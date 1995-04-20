Fibo AUTO Pro MT4

Fibo AUTO Pro: Redefiniendo el Análisis Fibonacci - Más Inteligente, Más Intuitivo, Más Eficiente
Visión general del producto

Fibo AUTO Pro es un indicador de análisis técnico de nivel profesional diseñado específicamente para los operadores modernos. Basado en la teoría clásica del retroceso de Fibonacci, ha sido ampliamente mejorado con inteligencia para abordar los puntos débiles de las herramientas de dibujo tradicionales en términos de eficiencia, visualización y precisión. Fibo AUTO Pro no es simplemente una herramienta de trazado de líneas; es su socio inteligente para identificar los niveles clave del mercado y formular estrategias de negociación precisas.

Explicación detallada de las funciones principales

Máxima flexibilidad en la configuración personalizada

Personalice los niveles clave del agua: Ya no está limitado por las relaciones de Fibonacci predeterminadas. Puede añadir (como 0,886, 0,906), eliminar o modificar fácilmente cualquier línea de retroceso y de extensión de acuerdo con su propia estrategia de negociación, y crear una plantilla de análisis completamente personalizada para usted.

Personalización del estilo visual: Admite el ajuste independiente del color, el tipo de línea y el grosor de cada línea horizontal, lo que permite que los niveles de soporte y resistencia más importantes (como el núcleo 0,618) destaquen en el gráfico.

Sistema inteligente de visión multicolor

Coloreado automático de zonas: Fibo AUTO Pro asigna automáticamente colores distintos y armoniosos a los diferentes niveles de Fibonacci (como 0,382, 0,5, 0,618, 0,786). Esta codificación visual le permite identificar al instante los diferentes niveles de precios en cualquier marco temporal, mejorando significativamente la legibilidad de la información multidimensional del gráfico.

Visualización directa del precio

Diga adiós a los rondines y los cálculos: Cada línea de retroceso de Fibonacci está marcada directa y claramente con su valor de precio preciso correspondiente. Esto elimina la necesidad de rondar manualmente o calcular mentalmente, lo que le permite obtener rápidamente información clave durante el análisis y centrarse en la toma de decisiones en sí, mejorando significativamente la fluidez de su análisis.

Bloque de color resaltado de la zona objetivo

Actualización cognitiva de "Línea" a "Zona Entendemos que las reacciones del mercado cerca de los niveles clave son a menudo una "zona" en lugar de una "línea fina". Fibo AUTO Pro le permite añadir bloques de resalte semitransparentes con rangos superiores e inferiores a los niveles clave de agua (como niveles de retroceso, niveles objetivo de expansión). Esto marca visualmente posibles "zonas de concentración de compra" o "zonas de presión de venta", ayudándole a establecer órdenes de entrada y rangos de stop-loss de forma más razonable, y haciendo más precisa la gestión del riesgo.

Gestión eficaz con un solo clic

Mantenga limpio el gráfico: Después de repetidos análisis de mercado, un gran número de dibujos pueden acumularse fácilmente en el gráfico, llevando a confusión. Fibo AUTO Pro ofrece una potente función de "limpieza con un clic" que puede eliminar al instante todos los dibujos de Fibonacci relacionados, lo que le permite iniciar una nueva ronda de análisis en un gráfico limpio en cualquier momento y mantener la mente clara y centrada.

¿Por qué elegir Fibo AUTO Pro ?

Diseñado para operadores profesionales: Comprenda en profundidad el flujo de trabajo de la negociación profesional, con cada función que aborda directamente los puntos de dolor.

Aumente la velocidad de toma de decisiones y la confianza: A través de la visualización inteligente, la información compleja se presenta de forma sencilla, lo que le permite tomar decisiones de negociación más rápido y con mayor precisión.

Libere sus manos y céntrese en pensar: La automatización de los engorrosos pasos de dibujo, cálculo y gestión le permite dedicar más energía al análisis estratégico.

Experimente Fibo AUTO Pro inmediatamente y sienta el salto de las herramientas tradicionales a un sistema de análisis inteligente, llevando su análisis de operaciones a un nivel completamente nuevo.

