziell für moderne Trader entwickelt wurde. Er basiert auf der klassischen Fibonacci-Retracement-Theorie und wurde umfassend mit Intelligenz erweitert, um die Schwachstellen herkömmlicher Zeichenwerkzeuge in Bezug auf Effizienz, Visualisierung und Genauigkeit zu beseitigen. Fibo AUTO Pro ist nicht nur ein Werkzeug zum Zeichnen von Linien, sondern Ihr intelligenter Partner für die Identifizierung wichtiger Marktniveaus und die Formulierung präziser Handelsstrategien.

Detaillierte Erläuterung der Kernfunktionen

Höchste Flexibilität bei der persönlichen Konfiguration

Passen Sie die wichtigsten Wasserstände an: Sie sind nicht mehr durch die Standard-Fibonacci-Verhältnisse eingeschränkt. Sie können ganz einfach Retracement-Linien und Verlängerungslinien hinzufügen (z. B. 0,886, 0,906), löschen oder ändern, um Ihre eigene Handelsstrategie zu verfolgen und eine vollständig personalisierte Analysevorlage zu erstellen.

Visuelle Stilanpassung: Unterstützt die unabhängige Anpassung der Farbe, des Linientyps und der Dicke jeder horizontalen Linie, so dass die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (wie z.B. der Kern 0,618) auf dem Chart hervorstechen.

Intelligentes Multi-Color-Vision-System

Automatische Zoneneinfärbung: Fibo AUTO Pro weist den verschiedenen Fibonacci-Levels (z. B. 0,382, 0,5, 0,618, 0,786) automatisch unterschiedliche und harmonische Farben zu. Diese visuelle Kodierung ermöglicht es Ihnen, verschiedene Kursniveaus in jedem Zeitrahmen sofort zu erkennen, was die Lesbarkeit der multidimensionalen Informationen im Chart erheblich verbessert.

Direkte Preisanzeige

Verabschieden Sie sich vom Schweben und Rechnen: Jede Fibonacci-Retracement-Linie ist direkt und deutlich mit dem entsprechenden präzisen Preiswert markiert. Damit entfällt die Notwendigkeit, manuell zu schweben oder geistig zu rechnen. So können Sie während der Analyse schnell an wichtige Informationen gelangen und sich auf die eigentliche Entscheidungsfindung konzentrieren, was den Ablauf Ihrer Analyse erheblich verbessert.

Hervorgehobener Farbblock des Zielbereichs

Kognitives Upgrade von "Linie" auf "Zone": Wir wissen, dass Marktreaktionen in der Nähe von Schlüsselniveaus oft eher eine "Zone" als eine "dünne Linie" sind. Fibo AUTO Pro ermöglicht es Ihnen, halbtransparente Markierungsblöcke mit oberen und unteren Bereichen zu Kernwasserständen (wie Retracement-Levels, Expansionsziel-Levels) hinzuzufügen. Dadurch werden potenzielle "Kaufkonzentrationszonen" oder "Verkaufsdruckzonen" visuell markiert, was Ihnen hilft, Einstiegsaufträge und Stop-Loss-Bereiche vernünftig festzulegen und das Risikomanagement zu präzisieren.

Effizientes Management mit einem Mausklick

Halten Sie den Chart sauber: Nach wiederholter Marktanalyse kann sich leicht eine große Anzahl von Zeichnungen auf dem Chart ansammeln, was zu Verwirrung führt. Fibo AUTO Pro bietet eine leistungsstarke "Ein-Klick-Säuberungs"-Funktion, mit der alle zugehörigen Fibonacci-Zeichnungen sofort entfernt werden können. So können Sie jederzeit eine neue Analyserunde auf einem sauberen Chart beginnen und einen klaren und fokussierten Blick behalten.

Warum Fibo AUTO Pro wählen ?

Entwickelt für professionelle Trader: Wir verstehen die Arbeitsabläufe im professionellen Handel genau, und jede Funktion zielt direkt auf die Problembereiche ab.

Verbessern Sie die Entscheidungsgeschwindigkeit und das Vertrauen: Durch intelligente Visualisierung werden komplexe Informationen einfach dargestellt, so dass Sie Handelsentscheidungen schneller und präziser treffen können.

Befreien Sie Ihre Hände und konzentrieren Sie sich auf das Denken: Durch die Automatisierung der mühsamen Schritte des Zeichnens, Berechnens und Verwaltens können Sie mehr Energie auf die strategische Analyse verwenden.

Erleben Sie Fibo AUTO Pro sofort und spüren Sie den Sprung von traditionellen Tools zu einem intelligenten Analysesystem, das Ihre Handelsanalyse auf eine ganz neue Ebene hebt.

Weitere Produkte dieses Autors
Fibo Trading Assistant MT5
Wei Bang Wu
Utilitys
[In Bezug auf Investitionsfragen ] Frage 1 : Wenn sich Marktchancen ergeben, neigen die meisten Anleger dazu, hektisch Aufträge zu erteilen. Wenn Sie jedoch so hektisch Aufträge erteilen, haben Sie keine Möglichkeit zu wissen, ob Sie liquidiert werden. Der einzige Anhaltspunkt ist die Margin-Ratio, aber die Margin-Ratio kann nicht genau bestimmen, ob Sie liquidiert werden. Wenn die Bestellmenge groß ist oder die Produktbestellmenge noch größer ist, können Sie den Verlust und den Gewinn nicht
FREE
Fibo Trading Assistant MT4
Wei Bang Wu
Utilitys
[In Bezug auf Investitionsfragen ] Frage 1 : Wenn sich Marktchancen ergeben, neigen die meisten Anleger dazu, hektisch Aufträge zu erteilen. Wenn Sie jedoch so hektisch Aufträge erteilen, haben Sie keine Möglichkeit zu wissen, ob Sie liquidiert werden. Der einzige Anhaltspunkt ist die Margin-Ratio, aber die Margin-Ratio kann nicht genau bestimmen, ob Sie liquidiert werden. Wenn die Bestellmenge groß ist oder die Produktbestellmenge noch größer ist, können Sie den Verlust und den Gewinn nicht
FREE
Fibo AUTO Pro MT5
Wei Bang Wu
Indikatoren
Fibo AUTO Pro: Die Neudefinition der Fibonacci-Analyse - intelligenter, intuitiver, effizienter Produktübersicht Fibo AUTO Pro ist ein technischer Analyse-Indikator auf professionellem Niveau, der speziell für moderne Trader entwickelt wurde. Er basiert auf der klassischen Fibonacci-Retracement-Theorie und wurde umfassend mit Intelligenz erweitert, um die Schwachstellen herkömmlicher Zeichenwerkzeuge in Bezug auf Effizienz, Visualisierung und Genauigkeit zu beseitigen. Fibo AUTO Pro ist nicht