Productos recomendados
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicadores
Insider Scalper Binary Esta herramienta está diseñada para el comercio de opciones binarias. para giros cortos temporales. para hacer un trato vale el momento de recibir la señal y solo 1 vela si es m1 entonces solo por un minuto y asi de acuerdo con el timeframe. para obtener mejores resultados, es necesario seleccionar bien volátil charts.... pares de divisas recomendados eur | usd, usd | jpy .... el indicador ya está configurado, sólo tiene que añadirlo al gráfico y operar .... El indica
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (1)
Indicadores
Delta Fusion Pro – Análisis Avanzado de Order Flow para Trading Intradía Delta Fusion Pro es un indicador profesional para MetaTrader 4 que revela el flujo de órdenes agresivas, mostrando la intensidad y dirección de la presión institucional en tiempo real. A diferencia de los indicadores volumétricos tradicionales, analiza la delta entre volúmenes Ask y Bid para anticipar giros, confirmar tendencias e identificar zonas de interés profesional. Características Principales Sistema Inteligente de
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador fue diseñado para scalping agresivo y entradas rápidas en opciones binarias , generando señales en cada vela , para que puedas saber exactamente qué está ocurriendo en todo momento. Únete al canal de Happy Scalping: MQL5 No repinta : la señal de la vela actual se genera en TIEMPO REAL , lo que significa que puede cambiar mientras la vela aún está en formación, dependiendo de si el precio sube o baja respecto al cierre de la vela anterior. Pero una vez que la vela cierra , el col
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra 3 Drives patrón armónico (ver la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez com
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador Forex Wave Wold MT4 está diseñado para buscar ondas de Wolfe y mostrarlas en la ventana actual del terminal comercial. Excelente indicador para los comerciantes que utilizan en el comercio de la onda de Wolfe. Su uso en estrategias comerciales aumentará significativamente su eficiencia y rentabilidad. INFORMACIÓN DEL INDICADOR A diferencia de otros indicadores de ondas Wolfe, el indicador Forex Wave Wold MT4 tiene una serie de características que aumentan significativamente su efi
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicadores
El indicador de tendencia escalonada El indicador Stepping Trend utiliza el rango verdadero promedio (indicador ATR) en su cálculo. Esto le da el control para fijar su propio período verdadero medio de la gama, fijé el defecto como 10 . Detalles del Indicador. Flecha Verde Arriba: Esto significa que usted está en el punto de partida de una nueva tendencia alcista, es el momento de comprar . Flecha roja hacia abajo : Esto significa que usted está en el punto de partida de una nueva tendencia b
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indicadores
El indicador LineMagnit para MT4 es una herramienta de gran precisión que construye niveles de soporte y resistencia que atraen magnéticamente a los precios. Esta característica permite a los operadores determinar fácilmente los puntos de entrada y salida más probables en el mercado, así como identificar las fuerzas direccionales del mercado, ya que los niveles se basan en las entradas de capital en el instrumento. Equipado con una interfaz gráfica intuitivamente comprensible, el indicador LineM
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Strategy es un sistema muy simple pero potente para obtener la dirección de la tendencia del mercado de divisas. Este indicador es en realidad 2 indicadores en 1 paquete, Heiken Ashi y Heiken Ashi Smoothed Moving Average ambos incluidos. Porque HA (Heiken Ashi) y HAS (Heiken Ashi Smoothed) se calculan en el mismo evento de un sistema con los búferes necesarios y sólo bucle, por lo que es el HA RÁPIDO, OPTIMIZADO y EFICIENTE teniendo el indicador combinado de MetaTrader 4. Us
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicadores
Renko, Heiken Ashi, Barra de Ticks, Barra de Rango. Fácil cambio, fácil configuración, todo en una sola ventana. Coloque el indicador Custom Chart y vea los gráficos Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar en tiempo real en el gráfico real. Coloque la ventana del gráfico offline de forma que el panel de control del indicador sea visible. Cambie el modo de gráfico pulsando un botón. Conecte al gráfico de salida cualquier indicador, asesor experto sin ninguna restricción. No, no funciona en el te
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marcos temporales clásicos: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marc
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicadores
¡COMPRE EL INDICADOR Y OBTENGA UN NUEVO EA EXCLUSIVO GRATIS COMO BONO! INDICADOR FLECHAS ITALO es el mejor indicador de reversión jamás creado, ¿y por qué? El uso de zonas extremas de inversión en el mercado para mostrar las flechas y los números de Fibonacci para la toma de beneficios, también con un panel que muestra toda la información acerca de las señales en el gráfico, el indicador funciona en todos los plazos y los activos, indicador construido después de 8 años de experiencia en forex y
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Otros productos de este autor
Fibo Trading Assistant MT5
Wei Bang Wu
Utilidades
[ Sobre cuestiones de inversión] Pregunta 1 : Cuando surgen oportunidades de mercado, la mayoría de los inversores tienden a colocar órdenes frenéticamente. Sin embargo, al colocar órdenes de forma tan frenética, no tiene forma de saber si será liquidado. La única referencia es el coeficiente de margen, pero este coeficiente no puede determinar con exactitud si será liquidado. Si la cantidad del pedido es grande o la cantidad del pedido del producto es aún mayor, no puede calcular la pérdida
FREE
Fibo Trading Assistant MT4
Wei Bang Wu
Utilidades
[ Sobre cuestiones de inversión] Pregunta 1 : Cuando surgen oportunidades en el mercado, la mayoría de los inversores tienden a colocar órdenes frenéticamente. Sin embargo, al colocar órdenes de forma tan frenética, no tiene forma de saber si será liquidado. La única referencia es el coeficiente de margen, pero este coeficiente no puede determinar con exactitud si será liquidado. Si la cantidad del pedido es grande o la cantidad del pedido del producto es aún mayor, no puede calcular la pérd
FREE
Fibo AUTO Pro MT5
Wei Bang Wu
Indicadores
Fibo AUTO Pro: Redefiniendo el Análisis Fibonacci - Más Inteligente, Más Intuitivo, Más Eficiente Visión general del producto Fibo AUTO Pro es un indicador de análisis técnico de nivel profesional diseñado específicamente para los operadores modernos. Basado en la teoría clásica del retroceso de Fibonacci, ha sido ampliamente mejorado con inteligencia para abordar los puntos débiles de las herramientas de dibujo tradicionales en términos de eficiencia, visualización y precisión. Fibo AUTO Pro
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario